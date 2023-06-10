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Hafta sonunun ilk gününde kan banyosundan geçen kripto para piyasasının önde gelen varlıkları arasında yer alan Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) yüzde 20’yi aşan oranlarda düştüler. Bu altcoin’ler üzerinde yoğunlaşan satış baskısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance’e açtığı davada bu üç altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmasının ardından önde gelen ticaret platformu Robinhood’un üç altcoin’i de delist ederek listeden çıkaracağını duyurmasının ardından geldi. Popüler ticaret platformunun bu hamlesi altcoin yatırımcılarını korkutarak, daha fazla kripto para borsasının ve ticaret platformunun benzer adımlar atacağına dönük spekülasyonlara neden oldu.

Robinhood, ADA, SOL ve MATIC’i Delist Ediyor

Kripto para ve hisse senedi alım-satım platformu Robinhood, 9 Haziran’da yaptığı duyuruda, 27 Haziran’dan itibaren ADA, SOL ve MATIC‘i delist ederek listeden çıkaracağını ve kullanıcıların alım satımı yapamayacağını belirtti.

Robinhood’un hukuk şefi Dan Gallagher, SEC davasının ardından listeledikleri kripto paralar için yeniden inceleme yaptıklarını belirterek “Son incelememize dayanarak, Cardano, Polygon ve Solana için sunduğumuz desteği 27 Haziran’da sonlandırmaya karar verdik. Başka hiçbir kripto para etkilenmiyor ve kripto paranız Robinhood’da hala güvende.” dedi.

Federal menkul kıymetler düzenleyicisi, Binance‘e açtığı davada “menkul kıymet” diyerek toplam 67 altcoin‘den söz etmişti. Bu altcoin’ler arasında başı ADA, SOL ve MATIC’in çekiyordu. Bunun bir sonucu olarak üç altcoin’deki haftalık kayıp yüzde 25’in üzerine çıktı.

Diğer Kripto Para Borsaları Robinhood’u Takip Edecek mi?

SEC’in Binance ve Coinbase‘e dava açması, kripto para piyasası üzerinde yatırımcı duyarlılığını azaltan güçlü bir etkiye neden oldu. ABD’de faaliyet gösteren diğer kripto para borsalarının ve ticaret platformlarının da SEC’in her an kapılarını çalma ihtimaline karşı tetikte bekliyorlar.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, SEC‘in Binance ve Coinbase’e açtığı davaları kazanması halinde, bunun başta Polygon, Cardano ve Solana olmak üzere birçok altcoin üzerinde ciddi sonuçları olabileceği üzerinde duruyor. Beklendiği gibi SEC’in söz konusu altcoin’leri bir menkul kıymet olarak sınıflandırmasına mahkemenin yeşil ışık yakması altcoin’lerde felakete neden olabilir. Böyle bir durumda MATIC, SOL ve ADA şu anda dünyanın en büyük kripto para piyasası olan ABD’de alınıp satılabilen altcoin’ler listesinden çıkarılacak.