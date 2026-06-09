Altında kritik bölge öne çıktı! 4.200 dolar çevresinde neler yaşanabilir?

Altın fiyatları, süren geri çekilmenin ardından XAU/USD paritesinde 4.300 doların düşük bölgesine yaklaşırken önemli bir destek sınavına hazırlanıyor. Mevcut görünümde kalıcı bir toparlanma henüz teyit edilmedi. Teknik tabloda ilk aşamada 4.350 dolar seviyesinin geri alınması, ardından 4.515 dolar civarındaki daha güçlü direncin aşılması gerekiyor.

Teknik görünümde alt destek bandı öne çıkıyor

Kamile Uray’ın dört saatlik grafiğine göre altın, gelişmekte olan harmonik yapı içinde aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Fiyatın 4.515 dolar seviyesindeki salınım zirvesinin altında kalması, mevcut düşüşü kontrol eden ana teknik eşik olarak değerlendiriliyor.

Grafikte daha geniş dönüş bölgesi 4.186 ile 4.140 dolar aralığında yer alıyor. Mavi destek alanı olarak işaretlenen bu bant, harmonik yapının alt tamamlanma noktasına yakın bulunuyor ve alıcıların devreye girebileceği bölge olarak izleniyor.

Mini sözlük: Harmonik yapı, fiyat hareketlerinde belirli oranlara dayanan teknik formasyonları ifade eder. Analistler bu yapıları, olası dönüş ve hedef bölgelerini belirlemek için kullanır.

Analize göre 4.512, 4.700 ve 4.800 dolar seviyeleri, formasyonun tamamlanıp yukarı yönlü dönüşün teyit edilmesi halinde öne çıkan hedefler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte bu senaryonun geçerli kalması için alt destek bölgesinin korunması gerekiyor. Analist planına göre günlük kapanışın 4.095 doların altına inmesi halinde bu yapı geçersiz sayılacak. Fiyat henüz bu seviyeye ulaşmadı ancak yönün aşağı kalması, alt destek bandını gündemde tutuyor.

4.350 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici olabilir

Always Win tarafından paylaşılan grafikte altının kısa vadeli bazı destekleri kırdıktan sonra düşen kanal içinde işlem gördüğü görülüyor. Son günlerde daha aşağıda bir talep bölgesi aranırken fiyat halen kanalın üst sınırının altında bulunuyor.

Bu değerlendirmeye göre 4.350 dolar seviyesinde sağlıklı bir geri test yapılması gerekiyor. Bunun için fiyatın önce direncin üzerine çıkması, ardından bu seviyeye dönerek burayı destek olarak koruması bekleniyor. Böyle bir yapı, alıcıların yeniden kontrol kazandığına dair daha güçlü bir işaret sunabilir.

Analistlerin odağında 4.200 dolar bölgesi var

Swarmik ise önceki işlemde görülen %7,1’lik düşüşün ardından 4.200 dolar seviyesini olası bir uzun yönlü eğilim için dikkat çeken alan olarak değerlendirdi. Grafikte, fiyatların yatay bir sıkışma bölgesinden sonra hızlı gerileyerek beklenen taban alanına yaklaştığı belirtiliyor.

Bu görünüm, Uray’ın işaret ettiği 4.186 ile 4.140 dolar arasındaki harmonik dönüş bölgesiyle de büyük ölçüde örtüşüyor. Ayrı grafik yapılarında aynı aralığın öne çıkması, 4.200 ile 4.140 dolar bandının teknik önemini artırıyor.

Yine de her iki grafik de dönüşün henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Altın yakın dirençlerin altında kalmaya devam ederken daha yüksek zirve ve daha yüksek diplerden oluşan ikna edici bir toparlanma yapısı henüz oluşmuş değil. Kısa vadede 4.350 ve 4.515 dolar dirençleri ile 4.200 dolar çevresindeki destek alanı izleniyor.