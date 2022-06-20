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Bitcoin Haftalık Hash Oranı Keskin Bir Düşüş Eğilimde

Madencilik hash oranı, BTC ağına bağlı toplam bilgi işlem gücü miktarını ölçen bir göstergedir. Bu metriğin değeri yükseldiğinde, şu anda daha fazla madencilik teçhizatının çevrimiçi olduğu anlamına geliyor. Böyle bir eğilim, madencilerin şu anda ağı çekici bulduklarını gösterebilir. Öte yandan, göstergedeki düşüş, bazı madencilerin, belki de düşük karlılık nedeniyle makinelerini ağdan çıkarmış olabileceği anlamına geliyor.

Genellikle, yüksek hash değerleri blok zincirinin daha iyi performansı ile sonuçlanırken, düşük değerler işlemlerin daha yavaş yapılmasına neden olabilir.

ATH’den Düşüş Geldi

Haftalık Bitcoin madenciliği hash oranı sadece birkaç gün önce 231 EH/s ile tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gösterdi. Bununla birlikte, son iki gün içinde, metrikte şimdiden keskin bir düşüş eğilimi gözlemledi ve değeri şu anda sadece 200 EH/s civarında.

Madencilerin gelirleri esas olarak birkaç şeye, BTC’nin USD cinsinden değerine ve toplam ağ hash hızına bağlı. Madenciler normalde elektrik faturalarını ve diğer işletme maliyetlerini dolar olarak ödediğinden, BTC’nin USD cinsinden fiyatı onlar için önemli. Bitcoin fiyatındaki son düşüş, madencilerin (bir bütün olarak sabit bir değere sahip olan) blok ödüllerinin artık daha az değerli olduğu anlamına geliyor.

Hash oranı, bireysel madenciler arasındaki rekabet miktarını temsil eder. Değeri ne kadar yüksekse, madenciler arasındaki ödüller daha fazla bölünüyor. Bu nedenle, yüksek miktarda hash gücü, madencilerin tümü veya bazıları için daha az ödüle yol açabilir (tesislerini genişletme konusunda rekabete ayak uyduramazlarsa).

Madenciler Zararda

Bu faktörlerin her ikisi de son zamanlarda Bitcoin madencilerinin bakış açısından yanlış gittiğinden, gelirleri zarar gördü.

Son günlerde kripto fiyatında devam eden mücadeleyle, düşük verimli makinelere veya yüksek elektrik maliyetlerine sahip madenciler, hash oranında bir düşüş yaşadılar ve ellerinde madencilik cihazları çevrimdışına almaya başlamış gibi görünüyorlar.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.