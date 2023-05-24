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Altcoinler bugün BTC düşüşüyle birlikte yüzde 5’in üzerinde değer kayıpları yaşadı ve CHZ Coin istisna değildi. Liglerde yaklaşan finaller ve CHZ Coin için daha fazla yükseliş beklentisine neden olmuştu. Ancak şimdilik beklenenin tersine bir hareket görüyoruz. Peki neler oluyor? CHZ Coin neden yılın en düşük seviyesine indi?

CHZ Coin Yorum

Chiliz (CHZ) fiyatı Mayıs ayında 2023 yılının en düşük seviyelerine yaklaşırken %23 değer kaybetti. On-chain veriler yatırımcılardaki yükselişe dair beklentinin zayıfladığını gösteriyor. Son 14 işlem gününde Chilz (CHZ) fiyatı 0,10 dolarlık taban destek bölgesine yakın seyretti. Uzun vadeli yatırımcıların yaptığı satışlar ve Chiliz ağının yeni kullanıcı çekmekte zorlanıyor olması düşüşün gerekçesi gibi görünüyor.

Santiment verilerine göre ağ yeni kullanıcı çekmekte zorlanıyor. Aşağıdaki grafik, Chiliz’in bir günde 400’e kadar yeni kullanıcı çektiği son tarihin 20 Mart olduğunu gösteriyor. Bu tarihten sonra büyüme önemli ölçüde düştü.

Buna göre fiyattaki düşüş devam edebilir.

CHZ Coin Fiyat Tahmini

Bu hafta, Chiliz uzun vadeli yatırımcıları satış faaliyetlerini artırdı. CHZ Age Consumed verisi 23 Mayıs’ta önemli ölçüde artarak 43,53 milyara ulaştı. Bu, 20 Mayıs’ta kaydedilen 5,97 milyarlık son yüksek seviyeden % 620’lik bir artışı temsil ediyor. Age Consumed verisi son zamanlarda taşınan token sayısının cüzdan adreslerinde geçirilen gün sayısıyla ilişkisini ölçer. Aşağıdaki topla bize uzun vadeli yatırımcıların son zamanlarda satış eğiliminde olduğunu söylüyor.

Özetle ağ büyümesindeki yavaşlama ve uzun vadeli yatırımcılardaki satış yönelimi CHZ Coin fiyatındaki düşüşün bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı anlaşmalarla heyecanı yüksek tutan Chiliz ekibinin eski günlerine dönebilmesi için haber akışını yeniden hızlandırması fiyat için destekleyici olabilir.

IntoTheBlock‘un IOMAP verileri, CHZ’nin hala 0,10 dolar bölgesinde önemli bir desteğe sahip olduğunu söylüyor. Bu fiyattan alım yapan 847 yatırımcılık küme düşüşü sınırlandırabilir. Eğer destek güçlü kalmazsa 0,086 dolar bir sonraki dip olarak işaretlenebilir. Tersine, CHZ kritik 0,105 dolar direncini aşarsa 0,12 doları hedefleyebilir.