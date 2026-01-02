Bitcoin Devinde Alarm Zilleri: 6 Aylık Tarihi Kayıp Serisi

Strategy hisseleri şirketin Bitcoin’i bilanço varlığı olarak benimsediği 2020 yılından bu yana ilk kez art arda altı ay boyunca değer kaybetti. Kripto para analisti Chris Millas tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz–Aralık 2025 döneminde kesintisiz düşen hisseler önceki yıllardaki sert dalgalanmalardan farklı bir tablo ortaya koydu. Söz konusu süreçte piyasa katılımcıları şirketin agresif BTC birikimine rağmen hisse fiyatında kalıcı bir toparlanma göremedi. Veriler 2025’in ikinci yarısında yaşanan zayıflığın yalnızca kısa vadeli bir satış baskısı değil, daha derin bir yeniden fiyatlama sürecine işaret ettiğini gösterdi.

Strategy Hisselerinde Tarihi Kayıp Serisi

Strategy hisseleri Temmuz’dan Aralık 2025’e kadar altı ay boyunca art arda düştü. Ağustos ayında yüzde 16,78, Ekim’de yüzde 16,36, Kasım’da yüzde 34,26 ve Aralık’ta yüzde 14,24 oranındaki sert düşüşler hisse senedini yılın sonuna doğru baskı altında bıraktı. Şirket hisseleri 31 Aralık kapanışında 151,95 dolar seviyesinde bulunurken, günlük bazda yüzde 2,35 geriledi.

Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında tablo dikkat çekici bir ayrışma sunuyor. 2022 ayı piyasasında yaşanan sert düşüşler birkaç ay içinde yüzde 40’ı aşan yükselişlerle dengelenmişti. 2025’in ikinci yarısında ise benzer bir rahatlama rallisinin görülmemesi yatırımcı algısında daha kalıcı bir değerleme değişimine işaret etti. Altı aylık dönemde toplam kayıp yüzde 59,30’a ulaşırken, yıllık bazda düşüş yüzde 49,35 olarak hesaplandı.

Bitcoin ile Ayrışma ve Piyasa Kıyaslaması

Hisse performansındaki zayıflama Bitcoin’in fiyat hareketleriyle de belirgin bir ayrışma yarattı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada 88.798 dolardan işlem görüyor. Son bir ayda yüzde 5,06, üç ayda yüzde 27,36 ve son bir yılda yüzde 9,65 değer kaybeden en büyük kripto para, aynı dönemlerde Strategy hisselerine kıyasla daha sınırlı kayıplar verdi.

Ayrışma şirketin Bitcoin birikimini sürdürmesine rağmen gerçekleşti. Yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, 29 Aralık’ta 1.229 adet BTC alımının yaklaşık 108.8 milyon dolara tamamlandığını duyurdu. Aralık sonu itibarıyla şirketin toplam Bitcoin varlığı 672.497 adet BTC’ye çıktı ve bu miktarın maliyeti yaklaşık 50,44 milyar dolar olarak açıklandı. Buna karşın Strategy hisseleri teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksinin 2025 genelinde yüzde 20,17 yükseldiği bir yılda endeksin gerisinde kaldı.