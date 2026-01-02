Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin’den Ethereum İçin Sert Uyarı: “Popüler Anlatılar Yeterli Değil”

Özet

  • Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin ağın teknik ilerlemesini kuruluş vizyonu ile ilişkilendirdi.
  • Hedef, küresel ölçekte kullanılabilir ve merkeziyetsiz bir altyapı inşa etmek.
  • Başarı, popüler anlatılar yerine kalıcı uygulamaların gücüyle ölçülecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yeni yıl mesajında ağın teknik ilerlemesini değerlendirirken asıl sınavın ilk kuruluş amacına sadakat olduğunu vurguladı. Perşembe günü X hesabından paylaştığı değerlendirmede en büyük altcoin‘in 2025 boyunca hız, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik alanlarında kayda değer kazanımlar elde ettiğini belirtti. Mesajında ağın yalnızca popüler anlatıların peşinden koşan bir platforma dönüşmemesi gerektiği uyarısına da yer verdi. Buterin, hedefin “dünya bilgisayarı” vizyonunu hayata geçirmek olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

İçindekiler
1 Ethereum’un “Dünya Bilgisayarı” Vizyonu
2 İki Temel Koşul: Ölçek ve Merkeziyetsizlik

Ethereum’un “Dünya Bilgisayarı” Vizyonu

Buterin’in değerlendirmesine göre Ethereum, 2025’te daha fazla işlemi işleyebilen, darboğazları azaltan ve düğüm çalıştırmayı kolaylaştıran iyileştirmelerle güçlendi. Söz konusu ilerlemeler merkeziyetsizlikten taviz vermeden büyüme kapasitesini artırmayı amaçladı. Kurucu ortak ağın paylaşılan ve tarafsız bir hesaplama katmanı haline gelmesinin yalnızca teknik başarılarla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Bu yaklaşım Ethereum’u sıradan bir Blockchain olmaktan çıkarıp herkesin erişebileceği bir altyapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Finans, kimlik ve yönetişim gibi alanlarda kalıcı uygulamaların gelişebilmesi için platformun güvene dayalı aracı yapılara ihtiyaç duymadan çalışması gerektiğinin altını çizdi. Buterin, popüler anlatılar uğruna geçici kullanım artışlarının kovalanmasını eleştirerek tokenlaştırılmış dolarlar, siyasi memecoin’ler veya yapay ekonomik sinyallerin uzun vadeli misyona katkı sunmadığını vurguladı.

İki Temel Koşul: Ölçek ve Merkeziyetsizlik

Buterin’in altını çizdiği ilk koşul küresel ölçekte kullanılabilirlik. Ethereum’un milyonlarca kullanıcıya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşması uygulamaların günlük hayatta fark edilmeden çalışabilmesini gerektiriyor. İkinci koşul ise gerçek anlamda merkeziyetsiz kalabilmek. Ağın yalnızca çekirdek protokol düzeyinde değil, cüzdanlar ve altyapı servisleri dahil tüm katmanlarda dağıtık yapısını koruması önem taşıyor.

Kurucu ortak “walkaway test” olarak bilinen ilkeye de dikkat çekti. Buna göre uygulamalar geliştiricileri ortadan kaybolsa dahi çalışmayı sürdürebilmeli. Aynı şekilde büyük altyapı sağlayıcılarının devre dışı kalması halinde kullanıcı deneyiminin etkilenmemesi bekleniyor. Buterin geçmişte gündelik yazılımların benzer niteliklere sahip olduğunu, abonelik temelli merkezi servislerin yaygınlaşmasıyla bu özelliklerin zayıfladığını hatırlattı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Vitalik Buterin 2026 ve Sonrası İçin Ethereum (ETH)’un Gerçek Hedefini Açıkladı

Kimse Fark Etmedi: En Büyük Altcoin’de Sessiz Tarihi Rekor

Fiyat Değil Protokol Geliştirmeleri Konuştu: Altcoin Devinde Bir Yıl Böyle Geçti

Ünlü Yatırımcıdan Kripto Para Piyasası İçin 2026 Kehaneti: Bitcoin’i Unutun, Bu 2 Altcoin’e Bakın

Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

Altcoin Balinası Milyonlarca Dolarlık Alım Açıkladı, 2025’in Son Müjdelerinden

Bitcoin ve Ethereum Satan Kurumsallar XRP ve Bu 2 Altcoin’den Aldı: 79.8 Milyon Dolar Getirdiler

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Grafiğinde Fırtına Öncesi Sessizlik: Büyük Hareket Yakın mı?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Devinde Alarm Zilleri: 6 Aylık Tarihi Kayıp Serisi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Grafiklerinde Tehlike ve Fırsat Bir Arada: İşte Kritik Seviyeler
RIPPLE (XRP)
Kripto Piyasasında Tehlikeli Bir İyimserlik Mi Başlıyor? Uzmanlardan “FOMO” Uyarısı!
ALTCOIN BITCOIN (BTC)

Lost your password?