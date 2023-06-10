Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Sadece 51 Gün Kaldı! Köklü Kripto Paralardan Biri İçin Yükseliş Vakti Mi?

Özet

  • Litecoin için halving'e sadece 51 gün kaldı.
  • Önceki 2 halving büyük fiyat artışlarını beraberinde getirmişti.
  • LTC Coin madencileri birikime başladı ve ağ aktifliğinden toparlanma yükselişe işaret ediyor.
00:30
10 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta sonu geldi ve kripto para piyasalarındaki tatsız seyir devam ediyor. Elbette süreçte pozitif ayrışanlar var. Önümüzdeki haftalarda yaklaşan halving nedeniyle popüler bir altcoin daha piyasadan daha iyi performans gösterebilir. Güncel veriler bize ne anlatıyor? Fiyat kaç dolara kadar yükselebilir? İşte güncel tahminler.

Litecoin Halving Tahminleri

Sadece 51 gün 1 saat sonra Litecoin madencilerinin alacağı blok başı ödül miktarı %50 oranında azalacak. Bu geçmişte iki kez LTC Coin fiyatının artmasına neden oldu. Madenci maliyeti yükseldiği için taban fiyat halving nedeniyle daha yukarı gidiyor ve LTC yatırımcıları daha fazla yükseliş görebilir.

Litecoin (LTC) fiyatı, küresel kripto piyasalarındaki türbülansın LTC’yi Pazartesi günü %10 oranında düşürmesinin ardından %3 oranında toparlandı. On-chain veriler Litecoin Madencileri tarafından gösterilen güvenin erken fiyat toparlanmasında çok önemli olduğunu gösteriyor.

Haziran ayının başından bu yana, Litecoin Madencileri arasındaki duyarlılıkta olumlu bir değişiklik oldu. Son zamanlarda sektör genelinde yaşanan daralmaya rağmen, varlıklarını artırmayı sürdürdüler. Eğer en iyimser senaryo gerçekleşirse 51 gün içinde fiyatın 120-200 dolar arasında yeni bir zirve yaptığını görebiliriz.

LTC Coin Fiyat Tahmini

Pazartesi günü yaşanan duraklamanın ardından Litecoin ağındaki işlem etkinliği yeniden artış eğilimine girdi. Aktif Adresler ) metriği, yedi günlük bir süre boyunca ağ üzerinde etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak işlemsel etkinliği izler. Aşağıdaki Santiment grafiğine göre, LTC günlük aktif adresleri 5 Haziran Pazartesi günü 2,11 milyon adrese düştü. Ancak, 8 Haziran kapanışına kadar %20 oranında toparlanarak 2,53 milyona yükseldi.

Aktif Adresler arttığında, daha fazla kullanıcının ağ üzerinde işlem yaptığına işaret eder. Bu da nihayetinde ilgili kripto paraya talebin güçlü kaldığını gösterir.

LTC‘yi 95 doların üstüne itmeyi başaran boğalar yeniden dönüş için en güçlü sinyali vermiş olacak. Madenci birikimi ve artan ağ aktifliğinin yanında halving için 2 aydan az sürenin kalmış olması da önemli bir göstergedir. Yine de fiyat beklenmedik bir şekilde 82 dolar desteğinin altına inerse Litecoin düşüş eğilimine girebilir. Bu senaryoda 77,5 ve 75 dolar arasındaki destek izlenecek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
İlgili Yazılar
Altcoin Tahminleri: Litecoin Kaç Dolardan Alınır? Halving Fırsat Mı?
Altcoin Tahminleri: Litecoin Kaç Dolardan Alınır? Halving Fırsat Mı?
Bu Altcoin Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Göstergeler Tersine Döndü!
Bu Altcoin Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Göstergeler Tersine Döndü!
Herkes Bitcoin’den Önce Bu Altcoin’de Yükseliş Bekliyor! Kritik Etkinlik Öncesi Son Durum Ne?
Herkes Bitcoin’den Önce Bu Altcoin’de Yükseliş Bekliyor! Kritik Etkinlik Öncesi Son Durum Ne?
Binance Cephesinden Heyecan Verici Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve Litecoin (LTC) Sonuçları!
Binance Cephesinden Heyecan Verici Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve Litecoin (LTC) Sonuçları!
Hedef Net Direkt 100 Dolar! Binance ve Diğer Büyük Kripto Borsalarında İşlem Görüyor!
Hedef Net Direkt 100 Dolar! Binance ve Diğer Büyük Kripto Borsalarında İşlem Görüyor!
Haziran Ayında 150 Dolardan Binance Borsasındaki Bu Altcoini Satın! Çok İddialı Tahmin!
Haziran Ayında 150 Dolardan Binance Borsasındaki Bu Altcoini Satın! Çok İddialı Tahmin!
Litecoin Bugün Neden Yükseldi? LTC Coin Alınır Mı?
Litecoin Bugün Neden Yükseldi? LTC Coin Alınır Mı?
Kripto Kahini Yine Konuştu! 2023 Bitcoin (BTC) Rallisini Bilmişti! Hedef 200 Dolar!
Kripto Kahini Yine Konuştu! 2023 Bitcoin (BTC) Rallisini Bilmişti! Hedef 200 Dolar!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023