Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 26.400 dolardan alıcı buluyor. Kritik destek henüz kaybedilmiş değil. Yatırımcılar 26.500 dolar altındaki kapanışları yakından izleyecek ancak 26.000 dolar altı kapanışlar çok daha ciddi kayıplara neden olabilir.

Bitcoin Düşüyor Son Dakika

Bitcoin fiyatı 26.500 doların altına düştü ve 26.332 dolara iğne attı. Bitcoin fiyatı iki haftayı aşkın bir süredir dalgalı davranışını sürdürerek genel piyasa duyarlılığını belirsiz tutuyor. Fiyat 27.500 ile 26.684 dolar arasında sıkışıp kalmıştı. Henüz netleşmemiş olsa da fiyat şimdilik aşağı kırmış gibi görünüyor.

Günlük mum kapanışıyla 26.684 doların altına düşülmesi Bitcoin fiyatının bir sonraki önemli destek olan 25.265-25.171 dolara kaymasına neden olabilir. Bununla birlikte, BTC fiyatı, uzun vadeli destek trend çizgisi bozulmadığı sürece uzun vadede yükselişini sürdürme potansiyeline sahip.

50 günlük EMA eğiminin 27500 dolar ve 100 günlük EMA 26684 dolar desteğinin aralık direncine yakın hareket etmesi, bu grafik seviyelerinin önemini vurgulamaktadır. Peter Brandt, Bitcoin fiyatında devam eden konsolidasyonu flama adı verilen ünlü bir düşüş modeli olarak tanımladı. Bu düşüş düzeninin etkisi altında kapanışlar dikkatle izlenecek.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada günlük dip olarak 26.274 dolara iğne attı. Son 15 dakikalık mum kapanışı muhtemelen 26.500 dolar altında olacak. Yaklaşık 1 saat önce Multi Chain hakkındaki iddiaları paylaşmıştık. Buna göre Çin hükümetinin ekibi tutukladığı ve soğuk cüzdanları ele geçirdiği iddia ediliyordu. Bunun gerçekliğini teyit edilmesi Hong Kong adımından önce yatırımcıların “Çin kriptoya karşı yumuşuyor” beklentisini olumsuz etkileyebilir.

Çin ana karasında kripto paralar halen yasak ve Multi Chain cephesi henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili soruların cevapsız bırakıldığı ve sosyal medya yöneticilerinin endişesini dile getiren yatırımcıları engellediği iddia ediliyor.

Akşam açıklanacak Fed tutanaklarında da faiz artışına dair sinyaller görülürse kripto paralarda daha fazla kayıp yaşanabilir. Ancak Aralık ayında benzer volatilite düşüşünden dönüş süreci bize 2023 rallisini getirmişti. Hacimlerin yeniden artması halinde son satışlar vadeli işlemlerdeki long pozisyonların temizliği olarak da kalabilir.