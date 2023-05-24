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  •   Popüler Altcoin’de Heyecanlandıran Gelişme! Kurucusu Milyonlarca Token’ının Yakılmasını İstedi!

Popüler Altcoin’de Heyecanlandıran Gelişme! Kurucusu Milyonlarca Token’ının Yakılmasını İstedi!

Özet

  • Synthetix'in kurucusu, projenin bir sonraki aşaması için 12 yönetişim teklifi sundu.
  • Bunlar arasında SNX'in 3:1 oranında bölünmesi, geri alımı ve yakımını içeren "SNX bölünmesi ve geri alımı" teklifi de yer alıyor.
13:58
24 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkeziyetsiz türev ticaret protokolü Synthetix‘in (SNX) kurucusu Kane Warwick, platformun bir sonraki aşamaya taşımak için 12 önemli yönetişim teklifi sundu. Bunlar arasında SNX’in 3:1 oranında bölünmesi ve ardından geri alımını ve yakımını da içeren “SNX bölünmesi ve geri alımı” teklifi de yer alıyor.

SNX’in Bölünmesi ve Geri Alım Yapılarak Yakılmasını Teklif Etti

Ünlü altcoin projelerinden Synthetix’in kurucusu Kane Warwick, yayımladığı “Synthetix’in Durumu” başlıklı blog yazısında sunduğu 12 yönetişim teklifini ana hatlarıyla açıklayarak, tüm bunlarla Synthetix’in yapabildiklerini artırılması ve topluluk üyelerinin katılımını artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Blog yazısındaki en önemli yönetişim teklifi ise “SNX‘in bölünmesi ve geri satın alınması” teklifi oldu. Warwick, SNX’in 3:1 oranında bölünmesini, ardından bunlar için geri alım yapılmasını ve Synthetix Hazinesi’nin ücret getirisi kullanılarak daha sonra yakılmasını önerdi. Warwick, “3:1’lik bir bölünme ile devam edersek, geri alım ve yakım için yaklaşık 90 milyon ek token’a sahip olacağız ve piyasa fiyatı 60 milyon dolar olacak” diye açıkladı.

Kurucu ayrıca, bu token’ların tamamını yakmak için gereken fonların hazine ücret getirisinden sağlanacağını belirtti.

Üç Ayda Bir İkramiye Dağıtılmasını Önerdi

“Çekirdek katılımcı uyumu” olarak adlandırılan bir diğer yönetişim teklifi ise Synthetix Network Token‘larını (SNX) üç ayda bir ikramiye olarak dağıtarak projeye katkı sağlayanları teşviki amaçlıyor. Warwick, bu stratejide platforma katkı sağlayanların başarısı için protokole olan bağlılıklarını güvence altına alabileceğine savunuyor.

Warwick ayrıca SNX’in alım satım teşvikleri için de tahsis edilmesini önerdi. Bu sayede Synthetix platformunda işlem hacminin canlandırılması ve piyasa aktivitesinin artırılması hedefleniyor. Bunun da ötesinde, platformun istikrarını korumaya yönelik katılımlarını ve bağlılıklarını artırmak için stake edenlere SNX verilmesini de önerdi.

Warwick, sunduğu tekliflerle bir tartışma başlatmak istediğinin ve tüm bu tartışmaların Synthetix topluluğunun platform için potansiyel yönleri hakkında döngü içinde tutulmasını sağlamak olduğunu ekledi. Sunduğu teklifler, Synthetix’in dört üyeli yönetişim organı olan ve protokolün genişlemesi ve büyümesi için kaynak tahsisinden sorumlu olan Hazine Konseyi (TC) tarafından oylanacak. Şu anda tüm bu teklifler kavramsal aşamada ve ilerleme kaydedilmesi için oylanması gerekiyor. Warwick, “Henüz herhangi bir teklif Hazine Konseyi oylamasından geçmedi ancak bu tekliflerin çoğu konsey içinde destek gördü.” yorumunu yaptı.

Synthetix platformu, şu anda Ethereum ve Layer 2 ağı Optimism‘de 420 milyon doların üzerinde kilitli toplam değerle (TVL) likidite havuzlarında merkeziyetsiz türev ticareti sunuyor.

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