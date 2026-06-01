Altında 39,10 dolarlık günlük kayıp dikkat çekti! Piyasa şimdi hangi seviyeye odaklandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Altında günlük kayıp 39,10 dolara ulaştı ve piyasada gözler yeniden kritik destek bölgesine çevrildi.
  • 📉 Hyperliquid tarafında bir yatırımcı 29 Mayıs’ta açtığı altın kısa pozisyonlarını kapatırken HYPE için açık kalan işlemde 1,07 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kar korundu.
  • 📊 Analistler 4.490 ile 4.510 dolar bandını izlerken bu bölgenin üstünde tepki gelirse 4.546 dolar, altında ise 4.456 dolar seviyesi öne çıkıyor.
  • 🪙 Piyasadaki bu zayıf görünüm, altınla birlikte risk iştahını izleyen yatırımcıların $HYPE tarafındaki açık pozisyonları da yakından takip etmesine yol açtı.
Altın fiyatları yeni satış baskısıyla gerilerken XAU/USD haberin yazıldığı sırada 4.501 dolar civarında işlem gördü. Gün içindeki zayıflama, türev piyasalardaki dikkat çekici bir pozisyon kapanışıyla aynı döneme denk geldi.

Hyperliquid tarafında dikkat çeken pozisyon kapanışı

Piyasa takip platformu S.A.N.T.A.’nın paylaştığı verilere göre Hyperliquid üzerindeki bir vadeli işlem yatırımcısı, gece boyunca gerçekleştirdiği yüzlerce işlemin ardından altın yönlü tüm kısa pozisyonlarını kapattı. Söz konusu işlemin 29 Mayıs’ta açıldığı ve son tarama döngüsünde tamamen kapatıldığı aktarıldı.

Aynı yatırımcının, altın pozisyonlarını kapatmasına karşın HYPE tarafındaki uzun pozisyonunu açık tuttuğu görüldü. Verilere göre bu işlem 18 Mayıs’ta yaklaşık 45,95 dolar seviyesinden başlatıldı ve gerçekleşmemiş kar 1,07 milyon dolara ulaştı.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz yapıda sürekli vadeli işlem sunan bir kripto türev platformudur. Perps ifadesi, vadesi bulunmayan sürekli vadeli kontratları anlatır. Bu tür işlemlerde yatırımcılar fiyatın yükselişine ya da düşüşüne yönelik pozisyon alabilir.

Paylaşılan grafiklere göre altındaki kısa pozisyon daha çok kısa vadeli ve taktiksel bir işlem niteliği taşırken, açık kalan HYPE uzun pozisyonu daha uzun vadeli bir çerçevede değerlendiriliyor.

Analistlerin yorumuna göre altın tarafındaki kısa pozisyonun kapanmış olması tek başına yeni bir yükseliş eğilimine işaret etmiyor. Bu adım daha çok, fiyatın alt banda gerilemesinin ardından düşüş yönlü işlemin kar alınarak sonlandırıldığı şeklinde okunuyor.

Analistlerin izlediği kritik bant

JMH House of Analysis tarafından paylaşılan 15 dakikalık grafikte, beşinci dalganın 4.595 dolarda ve 1,618 Fibonacci geri çekilme seviyesinde tepe yaptığı belirtildi. Analize göre A dalgası 4.490 ile 4.510 dolar aralığında şekilleniyor.

Aynı çalışmada B dalgası düzeltmesi için 4.546 dolar, C dalgası düşüşü için ise 4.456 dolar seviyesi öne çıkarıldı. Bu nedenle altının son gerilemenin ardından karar bölgesinde bulunduğu değerlendiriliyor.

4.490 ile 4.510 dolar aralığından gelecek bir tepki, fiyatı yeniden 4.546 dolara taşıyabilir. Buna karşılık bu bandın aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının 4.456 dolara doğru derinleşebileceği belirtiliyor.

Günlük göstergelerde zayıf görünüm sürüyor

TradingView verilerine göre altın 4.501,42 dolarda işlem görürken gün içi kayıp 39,10 dolar oldu. Fiyat hareketi, 4.546 dolar tepesinden sonra satıcıların yeniden öne çıktığını gösterdi.

MACD göstergesinde zayıf görünüm korundu. Gösterge çizgisi eksi 50,249 seviyesinde, sinyal çizgisi ise eksi 47,628 düzeyinde bulunurken histogram eksi 2,621 olarak izlendi. Bu tablo günlük grafikte satış yönlü ivmenin sürdüğüne işaret etti.

Chaikin Money Flow göstergesinin sıfıra yakın yatay seyretmesi de alıcıların belirgin bir üstünlük kuramadığını ortaya koydu. Analistlere göre 4.546 doların aşılması kısa vadeli toparlanmayı destekleyebilir, ancak 4.489 dolar altındaki bir kırılma 4.456 dolar seviyesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
