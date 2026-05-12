12 Mayıs kripto paralar ve ABD piyasaları son durum

Bitcoin fiyatı beklenti üzerinde gelen enflasyon raporuna rağmen yazı hazırlandığı sırada 80.800 dolarda alıcı buluyor. Yarın gelecek ÜFE raporu da bu tonda olursa Cuma günü Warsh göreve başlasa bile 36 gün sonraki Fed toplantısında faiz indirimi göremeyeceğiz.

ABD Piyasaları

ABD Nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış Çekirdek TÜFE, aylık bazda %0,4 artarak %0,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti ve Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Manşet enflasyon ise 2024 seviyelerine dönüyor. Bu rakamlar piyasalar için oldukça rahatsız edici.

Üstelik ABD piyasalarında yüksek performans gösteren teknoloji hisselerindeki satış dalgası nedeniyle endeks de zayıflıyor. Orta Doğu’daki ateşkesin giderek daha kırılgan hale gelmesi petrolün tekrar 107 doları aşmasını sağladı.

Çip üreticilerindeki yükselişin endeksi iki gün üst üste rekor seviyeye taşımasının ardından Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,7 düştü. S&P 500 kontratları %0,3 geriledi. i Samsung ve SK Hynix, yapay zeka gelirlerine uygulanan vergi artışından endişe duyuyor.

Trump’ın İran’ın son teklifini reddedip ateşkesin uzun sürmeyeceğini ima etmesinin ardından herkes Çin görüşmesinin ardından Trump’ın startını vereceği şeye odaklanmış durumda.

Kripto Paralar

Bitcoin şaşırtıcı biçimde 81 bin dolar sınırına ilerliyor ve kötü gelen verilere rağmen bu performans riskli. Kripto paralar sürpriz yapmayı sever ve şartlar kesin bir yöne işaret ettiğinde grafiğin tersi istikamete hareket ettiğini de çok gördük. Ancak bu bir tuzağa dönüşebileceğinden yatırımcıların riskleri hafife almaması lehine olabilir. Örneğin ETH 2.300 doları kaybetti çünkü şartlar kripto ve hisse senetlerinde daha fazla düşüş potansiyelini vurguluyor.

18:00’da Trump’ın röportajı var. Burada İran ve ekonomi hakkında geleceğe dair kapsamlı mesajlarını verebilir. 20:00’da Fed’den Goolsbee Greater Rockford Ticaret Odası öğle yemeğinde konuşma yapacak. Son gelen enflasyon raporuna değinebilir etkinlikte soru cevap olduğundan Warsh hakkında da sorular görebiliriz.

2027 Mart ile Temmuz arasında 25bp faiz artırımı görme ihtimalimiz yüzde 70’lere kadar çıkmış durumda. 2026 yılında indirim ihtimaliyse neredeyse sıfırlandı. Yani QE başlamadan bitti diyebiliriz. Şimdilik veriler buna işaret ediyor.