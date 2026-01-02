Bitcoin Grafiğinde Fırtına Öncesi Sessizlik: Büyük Hareket Yakın mı?

Bitcoin‘in fiyat grafiğinde son haftalarda gözlenen olağanüstü sakinlik teknik göstergeler açısından güçlü bir fiyat hareketinin yaklaştığına işaret ediyor. Bollinger Bantları’nın belirgin şekilde daralması volatilitenin uzun süredir en düşük seviyelerine indiğini ortaya koyuyor. Piyasa verilerine göre en büyük kripto para, iki haftayı aşkın süredir dar bir bantta yatay hareket ediyor. Geçmiş döngüler benzer sıkışmaların ardından sert ve yönlü hareketlerin geldiğini gösteriyor.

Bollinger Bantları Sıkışması Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin son iki haftadır 85.000 ile 90.000 dolar aralığında sınırlı bir fiyat hareketi yapıyor. TradingView verilerine göre 20 günlük basit hareketli ortalamanın iki standart sapma üstü ve altını baz alan Bollinger Bantları arasındaki mesafe 3.500 doların altına gerileyerek Temmuz ayından bu yana en dar seviyeye indi. Bu tablo piyasada volatilitenin ciddi biçimde bastırıldığını ortaya koyuyor.

Bollinger Bantları sıkışması genellikle piyasanın yeni bir yön arayışına girdiği dönemlerde görülür. Alıcı ve satıcıların kısa vadede dengede kalması fiyatın dar bir bantta hareket etmesine yol açıyor. Teknik analiz literatüründe bu yapı birikmiş enerjinin dışa vurulacağı sert bir fiyat dalgasının habercisi olarak kabul ediliyor.

Göstergenin geçmiş performansı bu yorumları destekliyor. En az 2018’den bu yana Bollinger Bantları düşük oynaklık dönemlerinin ardından gelen güçlü fiyat genişlemelerini doğru biçimde işaret etti. Mevcut görünüm de benzer bir senaryonun yeniden gündeme gelebileceğini düşündürüyor.

Geçmiş Örnekler ve Olası Senaryolar

Temmuz ayının sonundaki son sıkışma dönemi Bitcoin’in iki hafta boyunca 115.000–120.000 dolar bandında oyalanmasıyla sonuçlanmıştı. Ardından gelen üç aylık süreçte fiyat hareketi ciddi biçimde hızlandı ve 100.000 dolar ile 126.000 dolar arasında sert dalgalanmalar yaşandı. Sıkışma uzun soluklu bir volatilite genişlemesinin başlangıç noktası oldu.

Benzer bir tablo Şubat ayı sonunda da görülmüştü. 94.000–98.000 dolar aralığında daralan fiyat Bollinger Bantları’nın iyice sıkışmasının ardından ay bitmeden 80.000 dolara kadar geriledi. Her iki örnek de göstergenin yön değil hız konusunda güçlü sinyaller verdiğini ortaya koyuyor.

Güncel durumda Bitcoin yaklaşık 89.000 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1’in biraz üzerinde değer kazandı. Teknik yapı yukarı ya da aşağı yönlü sert bir hareket ihtimalini masada tutuyor. Bu nedenle profesyonel yatırımcılar ve trader’lar fiyatın dar banttan çıkacağı ana odaklanmış durumda.