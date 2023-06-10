Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hafta başında dev kripto para borsası Binance ve ABD merkezli Coinbase’e dava açmasıyla başlayan süreçte Bitcoin (BTC) ve çoğu altcoin güçlü durduğu görülse de kripto para piyasası hafta sonunun ilk gününde sert satış baskısı altına girdi. Peki Bitcoin neden düşüyor, altcoinler neden düşüyor, gelin daha yakından bakalım.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin‘in 26 bin doların altına düşmesi sonrası kripto para piyasası geri kalanı ağır kayıplarla karşı karşıya kaldı. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,18 düşüşle 25 bin 671 dolardan el değiştirirken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) aynı zaman diliminde yüzde 3,20 düşüşle bin 770 dolardan el değiştiriyor.

En büyük 50 altcoin arasında yer alan Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB), Toncoin‘in (TON) son 24 saatte sırasıyla yüzde 21,63, yüzde 20,35, yüzde 21,71, yüzde 17,14, yüzde 21,56 ve yüzde 20,24 oranlarında düştükleri görülüyor.

Bitcoin ve altcoinler‘deki sert düşüşe rağmen toplam piyasa değeri ise 1 trilyon doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Kripto para piyasasının satış baskısı altında kalmasının başlıca nedenleri olarak SEC‘in Binance Coinbase’e dava açması, Binance’in ABD kolu Binance.US’in varlıklarının mahkeme kararıyla geçici olarak dondurulması, Binance.US’in ABD doları yatırma işlemlerini durdurmak zorunda kalması ve SEC’in birçok altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırması ve son olarak ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu‘nun (CFTC) bir Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) olan Ooki DAO’ya açtığı davayı kazanması sıralanabilir. Tüm bunlar kripto para piyasasına olan güveni büyük ölçüde sarsmış durumda. Veriler Jump Trading, Cumberland gibi ABD merkezli kurumsalların önde gelen altcoin’lerde satış yaptıklarını ortaya koyuyor.

SEC’in Binance ve Coinbase’e açtığı davalarda MNGO, BUSD, LUNA, MIR, UST, BXY, BTT, TRX, OMG, NGC, TKN, NGC, IHT, SOL, ADA, MATIC, FIL , SAND, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO, BNB, ATOM, MANA, ALGO ve COTI’yi menkul kıymet olarak sınıflandırması ve altcoin’lerin büyük çoğunluğunun menkul kıymet olduğunun sinyalini vermesi de altcoin piyasasındaki depremi açıklıyor. Hangi altcoin’lerin menkul kıymet olduğuyla ilgili kapsamlı değerlendirme yazımıza “Hangi Altcoinler Menkul Kıymet” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan SEC Başkanı Gary Gensler, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, kripto para piyasası dolandırıcılarla dolu olduğunu ve bu dolandırıcıların peşinden gideceklerinin altını çizerek kararlı bir duruş göstermesi de ABD’li düzenleyicinin durmayacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kripto para piyasasının hafta başında yaşananların şokunu yeni yeni atlattığını ifade eden piyasa uzmanları ve analistleri, özellikle menkul kıymet konusundan dolayı altcoin’lerde sert satışlar yaşanmaya devam edebileceği konusunda uyarıyorlar.