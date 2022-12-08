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Senatörler Savaşa Mı Hazırlanıyor? Kripto Paralarla İlgili 9 Soru!

Bu bir savaş ilanı mı? Bankalar ve finans kurumlarını neden incelemek istiyorlar. Kripto şüphecisi siyasilere ABD de gün doğdu.
22:00
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşünün kripto paralara cephe alan gruba büyük bir koz verdiği gayet açık. Nitelim LUNA olayı da böyleydi. Mayıs ayında yaşanan LUNA çöküşüyle kripto paralar için yeni bir dönemin başladığından bahsediliyordu. Nitekim kripto kredi şirketler adeta domino taşları gibi devriliyor. Yüksek kaldıraçlar temizleniyor ve riski kumara çeviren şirketler iflas ediyor.

Kripto Paralarla İlgili 9 Soru

İki ABD’li senatör, bankaların kripto paralarla ilişkisine dair detayları öğrenmek için finans sektörünü denetlemekle görevli kurumlara mektuplar gönderdi. Senatörler Elizabeth Warren ve Tina Smith Sam Bankman-Fried’in Alameda Research’ünün Washington eyaleti merkezli Moonstone Bank’ı nasıl satın alabildiğine dair yanıtlar istiyor. Mektuplarda şöyle bir detay bulunuyor;

“Bankacılık sistemi şimdiye kadar son kripto çöküşünden nispeten zarar görmemiş olsa da, FTX’in çöküşü, kriptonun bankacılık sistemine düzenleyicilerin farkında olduğundan daha fazla entegre olabileceğini gösteriyor”.

Elizabeth Warren

Birbirinin neredeyse aynısı olan 7 Aralık tarihli mektuplar Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Federal Mevduat Sigorta Kurumu Başkan Vekili Martin Gruenberg ve Para Birimi Komptrolörü Vekili Michael Hsu’ya gönderildi. Mektuplarda kurum başkanlarına, kripto firmalarının bankalarla ilişkilerini gözden geçirme planları da dahil olmak üzere dokuz soru soruluyor.

Kripto Savaşı Mı Başlıyor?

Senatörler, kripto para saklama hizmeti veren, kripto firmaları için dolar mevduatı tutan, kredi sağlayan ve stablecoin ihraççılarının işini kolaylaştıran bankaların ayrıntılı listesini de bu mektuplarda istedi. Kısa süre önce FTX ile ilgili bir duruşma planlayan Senato Bankacılık Komitesi’nde yer alan iki senatör, Alameda’nın Moonstone Bank’ı nasıl satın alabildiği ve bu işlemin Federal Rezerv tarafından gözden geçirilip geçirilmediği hakkında da bilgi istiyor. Senatörler, New York Times’ın işlemle ilgili bir haberine atıfta bulunarak Alameda’nın Moonstone’a 11,5 milyon dolar yatırdığını ve bu rakamın bankanın o zamanki değerinin iki katından fazla olduğunu yazdılar.

Alameda’nın Moonstone’un yaklaşık %10’luk hissesini aldığı sırada Washington Eyalet bankasının değeri 5,7 milyon dolardı ve kripto ya da fintech konusunda hiçbir deneyimi yoktu. FTX yatırımından önce, varlığının çoğunu tek odalı bir taş binadan çiftçilere borç para vererek geçirmişti. 2020’de aniden dijital varlıklara yöneldi. Moonstone ise farklı bir görüşe sahip. FTX tartışmalarına yanıt veren bir açıklamada, Alameda’nın yatırımını, kripto şirketlerine hizmet vermeye istekli çok az banka olduğu gerekçesiyle haklı buldu. Senatörler bu konuları irdeleyip geleneksel finans kurumlarının kripto paralarla ilişkilerini engelleyen bazı adımlar atmak isteyebilir. Nitekim kısa süre önce Fidelity ve diğerlerine kripto paralardan uzaklaşın çağrısında bulunmuşlardı.

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