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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para sektörüne dönük güçlü düzenleyici eylemleri, en büyük ikinci stablecoin olan USDC’nin ihraççısı Circle‘ı ABD’de halka arz olma planından caydırmış değil. Şirket, halka arz için çalışmalarına tam gaz devam ederken, mevcut düzenleyici ortam sürecin pürüzsüz olmayacağını gösteriyor.

Circle’ın Halka Arz Hazırlığı

Circle, 2021’deki boğa koşusu sırasında özel amaçlı bir satın alım şirketi (SPAC) aracılığıyla yapacağı birleşme yoluyla halka arzını gerçekleştirmiş bir şirket olmak için planlarını açıklamıştı. 2022’nin Aralık ayına gelindiğinde şirketin CEO’su Jeremy Allaire, SEC’in ortaya koyduğu gereklilikleri zamanında karşılayamadıklarını belirterek halka arzın gecikeceğini açıkladı.

Circle yetkilileri, bu yılın başında halka arzın şirketin stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söylemeye devam etseler de halka arz için net bir tarih vermekten kaçındılar. Blockworks’e konuşan bir şirket sözcüsü “Halka arz için belirli bir tarih vermeye hazır değiliz, ancak mümkün olan en kısa sürede halka arz için gerekli olan adımları atacağız.” diyerek sürecin devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Circle’in açtığı kurumsal danışman iş ilanı da halka arz sürecine için önemli ipuçları veriyor. İlanda yapılan iş tanımında “Profesyonel, potansiyel halka arz sürecinde SEC‘in şartlarının karşılanmasına yardımcı olmanın yanı sıra halka açık şirket politikalarımızın, uygulamalarımızın ve süreçlerimizin oluşturulmasını desteklemekle görevlendirilecektir.” bilgisi yer alıyor.

Tüm bunlar USDC‘nin ihraççısının SEC’in tetiklediği düzenleyici kargaşaya rağmen halka arz için çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor.

Circle’ın İzinden Gidecek Diğer Kripto Para Şirketleri

Circle, ABD’de halka arzını yapmak isteyen tek kripto para şirketi değil. Kripto para borsası Kraken de açtığı son iş ilanında benzer bir planı olduğunu ortaya koydu. Şirket, hukuk ekibi için açtığı iş ilanında, kilit bir odak alanı olarak “halka arz olmuş şirket hazırlığının” önemini vurguluyor. Ayrıca iş ilanın aranan şartlar arasında halka arz olmuş şirket için raporlama deneyimi olan adayların tercih edileceğinin de altı çiziliyor.

Galaxy Digital‘i de geçen yıl halka arz için hazırlık yaptığını açıklamıştı. Şirketin CEO’su Mike Novogratz kısa süre önce müşteri tabanını yurtdışına kaydırmayı planladıklarını ima ederek bu planlarının rafa kaldırılabileceğinin sinyalini vermiş oldu.