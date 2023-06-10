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Hafta sonu geldi ve kripto para piyasalarındaki tatsız seyir devam ediyor. Elbette süreçte pozitif ayrışanlar var. Önümüzdeki haftalarda yaklaşan halving nedeniyle popüler bir altcoin daha piyasadan daha iyi performans gösterebilir. Güncel veriler bize ne anlatıyor? Fiyat kaç dolara kadar yükselebilir? İşte güncel tahminler.

Litecoin Halving Tahminleri

Sadece 51 gün 1 saat sonra Litecoin madencilerinin alacağı blok başı ödül miktarı %50 oranında azalacak. Bu geçmişte iki kez LTC Coin fiyatının artmasına neden oldu. Madenci maliyeti yükseldiği için taban fiyat halving nedeniyle daha yukarı gidiyor ve LTC yatırımcıları daha fazla yükseliş görebilir.

Litecoin (LTC) fiyatı, küresel kripto piyasalarındaki türbülansın LTC’yi Pazartesi günü %10 oranında düşürmesinin ardından %3 oranında toparlandı. On-chain veriler Litecoin Madencileri tarafından gösterilen güvenin erken fiyat toparlanmasında çok önemli olduğunu gösteriyor.

Haziran ayının başından bu yana, Litecoin Madencileri arasındaki duyarlılıkta olumlu bir değişiklik oldu. Son zamanlarda sektör genelinde yaşanan daralmaya rağmen, varlıklarını artırmayı sürdürdüler. Eğer en iyimser senaryo gerçekleşirse 51 gün içinde fiyatın 120-200 dolar arasında yeni bir zirve yaptığını görebiliriz.

LTC Coin Fiyat Tahmini

Pazartesi günü yaşanan duraklamanın ardından Litecoin ağındaki işlem etkinliği yeniden artış eğilimine girdi. Aktif Adresler ) metriği, yedi günlük bir süre boyunca ağ üzerinde etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak işlemsel etkinliği izler. Aşağıdaki Santiment grafiğine göre, LTC günlük aktif adresleri 5 Haziran Pazartesi günü 2,11 milyon adrese düştü. Ancak, 8 Haziran kapanışına kadar %20 oranında toparlanarak 2,53 milyona yükseldi.

Aktif Adresler arttığında, daha fazla kullanıcının ağ üzerinde işlem yaptığına işaret eder. Bu da nihayetinde ilgili kripto paraya talebin güçlü kaldığını gösterir.

LTC‘yi 95 doların üstüne itmeyi başaran boğalar yeniden dönüş için en güçlü sinyali vermiş olacak. Madenci birikimi ve artan ağ aktifliğinin yanında halving için 2 aydan az sürenin kalmış olması da önemli bir göstergedir. Yine de fiyat beklenmedik bir şekilde 82 dolar desteğinin altına inerse Litecoin düşüş eğilimine girebilir. Bu senaryoda 77,5 ve 75 dolar arasındaki destek izlenecek.