CleanSpark ikinci çeyrekte 378,3 milyon dolar zarar açıkladı hisse yüzde 9,4 düştü

ABD merkezli bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Rapor döneminde şirket, 378,3 milyon dolarlık büyük bir net zarar bildirdi. Şirketin hisseleri bu gelişmenin ardından salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 9,4’ü aşan bir düşüş yaşadı.

Zararın Nedenleri ve Finansal Sonuçlar

Bu zararın en büyük kalemini, bitcoin varlıklarında kaydedilen 224,1 milyon dolarlık nakit dışı değer kaybı oluşturdu. Şirketin açıklamasına göre, dijital varlıkların gerileyen piyasa değeri bu maliyetin ana nedeni oldu. Yılın aynı döneminde geçen yıl 138,8 milyon dolar zarar ederek kaydeden CleanSpark, bu yılki performansıyla zararını yaklaşık üç katına çıkardı. Hisse başı zarar ise 1,52 dolar olarak açıklandı ve analistlerin beklediği 0,41 dolarlık kaybı fazlasıyla geçti.

Şirket gelirlerinde de ciddi bir düşüş yaşandı. Bu çeyrekte elde edilen gelir 136,4 milyon dolara gerilerken, geçen yıl aynı dönemde 181,7 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Ayrıca 154,3 milyon dolarlık piyasa beklentisi de karşılanamadı.

Yatırımlar ve Şirketin Yeni Hedefleri

Olumsuz tabloya rağmen CleanSpark, altyapı yatırımlarını artırdı ve sözleşmeye bağlı megavat kapasitesini ikiye katladı. Şirketin CEO’su Matt Schutz, CleanSpark’ın odak noktasını yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarına kaydırmayı planladığını aktardı. Schutz, sektör genelinde hesaplama gücünün veri merkezi şeklinde kiralanmasına yönelik eğilimin arttığını vurguladı.

Mali İşler Direktörü Gary Vecchiarelly ise güçlü bilanço yapısına dikkat çekti. Şirketin bitcoin rezervlerinin geçen yıla göre yüzde 14 artışla 925,2 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Eldeki nakit miktarı 260,3 milyon dolar seviyesinde bulunurken, toplam varlıklar 2,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin uzun vadeli borcu ise 1,8 milyar dolar oldu.

Şirketin açıklamasında, “Dijital varlık portföyümüzde yaşanan bu değer kaybı, piyasa dalgalanmalarının bilanço üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi” ifadesine yer verildi.

Madencilik Maliyetleri ve Sektörel Trendler

Sektörel verilere göre CleanSpark ve benzeri bitcoin madencilerinin kârlılığı önemli oranda azaldı. Orta Mart döneminde bir bitcoin üretmenin ortalama maliyeti 88.000 dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde bitcoinin fiyatı ise 80.000 doların biraz üzerinde seyrediyordu. CryptoAppsy verilerine göre bitcoin mevcut durumda 80.000 doların az üzerinde işlem görüyor. Bu rakamlar, madencilik şirketlerinin üretim maliyetlerinin satış fiyatının üzerine çıktığını gösterdi.

Gelirlerin düşmesi ve kârlılıktaki daralma, sektör oyuncularını alternatif gelir kaynaklarına yöneltti. Bu kapsamda, özellikle yapay zekâ ve HPC altyapısı sağlayan şirketlere yönelik sözleşmelerin hacmi yaklaşık 70 milyar dolara ulaştı. Böylece, birçok madencilik firması veri merkezi işine hızlı bir geçiş yapmaya başladı.

CleanSpark’ın, agresif genişleme ve yeni sektörlere odaklanma kararı, piyasa koşullarındaki sıkışıklığa yanıt olarak öne çıkıyor. Bitcoin fiyatlarındaki baskı eğilimi sürerse, benzer adımların başka firmalar tarafından da atılması beklenebilir.