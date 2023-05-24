Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Tekniğin Işında Yapılabilecek AVAX Yorumları! AVAX Ne Olur?

Tekniğin Işında Yapılabilecek AVAX Yorumları! AVAX Ne Olur?

Özet

  • Altcoin projesi Avalanche'ın AVAX'ı için yatırımcıların meraklı bekleyişi devam ediyor.
  • Teknik AVAX'ın güçlü dirençlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
  • Buna göre AVAX'ın yükselmek için aşması gereken ilk önemli seviye 14,81 dolar seviyesi.
16:02
24 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı satış baskısı altında kalarak hareket etmeye devam ederken yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği altcoin projesi Avalanche’ın yerel varlığı AVAX için de meraklı bekleyiş sürüyor. Sizin için teknik analiz ışığında yapılabilecek en iyi AVAX yorumlarını derledik. Hazırsanız AVAX ne olur sorusunun yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

AVAX’da Son Durum: AVAX Yorumları

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre 4.79 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 17’nci kripto para olan Avalanche‘ın AVAX’ı son 24 saatte yüzde 2,81 düşüşle 14,34 dolardan işlem görüyor. Veriler, AVAX’ın son 7 günde yüzde yüzde 2,5’in üzerinde, son 30 günde ise yüzde 15’in üzerinde düştüğünü gösteriyor.

Popüler altcoin‘in fiyat grafiğine bakıldığında son tepenin 21,22 dolarla 19 Nisan’da kaydedildiği ve fiyatın o zamandan beri istikrarlı bir şekilde düştüğü görülüyor.

AVAX Ne Olur?

Makroekonomik gelişmeler ve en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) durumu bir kenara bırakıldığında, AVAX ne olur sorusuna yanıt verebilmek için Avalanche’ın fiyat grafiği üzerinde bir teknik okuma yapılabilir.

Popüler bir teknik analiz aracı olan Fibonacci kullanılarak Avalanche fiyat grafiği üzerinde çekilen destek ve direnç seviyelerine bakıldığında fiyata en yakın destek ve direnç seviyelerinin aşağıdaki gibi sıralandığı görülüyor.

Destek seviyeleri: 13,94 dolar, 14,27 dolar ve 14,48 dolar

Direnç seviyeleri: 15,14 dolar, 15,35 dolar ve 15,68 dolar

AVAX fiyatı için en önemli seviye ise 14,81 dolar. Bu seviyenin üzerinde olacak bir kırılımla fiyatın kuvvetli bir şekilde yükselmesi beklenebilir.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) 21 Kasım 2021 tarihinde 146,22 dolarla kaydeden AVAX’ın güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90,19 gbi oldukça yüksek oranda altında fiyatlandığı gerçeği göz önüne alındığında popüler altcoin‘in uzun vadede gitmesi gereken bir hayli uzun yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Kripto Paralar Düşüyor! Bitcoin 26.500 Doları Kaybetti!
Sıcak Gelişme! Kripto Paralar Düşüyor! Bitcoin 26.500 Doları Kaybetti!
Altcoin Kralı İçin Güzel Haber! Kaç Dolar Olacak?
Altcoin Kralı İçin Güzel Haber! Kaç Dolar Olacak?
Son Dakika: Çin, Binance Borsasındaki Altcoine El Koydu İddiası! Fiyat Çakıldı!
Son Dakika: Çin, Binance Borsasındaki Altcoine El Koydu İddiası! Fiyat Çakıldı!
Binance’in Üst Düzey İsminden “Deepfake” Uyarısı! Siz de Tehlike Altında Olabilirsiniz…
Binance’in Üst Düzey İsminden “Deepfake” Uyarısı! Siz de Tehlike Altında Olabilirsiniz…
Şimdi Alım Fırsatı Mı? 2022’de Binance, Coinbase Hepsi Bu Altcoine Yatırım Yapmıştı!
Şimdi Alım Fırsatı Mı? 2022’de Binance, Coinbase Hepsi Bu Altcoine Yatırım Yapmıştı!
Hedefler ve Sebepler! Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Hedefler ve Sebepler! Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (24 Mayıs 2023)
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (24 Mayıs 2023)
Bir İhtimal Daha Var! QCP Analistlerinin Güncel Kripto Para Değerlendirmesi!
Bir İhtimal Daha Var! QCP Analistlerinin Güncel Kripto Para Değerlendirmesi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023