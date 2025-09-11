Teknik Analiz

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri

Özet

  • SOL Coin 260 ve 295 doları hedefliyor. Sherpa ETH benzeri istikrarlı yükseliş bekliyor.
  • ETH yükselişi için 4.500 dolar kilit direnç.
  • Sherpa 1,5 dolardan WLD Coin almayı planlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $0.000017 114.500 dolar sınırında ve makro cephede yeni bir sürprizle karşılaşmazsak kripto paralar için görünüm pozitif. Yatırımcılar özellikle altcoinlerde uzun süredir istediğini alamadığı için burada hızlı hareketler umuyor. Biz de son verilerin ardından analistlerin SOL, WLD, ETH için güncel tahminlerine göz atalım.

Alt Başlıklar
SOL CoinWLD ve ETH

SOL Coin

Yarın yani Cuma günü ABD için çok büyük önemli bir veri gelmeyecek. Haftaya Çarşamba faiz kararı var ve kripto paralar için makro cephedeki gelişmeler son derece destekleyici. Bu da altcoinler için Fed toplantı heyecanıyla yeni üst fitiller görme potansiyelimiz olduğunu söylüyor.

Nitekim SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 225 doların üzerinde yani ikinci direnç seviyesini de aştı ve 260 dolara ulaşma potansiyeli artıyor. Sherpa son piyasa değerlendirmesinde tutarlı alımlarla devam eden stratejinin SOL Coin’i yeni tepelere ittiğini yazdı. ETH için de benzer bir süreç yaşandığını yazan analist burada da aynısı olacak dedi.

Eğer haklı çıkarsa 295 dolar ve ardından fiyat keşfi aşamasına geçilebilir.

WLD ve ETH

ETH için işte güzel haber, altcoin kralı yeniden ETF kanalında toparlanma görüyor. Üstelik 4.400 dolarda beklenen kırılma da geldi. Bu seviyenin üzerinde devam eden kapanışlar tekrar 5 bin doların hedeflenmesi için gerekli zemini oluşturacak. Elbette devamında Bitcoin piyasa hakimiyetinde gerileme ve altcoin boğası hayalleri devreye girecek.

Ali Martinez ise yukarıdaki grafiği paylaşarak 4.500 dolara işaret etti.

“4.500 dolar, Ethereum $4,416.56 için önemli bir direnç seviyesidir. Bu seviyeyi aşarsa, sıradaki hedef 5.000 dolar olacaktır!”

Sherpa halen WLD Coin’den vazgeçmedi. Sam Altman bile tek başına WLD Coin’in geleceği için umutlanmaya yetecek bir gerekçe. OpenAI CEO’su bu girişimin yeni nesil internette gerçek kişileri tespit etmek amacıyla kullanılacağına kesin biçimde inanıyor, bu yönde açıklamalar yapıyor.

Analist burada alım için beklediğini ve 1,5 doların iyi bir seviye olabileceğini yazdı. Düşüş eğilimi devam etse de bahsettiği taban noktasından toparlanma başlayabilir. Hele ki AI alanındaki yeni, destekleyici gelişmelerle.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
