Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri

Üç altcoin de güne yükselişle devam ediyor ve BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 89 bin doları hedefliyor. Yeni yıl belki de yatırımcılar üzerindeki ölü toprağını atabilir? Kendi alanında en büyük altcoinlerin ve özellikle meme coinlerin son birkaç saattir çift haneli artış yaşaması risk iştahının yeniden canlandığına dair umutları artırdı.

PEPE Coin Fiyat Hedefi

ETH 3 bin doları geri aldı ve BTC 89 bin dolara geri dönmek üzere. Son 15 dakikalık uzun yeşil mumla günlük kapanışa ilerlerken hareketliliğin artabileceğini gösteriyor. Altcoin yatırımcıları haftalardır sürekli daha derin dipleri gördüğü için artık kısa vadeli de olsa yükseliş şart olmuştu. Artık bu başlamış olabilir.

0.00000412 dolardan hızla yükselen PEPE Coin güne yüzde 20 artışla devam ediyor. Uzun süredir sadece bu boyutta düşüşler gördüğümüzden bugünkü yükseliş çok daha anlamlı. Üstelik 0.00000487 dolar üstü kapanışların devam etmesi halinde 0.00000570 dolardaki kilit destek geri alınabilir. Böylesi bir hareket 0.00000939 ve 0.00001221 dolar aralığını hedefleyen daha büyük bir rallinin başlangıç noktası olabilir.

Cardano (ADA) Fiyat Tahmini

83 gündür istikrarlı biçimde düşen ADA Coin 10 Ekim çöküşünde 0.2753 dolara fitil attıktan sonra istikrarlı biçimde dibe doğru koştu. Şimdilik 0.332 dolar dibinden toparlanmaya başladı ancak sevinmek için erken. Günlük kazançları %7’nin üzerinde ve 0.385 dolar desteği kazanılabilirse fiyatın 0.4845 dolara devam etmesi mümkün. Dipten dönüş için beklenen 0.5453 dolar seviyesinin güçlü biçimde kırılması.

Diğer majör altcoinlerde de benzer yükselişler olması cesaret verici olsa da 83 günlük düşüşün tersine döndüğünü söylemek için kesinlikle daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Eğer bu daha büyük düşüş öncesinde molaysa heyecana kapılıp alım yapmak acı verici olabilir.

Shiba Coin (SHIB)

2024 üçüncü çeyreğinde 0.00002063 dolar desteğinin kaybedilmesiyle 0.00000960 dolara yaklaşan dipler görebileceğimizden bahsetmiştik. 2024 sonunda desteği geri alıp 0.00002952 direncini kısa süreliğine aşsa da satışla Shiba Coin cephesinde devam etti. 391 gündür kısa molalarla istikrarlı biçimde düşüşüne devam eden SHIB dile kolay 1 yılı aşkın süredir yatırımcılarına acı çektiriyor.

10 Ekim fitili 0.00000689 dolara uzanıyordu ve daha dün 0.00000687 dolarda yerel dibini oluşturdu. Bugün 0.00000754 doları geri almaya çalışsa da 0.00000829 dolar üzerinde kapanışlar görmeden dipten dönüş başladı demek güç. Aralık ayı başında da benzer bir toparlanma olmuş 0.00000955 dolarda gelen satışlarla dünkü dibe giden yolun taşları döşenmişti. Dibi tutturmak zorunda değilsiniz zaten aşırı satıldığı için yükseliş gerçekten başladığında hızlı biçimde kazançların artması bekleniyor. Makul giriş noktasını belirlemek için önceki ret bölgelerinin üstünde kapanışlar izlenebilir.