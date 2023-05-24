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Morgan Stanley ile bağlantılı olduğunu iddia eden DF Fintoch isimli kripto projesinin yaklaşık 32 milyon dolarlık bir fon ile ortadan kaybolduğu iddia edildi. Ancak geçmişte New York merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tarafından projenin Morgan Stanley ile hiçbir bağlantısı olmadığına dair bir açıklama gelmişti. Ek olarak geçmişte Singapur Hükümeti de söz konusu kripto projesine ilişkin çeşitli uyarılarda bulunmuştu.

Yaklaşık 32 Milyon Dolarlık Fon Ortadan Kayboldu

Kripto ekosisteminin büyümesi ile birlikte seneler içerisinde güvenlik zafiyeti içeren veya dolandırıcılık amacıyla oluşturulan çok sayıda kripto projesi piyasaya sürüldü. Gün içerisinde yer alan haberlere göre bir kripto projesine ilişkin daha önemli iddialar gündeme geldi.

Kripto ekosistemindeki güvenlik sorunlarını inceleyen ve kendisini ‘on-chain dedektifi’ olarak tanımlayan ve ‘ZachXBT’ kullanıcı ismi ile bilinen bir Twitter hesabı, DF Fintoch isimli kripto projesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Morgan Stanley ile bağlantılı olduğunu iddia eden DF Fintoch isimli kripto projesi, yaklaşık 32 milyon dolarlık bir fon ile ortadan kaybolduğu iddia edildi. Öte yandan geçmişte New York merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tarafından projenin Morgan Stanley ile hiçbir bağlantısı olmadığına dair bir açıklama gelmişti. Ayrıca Singapur Hükümeti de söz konusu kripto projesine ilişkin çeşitli uyarılarda bulunmuştu.

Kripto Ekosistemindeki Güvenlik Zafiyetleri Büyüyor

Kripto para birimlerinin seneler içerisinde daha büyük bir popülariteye ulaşması ve daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaya başlamasıyla birlikte aynı zamanda kripto ekosistemindeki güvenlik zafiyetleri de önemli ölçüde arttı ve son yıllarda çok sayıda dolandırıcılık amacıyla oluşturulan kripto projesi piyasa sürüldü. Yatırımcılara kısa vadeli kazançlar vadeden bazı kripto projeleri, bu süreçte çok sayıda yatırımcının fonlarını kaybetmesine neden oldu.

Yaklaşık 32 milyon dolarlık fon ile kayıplara karışan DF Fintoch ekibi de geçmişte yatırımcılara günlük %1’lik yatırım getirisi vaat ediyordu. Ancak kısa bir süre içerisinde ekibin fonlar ile ortadan kaybolması ile birlikte yine çok sayıda yatırımcı fonlarını kaybetti. Ayrıca ‘ZachXBT’ isimli Twitter hesabı, söz konusu paylaşımında projenin web sitesindeki ekip sayfasında CEO olarak belirtilen ismin gerçekte var olmadığını ve tamamen sahte bir ismin kullanıldığını belirtti.