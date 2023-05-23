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Zincir üzerindeki verilere göre Bitcoin diamond hand’lerinin (elmas eller olarak da bilinirler) sahip olduğu arzlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı için güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin’de Yeni Zirve

Glassnode’un son haftalık raporuna göre, uzun vadeli sahipler şu anda 14,46 milyon BTC’nin sahibi konumundalar. Buradaki ‘uzun vadeli sahipler’ (LTH’ler), Bitcoin piyasasının genel olarak bölündüğü iki ana gruptan birini ifade etmekte.

Bu grup, en az 155 gün öncesinden bu yana coin’lerini ağ üzerinde hareket ettirmeden ya da satmadan tutan tüm yatırımcıları kapsamakta. Sektörün diğer tarafı ise “kısa vadeli sahipleri” (STH’ler), yani coin’lerini bu eşik değerden daha az süredir taşıyan yatırımcıları kapsamakta.

İstatistiksel olarak konuşmak gerekirse, bir yatırımcı coin’lerini ne kadar uzun süre elinde tutarsa, herhangi bir noktada satma olasılığı o kadar azalır. Bu nedenle, LTH’ler piyasanın daha güçlü bir inanca sahip kısmını oluşturmakta. Bu grup, bu nedenle bazen piyasa içerisinde ‘diamond hands’ olarak da adlandırılır.

LTH’ler piyasanın önemli bir bölümünü oluşturduğundan davranışları incelenmeye değer olabilir. Hareketlerini izlemeye yardımcı olan bir gösterge, bu yatırımcıların cüzdanlarında şu anda tutulan toplam Bitcoin miktarını ölçen LTH arzıdır.

İşte bu BTC göstergesinin son birkaç yıldaki eğilimini gösteren bir grafik:

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, Bitcoin LTH arzı boğa koşusunun gerçekleştiği 2021 yılının ilk yarısında düşüş göstermişti. Bu, rallinin kâr elde etme durumunun bu elmas elleri bile o zamanlar satışa teşvik etmeyi başardığı anlamına geliyor.

Rallinin ardından, bu yatırımcılar yeniden birikim eğilimi göstermeye başladı ve o zamandan beri cüzdanlarına net miktarda coin ekledi. Yükseliş trendi başlangıçta keskin oldu, ancak metrik 2021’in ikinci yarısındaki boğa koşusunun zirveleri ile ayı piyasasının başlangıcı arasında çoğunlukla yatay hareket etti.

Ayı Piyasasında Neler Oldu?

Ayı piyasası sırasında, bu tutucular yavaş ama sürekli birikim yaptı ve yalnızca Kasım 2022’deki FTX çöküşü gibi belirli olaylar sırasında biraz satış yaptı.

Ardından, bu yıl başlayan rallinin ilk birkaç ayında, arzlarındaki büyüme yine yavaşladı, ancak kayda değer bir düşüş dönemi yaşanmadı. Bu durum, bazı yatırımcılar satış yaparken, yeni STH’lerin de bu satıcıları dengelemek için bu gruba dahil olduğunu göstermekte.

Ancak son birkaç hafta içinde, Bitcoin LTH’leri bir kez daha hızlı bir birikim eğilimi gösterdi ve arzlarını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14,46 milyon BTC’ye taşıdı. Bu durum, diamond hand diye adlandırılan grubun fiyattaki son mücadeleden etkilenmediğini gösteriyor.

155 günlük eşik, bu yeni olgunlaşan LTH’lerin kaynağını FTX çöküşünü takip eden en düşük seviyelere yerleştirebilir. Yani bu yatırımcılar şu anda piyasadaki en karlı ellerden bazıları olarak görülebilir. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin geçen hafta %1 artışla 27.200 dolar civarında işlem görüyordu.