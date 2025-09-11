CHILIZ (CHZ)

AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı

Özet

  • Chiliz (CHZ) MiCA onayı aldı ve AB bölgesinde artık lisanslı şekilde hizmet verecek.
  • Niş alanda neredeyse tekelleşen CHZ fan token heyecanının sönmesi nedeniyle halen diplerde.
  • CHZ Coin 200 günü aşkın süredir 0,06 dolar altında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 114.000 doların üzerinde ve genel piyasa hissiyatı olumlu. Altcoinler son çeyrekte beklenen yükselişe hazırlanıyor. Bugün Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği kripto paralardan olan Chiliz müjdesini paylaştı, MiCA onayı alındı. Küresel ölçekte olgunlaşan kripto regülasyonlarına uyum altcoinler için oldukça önemli.

Chiliz (CHZ)

Bugün Socios tarafından yapılan duyuruya göre Socios Europe Services Limited 27 Avrupa Birliği ülkesinde regüle kripto para hizmetleri sunmak için Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) Yönetmeliği kapsamında onayını aldı. 2021 yılında son derece popüler olan SportFi tokenleri bugünlerde gözden düşse de Chiliz ekibi bölgedeki ilk onaylı platform olma özelliğini elde etti.

Chiliz Group’un alt şirketi olan Socios Europe Services Limited’e (SES) Malta Finansal Hizmetler Kurumu (MFSA) tarafından resmi olarak Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkisi verildi. Yani Avrupa Birliği bölgesinde 400 milyondan fazla taraftar resmi taraftar tokenlerine erişebilecek.

Bölgedeki özellikle futbol takımları için bu onay Socios’un rekabet gücünü artırıyor. Aynı zamanda AB mevzuatına uygun şekilde CHZ için bir white paper da yayınlandı.

“Bu teknik doküman, MiCA Yönetmeliği Başlık II uyarınca CHZ hakkında ayrıntılı bilgi sunarak Avrupalı kullanıcılarımız ve ticari ortaklarımız için şeffaflık ve mevzuata uygunluk sağlamaktadır. Ayrıca, MFSA ile bir bildirim süreci aracılığıyla ESMA’ya her bir Taraftar Token’ı için white paper kaydetme süreci başlatılmıştır.”

Chiliz‘in CEO’su ve Kurucusu Alex Dreyfus şunları söyledi;

“Tam MiCA yetkisini almak bizi spor ve eğlence alanında düzenlenmiş Web3 inovasyonunun ön saflarına yerleştiriyor.

Bu dönüm noktası, Avrupa ve ötesindeki taraftarları ve kuruluşları güçlendiren uyumlu, sürdürülebilir blockchain altyapısı oluşturma yönündeki uzun vadeli vizyonumuzu doğrulamaktadır. MiCA uyumlu CHZ teknik incelememizle birlikte, tüm ekosistem katılımcılarına daha fazla şeffaflık ve güven sağlıyor. Daha fazla şeffaflık ve düzenlemeler, spor sektöründeki gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenize edebilen ve bu varlıklara ağ üzerindeki erişimi demokratikleştirebilen bir ekosistem oluşturmaya yardımcı olduğundan, bu düzenleyici kilometre taşları SportFi büyümesinin bir sonraki aşamasının temellerini oluşturuyor. Ekosistemimizi büyütmeye devam ederken topluluğumuz ve ortaklarımız için çok önemli bir an.”

CHZ Coin Yorum

CHZ Coin fiyatı 207 gündür 0,06 dolarlık kilit bölgenin altında ve genel olarak yatay hareketini sürdürüyor. Henüz altcoinler için beklenen yükseliş ortamı bir türlü oluşmadığından yatırımcılar sabırla dipten döneceği günü bekliyor.

CHZ Coin kendi alanında en güçlü oyuncu fakat SportFi için 2021 yılındaki heyecan yok. Eğer gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve taraftar etkileşimi noktasında yeni şeyler yapılır ve ilgi toplayabilirse son çeyrekte beklenen dönüş de başlayabilir. Kendi niş alanında neredeyse rakipsiz olması nedeniyle CHZ Coin potansiyelini sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSIT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
