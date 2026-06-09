Bitcoin’de $61.000 destek bölgesi öne çıkarken, $64.300 üzerindeki kapanış $67.000 hedefini gündeme taşıdı

Bitcoin, son sert geri çekilmenin ardından kısa vadede denge arayışını sürdürürken, piyasada iki seviye öne çıkıyor: aşağıda $61.000 talep bölgesi, yukarıda ise $64.300 direnci. Analistlere göre bu direnç üzerinde 4 saatlik kapanış gelmesi halinde fiyatın yeniden $65.000 ile $67.000 bandına yönelmesi mümkün olabilir. Destek kaybı ise odağı yeniden $58.000 seviyesine çevirebilir.

Kısa vadeli toparlanma senaryosu

Piyasada paylaşılan teknik değerlendirmelerden birine göre Bitcoin, 4 saatlik grafikte ters omuz baş omuz formasyonu oluşturma çabası içinde. Bu yapı genellikle düşüş sonrası olası yön değişimlerine işaret eden teknik bir görünüm olarak izleniyor. Grafikte sol omuzun yaklaşık $62.500, baş kısmının ilk çeyrek diplerine yakın $60.000 ve sağ omzun da $62.000 üzerinde şekillendiği belirtiliyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, fiyatın düşüş eğiliminin zayıflayabileceğini gösteren bir grafik formasyonudur. Teknik analizde bu yapının geçerli sayılması için genellikle boyun çizgisi olarak izlenen direnç seviyesinin üzerinde net kapanış aranır.

Analist SuperBro’ya göre formasyonun doğrulanması için Bitcoin’in yaklaşık $64.300 seviyesindeki boyun çizgisinin üzerinde 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor; bu şartın sağlanması halinde daha temkinli yukarı hedef $67.000 olarak öne çıkıyor.

Aynı değerlendirmede, son düşüş sürecinde fiyatı baskılayan alçalan trend çizgisi de dikkat çekiyor. Bitcoin’in hem bu çizginin hem de boyun çizgisinin üzerine çıkması, kısa vadeli piyasa yapısında iyileşmeye işaret edebilir. Buna karşılık direnç aşılmadığı sürece görünüm, tamamlanmış bir dönüş sinyalinden çok olası bir kurulum olarak değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü risk de masada kalmayı sürdürüyor. Formasyonun başarısız olması ve fiyatın sağ omuz bölgesindeki desteği kaybetmesi durumunda, haftalık 200 dönemlik basit hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık $62.000 seviyesi yeniden test edilebilir. Bu bölge, daha geniş piyasa düzeltmelerinde geçmişte önemli uzun vadeli destek alanı olarak izlenmişti.

$61.000 bölgesi neden izleniyor

Bir başka kısa vadeli analizde ise Bitcoin’in $64.200 civarına ulaştıktan sonra geri çekildiği ve sıradaki ana talep alanının $61.000 olduğu belirtiliyor. Analist Kaz, fiyatın bu bölgeden güçlü tepki vermesi halinde önce önceki zirve alanına, ardından da $65.000 ile $66.000 aralığına yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini aktarıyor.

Seviye Anlamı Olası senaryo $61.000 Talep ve destek bölgesi Korunursa tepki yükselişi görülebilir $64.300 Kısa vadeli ana direnç Üzeri kapanışta $67.000 gündeme gelebilir $65.000 ile $66.000 Tepki yükselişinde hedef bölge Destek korunursa test edilebilir $58.000 Alt likidite alanı Destek kırılırsa yeniden gündeme gelebilir

Kaz’ın değerlendirmesinde, $61.000 bölgesinin korunması halinde fiyatın yeniden $64.200 seviyesine ve ardından $65.000 ile $66.000 bandına toparlanabileceği, bu desteğin kaybı halinde ise aşağıda $58.000 alanının öne çıkabileceği vurgulandı.

Analizde, $61.000 seviyesinin daha önce de alıcıların devreye girdiği güçlü bir destek alanı olduğu kaydediliyor. Mevcut geri çekilmede bu bölgenin yeniden sınanması beklenirken, olası yükselişin daha dalgalı bir fiyat hareketinin ardından gelmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Kısa vadeli görünümde piyasanın odağı şimdilik bu iki eşikte toplanmış durumda. $61.000 üzerinde kalıcılık toparlanma senaryosunu canlı tutarken, $64.300 üzerindeki net kapanış yukarı yönlü hareketin güç kazanmasına zemin hazırlayabilir. Tersi durumda ise daha düşük likidite bölgeleri yeniden test edilebilir.