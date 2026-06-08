ABD’de kripto para kullanımı %19 seviyesinde kalırken Cumhuriyetçiler arasında oran %22’ye yükseldi

Pew Research Center’ın yayımladığı son araştırmaya göre, ABD’de kripto para kullanım oranı son yıllarda büyük bir sıçrama göstermedi. Araştırma, yetişkinlerin %19’unun dijital varlıklara yatırım yaptığını ya da bu varlıkları kullandığını ortaya koydu. Bu oran, 2021’de ölçülen %16 seviyesine yakın seyrediyor.

Siyasi eğilimlere göre fark açıldı

Araştırma, kripto para kullanımında siyasi tercihlere bağlı belirgin bir ayrışmaya işaret etti. Önceki yıllarda Cumhuriyetçilere yakın seçmenlerle Demokratlara yakın seçmenler arasında dikkat çekici bir fark bulunmazken, yeni veriler bu tablonun değiştiğini gösterdi.

Buna göre, Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçilere yakın bağımsız seçmenler arasında kripto para kullandığını söyleyenlerin oranı 2021’deki %16 düzeyinden %22’ye çıktı. Demokrat ve Demokratlara yakın seçmenlerde ise oran %17’de sabit kaldı.

ABD’de yetişkinlerin %19’u kripto para yatırımı yaptığını ya da dijital varlık kullandığını belirtirken, Cumhuriyetçi seçmenler arasında bu oranın 2021’den bu yana artış gösterdiği görüldü.

Araştırmayı yayımlayan Pew Research Center, ABD merkezli bir kamuoyu araştırma kuruluşu olarak biliniyor ve siyaset, toplum ile teknoloji alanlarında düzenli anketler hazırlıyor.

Grup 2021 Son veri ABD yetişkinleri geneli %16 %19 Cumhuriyetçi eğilimli seçmenler %16 %22 Demokrat eğilimli seçmenler %17 %17

Genç erkekler ve yüksek gelir grubu öne çıktı

Demografik dağılımda en dikkat çekici tablo genç erkeklerde görüldü. 18 ile 29 yaş arasındaki erkeklerin %38’i hayatının bir döneminde kripto para yatırımı yaptığını, alım satım gerçekleştirdiğini veya bu varlıkları kullandığını söyledi. Aynı yaş grubundaki kadınlarda bu oran %15’te kaldı.

30 ile 49 yaş aralığındaki erkeklerde de kullanım oranı yüksek seyretti. Bu grupta katılımcıların %40’ı kripto para ile işlem yaptığını ya da bu varlıkları kullandığını belirtti. Veriler, kullanımın özellikle belirli yaş ve cinsiyet gruplarında yoğunlaştığını gösterdi.

18 ile 29 yaş arasındaki erkeklerin %38’i, 30 ile 49 yaş arasındaki erkeklerin ise %40’ı kripto para ile bağlantılı bir işlem yaptığını veya bu varlıkları kullandığını bildirdi.

Gelir düzeyi yükseldikçe kripto para kullanım oranının da arttığı görüldü. Üst gelir grubundaki hanelerde yaşayan yetişkinlerin %27’si dijital varlıklara yatırım yaptığını ya da bu varlıkları kullandığını ifade etti. Bu sonuç, kripto paraların ABD’de geniş tabana yayılmış olsa da özellikle genç erkekler, yüksek gelir grupları ve son dönemde Cumhuriyetçi seçmenler arasında daha güçlü karşılık bulduğunu ortaya koydu.