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On-chain (zincir üzeri) verilere göre, hafta sonunun ilk gününde yüzde 30’u bulan düşüşle karşı karşıya kalan Polygon‘un MATIC’i için önde gelen piyasa yapıcıları Jump Trading ve Cumberland ve popüler ticaret platformu Robinhood milyonlarca token’i Binance ve Coinbase borsalarına aktardı.

Milyonlarca MATIC Coinbase ve Binance’e Aktarıldı

Kripto analiz platformu Lookonchain, kısa süre önce attığı birden fazla uyarı tweet’inde, piyasa yapıcı Cumberland’ın Binance’e 6.3 milyon doların üzerinde 9 milyon MATIC, Coinbase’e ise 3.5 milyon dolar değerinde 5 milyon MATIC aktardığını bildirdi.

Lookonchain, Cumberland, Jump Trading ve Robinhood ile ilişkili bir başka kripto para cüzdanını ise kripto para borsalarına kümülatif 9.4 milyon MATIC aktardığını ekledi. Bu aktarımla birlikte üç kurumsalın toplam 23.5 milyona yakın MATIC‘i kripto para borsalarına aktarmış oldu.

Kripto para borsalarına aktarılan MATIC’lerin likiditenin düşük olduğu bir ortamda yapılması popüler altcoin‘deki düşüşün sertleşmesine neden oldu.

Altcoin’lerdeki Satışlar ADA, SOL ve MATIC Üzerinde Yoğunlaşmış Durumda

Öte yandan Cardano (ADA) ve Solana‘nın (SOL) da yüzde 25’i bulan düşüşlerle MATIC’e benzer fiyat hareketleri yaptıkları görülüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hafta başında dünyanın en büyük kripto para borsaları olan Binance ve Coinbase’e karşı açtığı ayrı ayrı davalarda başta MATIC, ADA ve SOL olmak üzere onlarca altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı.

Kripto para şirketi Matrixport, CoinDesk’e gönderdiği bir notta, hafta sonu boyunca büyük altcoinler‘de daha fazla satış beklediklerini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

CoinMarketCap’in sağladığı fiyat verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ise son 24 saatte yüzde 3,31 düşüşle 25 bin 593 dolardan el değiştiriyor. Altcoin piyasasının liderli konumundaki Ethereum (ETH) da piyasa genelindeki satışlardan payına düşeni aldı. ETH, son 24 saatte yüzde 5,26 düşüşle bin 738 dolardan işlem görüyor.