Vitalik Buterin’den Ethereum İçin Sert Uyarı: “Popüler Anlatılar Yeterli Değil”

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yeni yıl mesajında ağın teknik ilerlemesini değerlendirirken asıl sınavın ilk kuruluş amacına sadakat olduğunu vurguladı. Perşembe günü X hesabından paylaştığı değerlendirmede en büyük altcoin‘in 2025 boyunca hız, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik alanlarında kayda değer kazanımlar elde ettiğini belirtti. Mesajında ağın yalnızca popüler anlatıların peşinden koşan bir platforma dönüşmemesi gerektiği uyarısına da yer verdi. Buterin, hedefin “dünya bilgisayarı” vizyonunu hayata geçirmek olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

Ethereum’un “Dünya Bilgisayarı” Vizyonu

Buterin’in değerlendirmesine göre Ethereum, 2025’te daha fazla işlemi işleyebilen, darboğazları azaltan ve düğüm çalıştırmayı kolaylaştıran iyileştirmelerle güçlendi. Söz konusu ilerlemeler merkeziyetsizlikten taviz vermeden büyüme kapasitesini artırmayı amaçladı. Kurucu ortak ağın paylaşılan ve tarafsız bir hesaplama katmanı haline gelmesinin yalnızca teknik başarılarla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Bu yaklaşım Ethereum’u sıradan bir Blockchain olmaktan çıkarıp herkesin erişebileceği bir altyapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Finans, kimlik ve yönetişim gibi alanlarda kalıcı uygulamaların gelişebilmesi için platformun güvene dayalı aracı yapılara ihtiyaç duymadan çalışması gerektiğinin altını çizdi. Buterin, popüler anlatılar uğruna geçici kullanım artışlarının kovalanmasını eleştirerek tokenlaştırılmış dolarlar, siyasi memecoin’ler veya yapay ekonomik sinyallerin uzun vadeli misyona katkı sunmadığını vurguladı.

İki Temel Koşul: Ölçek ve Merkeziyetsizlik

Buterin’in altını çizdiği ilk koşul küresel ölçekte kullanılabilirlik. Ethereum’un milyonlarca kullanıcıya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşması uygulamaların günlük hayatta fark edilmeden çalışabilmesini gerektiriyor. İkinci koşul ise gerçek anlamda merkeziyetsiz kalabilmek. Ağın yalnızca çekirdek protokol düzeyinde değil, cüzdanlar ve altyapı servisleri dahil tüm katmanlarda dağıtık yapısını koruması önem taşıyor.

Kurucu ortak “walkaway test” olarak bilinen ilkeye de dikkat çekti. Buna göre uygulamalar geliştiricileri ortadan kaybolsa dahi çalışmayı sürdürebilmeli. Aynı şekilde büyük altyapı sağlayıcılarının devre dışı kalması halinde kullanıcı deneyiminin etkilenmemesi bekleniyor. Buterin geçmişte gündelik yazılımların benzer niteliklere sahip olduğunu, abonelik temelli merkezi servislerin yaygınlaşmasıyla bu özelliklerin zayıfladığını hatırlattı.