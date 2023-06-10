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Temelde kullanıcıların Yapay Zeka (AI) teknolojisine erişmesi için yararlanabilecekleri kripto para proje olan yapay zeka altcoinleri devam eden düzenleyici kargaşasının ortasında sert değer kaybı ile karşı karşıya kaldılar.

Yapay Zeka Altcoin’leri Kırmızıya Boyandı

Yapay zeka altcoin’leri, NVIDIA‘nın hisselerinin geçen ayki devasa rallisi ile yapay zeka çipi üreticinin trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinin hemen ardından yükselişe geçerek ciddi oranlarda değer kazanmışlardı. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) sektöre dönük son hamleleri bu yükselişi adeta çöküşe çevirdi.

Piyasa değeri 834 milyon doların üzerinde olan en büyük yapay zeka altcoin’i The Graph (GRT) son 24 saatte yüzde 17, son yedi günde ise yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. Ünlü yapay zeka altcoin‘i Render Token (RNDR) ise şu anda 2 doların biraz üzerinde işlem görüyor ve veriler son 24 saatte yüzde 7 ve son 7 günde yaklaşık yüzde 22 değer kaybettiğini gösteriyor.

Teknoloji devi Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC’nin bu yılki etkinliğinde Blockchain üzerinde dağıtık GPU işleme imkanı sunan Render ağına bağlı bir üründen bahsedilmesi proje yatırımcılarını heyecanlandırmış, projeye olan yatırımcı ilgisinin arttığı görülmüştü.

SEC, Kripto Para Piyasasını Hedef Tahtasına Koydu

SEC, hafta başında kripto para sektörüne ağır bir darbe vurarak yeniden harekete geçti. ABD’li düzenleyici, dünyanın en büyük kripto para borsaları olan Binance ve Coinbase‘e ayrı ayrı dava açtı.

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), SEC’in bu hamlesine aşırı tepki vermeden güçlü durabilse de birçok altcoin ağır kayıplar verdi. Filecoin (FIL), Polygon (MATIC), Cardano (ADA), Solana (SOL), Chiliz (CHZ), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) ve diğeri dahil olmak üzere piyasa değeri ile en büyük 100 altcoin listesinde yer alan birçok altcoin son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti.

Ünlü memecoin Shiba Inu (SHIB) ise şaşırtıcı bir şekilde son 24 saatte yüzde 30’u aşan değer kaybı ile adeta kripto para piyasasındaki çöküşe liderlik etti.