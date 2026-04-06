1979 tekerrür eder mi? Altın rallisine devam mı edecek? Son tahminler

İran savaşı kripto paralar gibi emtia grafiklerini de dalgalandırıyor. Altının ons fiyatı 4.658 dolarda peki uzmanlar ne bekliyor? Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03:00’da Trump’ın verdiği son tarih dolacak. Ya ateşkes ve anlaşma olacak ya da ABD hazırlandığı büyük saldırıya başlayacak. Elbette bu kırılma altın grafiğini de etkileyecek.

Savaş ve altın

Ezberlenmiş kalıplardan biri de savaş varsa altın yükselir şeklindedir. Ancak İran’a saldırılar başladıktan sonra altın yaklaşık %24 düştü ve 4.100 doları test etti. Ardından 4.800 doları yeniden aşsa da şimdi bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Savaş dönemlerinde altının yükselmesi beklense de, içinde bulunduğumuz Mart-Nisan 2026 döneminde yaşanan düşüşün birkaç temel ve teknik sebebi var. Yani o kadar da mantık dışı değil.

Altın, savaşın patlak vereceği ihtimali konuşulurken (Ocak ve Şubat aylarında) zaten çok ciddi bir yükseliş kaydetmişti. Savaş fiilen başladığında veya sıcak çatışma sürerken, yeni alıcı gelmediği gibi, elinde altın olan büyük yatırımcılar kârlarını realize etmek (nakde dönmek) için satışa geçti. Bu, fiyatın doyuma ulaşıp geri çekilmesine neden oldu.

Savaş sadece altını değil, borsaları ve petrol piyasasını da altüst etti. Diğer yatırım araçlarında (hisseler, kripto paralar veya vadeli işlemler) büyük zararlar eden yatırımcılar altındakıi kazançlarını acil nakit kaynağı olarak kullanmaya başladı.

Diğer bir faktör savaş sebebiyle artan enerji fiyatlarını enflasyonu hortlatma riskiydi. Fed’in faiz indirimlerini ertelemesine hatta bu yıl artırım yolunu izlemesine yol açabilecek bu enflasyon artışı altın için kötü çünkü faizler yükselirse altın düşer. Altındaki uzun süreli yükselişin bir sebebi de Fed’in QE evresine geçmiş olmasıydı, yeni Fed başkanıyla parasal genişleme hızlanacaktı fakat bugün karşımızda bambaşka bir tablo var.

Nitekim Cuma günü ABD manşet enflasyonunun aylıkta %1 arttığının duyurulması bekleniyor hatta daha da fazla artmış olabilir.

Yani Çarşamba 03:00’a kadar ateşkes sağlanması Fed’in ve Avrupa Merkez Bankasının faiz artırma ihtimalini düşüreceğinden altının işine gelebilir. AMB yetkilileri sıradaki hamlesinin faiz artışı olabileceğinden bahsetmişti Fed içinde de istihdam güçlüyken bu şartlar altında yapılacak şeyin artırım olduğu görüşü alıcı buluyor.

Altın tahminleri

HedgehogTrader takma isimli analist bugün kripto paralarda yaşanan yükselişin getirdiği iyimserliğe benzer bir tabloyu altın için çiziyor. Ona göre Altın madencileri $GDXJ, Altın Fiyatı $GLD karşısında yükselişe geçmeye başladığı için düzeltme süreci sona erdi.

“Düzeltme süreci sona erdi (özellikle de $BPGDM’nin 3/100 seviyesine düşmesiyle) Yatırımcılar şokta ve şüpheci olsa da yeni bir yükseliş trendi başlamak üzere…”

Rashad Hajiyev altın için 7500 ve gümüş için 300 doları hedeflediğini söylüyor.

Jami ise 1979 İran savaşında petrolün 2 katına çıktığı ortamda krizle altının ciddi düşüş yaşadığını şimdi de aynı şeyin olacağını söyledi.

GoldPredictors altın fiyatının içine düştüğü simetrik üçgenden kurtulacağını söyledi. Yazı hazırlandığı sırada fiyat kısa vadeli direnç bölgesinden çok uzak değil. Analistin öngörüsü 4.760 doların geçen ki testin ardından kırılmasıyla yükselişin hızlanması yönünde.

Diğer yandan altın, şu anda dünyadaki çoğu büyük finansal varlıktan daha fazla işlem görüyor. Yani ilgi oldukça güçlü. Geçen sene altın trade hacmi günlük ortalama ~361 milyar dolardı. 2021 yılındaki 134 milyar dolara kıyasla bu yaklaşık 3 katlık artış demek. Altının işlem hacmi şu anda resmi olarak 186 milyar dolarlık Hazine Bonolarını, 169 milyar dolarlık EUR/GBP döviz çiftini ve ~100 milyar dolarlık Dow Jones Endüstriyel Ortalamasını geride bırakıyor.

Güçlü alım satım ilgisine dikkat çeken TKL altın piyasasındaki hareketliliğin rekor biçimde arttığını yazdı. Yani tarihi olan şey sadece fiyat hareketi değil aynı zamanda dünyadaki yatırımcı ilgisi.

Kar4nHQ takma isimli analist piyasanın buradaki mesajının “artan belirsizlikten” başka bir şey olmadığını yazdı. Bakalım belirsizlik Çarşamba 03:00’da kırıldığında yön ve hacim nereye evrilecek.