Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin Felaketi Yaşıyor! Milyonlarcası Binance ve Coinbase’e Aktarıldı!

Bu Altcoin Felaketi Yaşıyor! Milyonlarcası Binance ve Coinbase’e Aktarıldı!

Özet

  • Piyasa yapıcılar Jump Trading ve Cumberland ve ticaret platformu Robinhood, Binance ve Coinbase borsalarına milyonlarca MATIC aktardı.
  • Satışların likiditenin düşük olduğu bir ortamında gerçekleşmesi MATIC'deki düşüşü sertleştirdi.
  • Altcoin piyasasındaki satışların MATIC'in yanı sıra Cardano (ADA), Solana (SOL) üzerinde yoğunlaştığı görülüyor.
11:32
10 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

On-chain (zincir üzeri) verilere göre, hafta sonunun ilk gününde yüzde 30’u bulan düşüşle karşı karşıya kalan Polygon‘un MATIC’i için önde gelen piyasa yapıcıları Jump Trading ve Cumberland ve popüler ticaret platformu Robinhood milyonlarca token’i Binance ve Coinbase borsalarına aktardı.

Milyonlarca MATIC Coinbase ve Binance’e Aktarıldı

Kripto analiz platformu Lookonchain, kısa süre önce attığı birden fazla uyarı tweet’inde, piyasa yapıcı Cumberland’ın Binance’e 6.3 milyon doların üzerinde 9 milyon MATIC, Coinbase’e ise 3.5 milyon dolar değerinde 5 milyon MATIC aktardığını bildirdi.

Lookonchain, Cumberland, Jump Trading ve Robinhood ile ilişkili bir başka kripto para cüzdanını ise kripto para borsalarına kümülatif 9.4 milyon MATIC aktardığını ekledi. Bu aktarımla birlikte üç kurumsalın toplam 23.5 milyona yakın MATIC‘i kripto para borsalarına aktarmış oldu.

Kripto para borsalarına aktarılan MATIC’lerin likiditenin düşük olduğu bir ortamda yapılması popüler altcoin‘deki düşüşün sertleşmesine neden oldu.

Altcoin’lerdeki Satışlar ADA, SOL ve MATIC Üzerinde Yoğunlaşmış Durumda

Öte yandan Cardano (ADA) ve Solana‘nın (SOL) da yüzde 25’i bulan düşüşlerle MATIC’e benzer fiyat hareketleri yaptıkları görülüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hafta başında dünyanın en büyük kripto para borsaları olan Binance ve Coinbase’e karşı açtığı ayrı ayrı davalarda başta MATIC, ADA ve SOL olmak üzere onlarca altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı.

Kripto para şirketi Matrixport, CoinDesk’e gönderdiği bir notta, hafta sonu boyunca büyük altcoinler‘de daha fazla satış beklediklerini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

CoinMarketCap’in sağladığı fiyat verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ise son 24 saatte yüzde 3,31 düşüşle 25 bin 593 dolardan el değiştiriyor. Altcoin piyasasının liderli konumundaki Ethereum (ETH) da piyasa genelindeki satışlardan payına düşeni aldı. ETH, son 24 saatte yüzde 5,26 düşüşle bin 738 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Halving Nedir? Bitcoin (BTC) Halving ve Avantajları Nelerdir?
Halving Nedir? Bitcoin (BTC) Halving ve Avantajları Nelerdir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir: Büyük Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir: Büyük Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Halving Nedir? Bitcoin (BTC) Halving ve Avantajları Nelerdir?
Halving Nedir? Bitcoin (BTC) Halving ve Avantajları Nelerdir?
Bitcoin (BTC), Güne Güçlü Bir Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC), Güne Güçlü Bir Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
USDC İhraççı Circle, SEC’e Rağmen Halka Arz Hazırlığında Gaza Bastı!
USDC İhraççı Circle, SEC’e Rağmen Halka Arz Hazırlığında Gaza Bastı!
Düzenleyici Kargaşa O Altcoin’leri de Vurdu! Adeta Çöktüler!
Düzenleyici Kargaşa O Altcoin’leri de Vurdu! Adeta Çöktüler!
Bitcoin İçin Yüzde 3500’lük Öngörü! Ünlü İsim Bir Kez Daha Şaşırttı!
Bitcoin İçin Yüzde 3500’lük Öngörü! Ünlü İsim Bir Kez Daha Şaşırttı!
ADA, SOL ve MATIC İle Başladı! Altcoin Yatırımcıları Tedirgin! Delist Dalgası mı Geliyor?
ADA, SOL ve MATIC İle Başladı! Altcoin Yatırımcıları Tedirgin! Delist Dalgası mı Geliyor?
Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? Kripto Para Piyasasında Son Durum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023