Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı satış baskısı altında kalarak hareket etmeye devam ederken yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği altcoin projesi Avalanche’ın yerel varlığı AVAX için de meraklı bekleyiş sürüyor. Sizin için teknik analiz ışığında yapılabilecek en iyi AVAX yorumlarını derledik. Hazırsanız AVAX ne olur sorusunun yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

AVAX’da Son Durum: AVAX Yorumları

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre 4.79 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 17’nci kripto para olan Avalanche‘ın AVAX’ı son 24 saatte yüzde 2,81 düşüşle 14,34 dolardan işlem görüyor. Veriler, AVAX’ın son 7 günde yüzde yüzde 2,5’in üzerinde, son 30 günde ise yüzde 15’in üzerinde düştüğünü gösteriyor.

Popüler altcoin‘in fiyat grafiğine bakıldığında son tepenin 21,22 dolarla 19 Nisan’da kaydedildiği ve fiyatın o zamandan beri istikrarlı bir şekilde düştüğü görülüyor.

AVAX Ne Olur?

Makroekonomik gelişmeler ve en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) durumu bir kenara bırakıldığında, AVAX ne olur sorusuna yanıt verebilmek için Avalanche’ın fiyat grafiği üzerinde bir teknik okuma yapılabilir.

Popüler bir teknik analiz aracı olan Fibonacci kullanılarak Avalanche fiyat grafiği üzerinde çekilen destek ve direnç seviyelerine bakıldığında fiyata en yakın destek ve direnç seviyelerinin aşağıdaki gibi sıralandığı görülüyor.

Destek seviyeleri: 13,94 dolar, 14,27 dolar ve 14,48 dolar

Direnç seviyeleri: 15,14 dolar, 15,35 dolar ve 15,68 dolar

AVAX fiyatı için en önemli seviye ise 14,81 dolar. Bu seviyenin üzerinde olacak bir kırılımla fiyatın kuvvetli bir şekilde yükselmesi beklenebilir.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) 21 Kasım 2021 tarihinde 146,22 dolarla kaydeden AVAX’ın güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90,19 gbi oldukça yüksek oranda altında fiyatlandığı gerçeği göz önüne alındığında popüler altcoin‘in uzun vadede gitmesi gereken bir hayli uzun yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır