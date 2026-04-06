Bitcoin piyasasında sessizlik, türevlerde artan aşağı yönlü riski gizliyor

Bitcoin son günlerde sakin fiyat hareketleri sergilerken, türev piyasalardaki pozisyonlanmalar olası bir aşağı yönlü hareket ihtimalinin arttığına işaret ediyor. Bitfinex’in son raporuna göre, opsiyon piyasasındaki oynaklık göstergeleri ile gerçekleşen oynaklık arasındaki fark büyümüş durumda. Opsiyonlarda beklenen oynaklık yüzde 48 ila 55 arasında seyrederken, spot fiyattaki değişimler bu seviyelerle uyumlu bir dalgalanma göstermiyor. Bu durum, yatırımcıların fiyatlar istikrarlı görünse de riskten korunmak için ek maliyete katlandığını ortaya koyuyor.

Opsiyon piyasasında negatif gamma riski

Analistlerin dikkat çektiği temel risk unsurları, mevcut fiyat seviyesinin hemen altında yer alıyor. Özellikle 68.000 dolar seviyesinin altındaki “negatif gamma” ortamında piyasa yapıcıların satmış olduğu koruma kontratları, fiyatlar düştükçe daha fazla satış yaparak risklerini dengeleme ihtiyacı doğurabiliyor. Bu tür bir pozisyonlanma fiyat düşüşünü hızlandırabilecek bir zincirleme etkiye neden olabilir.

Fiyatlar belirli bir desteğin altına indiğinde, türev pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcıların satış baskısı oluşturması kaçınılmaz hale geliyor. Yakın dönemde 247 milyon doları aşan uzun pozisyonun piyasanın düşüşü sırasında tasfiye edilmesine rağmen, rapora göre, mevcut pozisyonların hala tam anlamıyla sıfırlanmış olması beklenmiyor.

Bunun yanında, piyasada net bir yönsel beklenti olmadığı gözlemleniyor. Yatırımcılar yüksek riskten kaçınırken, ani bir hareketlenme olasılığını da ihmal etmiyor. Bu da mevcut fiyat aralığının kısa vadede korunamayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Piyasada kırılgan denge ve zayıflayan talep

Bitcoin’in 64.000 ila 74.000 dolar arasında yatay seyretmesi ilk bakışta istikrar izlenimi yaratsa da, piyasadaki temel arz-talep dinamikleri daha karmaşık bir tablo gösteriyor. Raporda, zayıflayan anlık alım ilgisi ve azalan katılımcı sayısının, fiyatların artık daha dar bir yatırımcı kitlesiyle desteklendiği belirtiliyor.

Bir dönem kurumsal şirketlerin hazineleri piyasa için önemli bir talep kaynağı oluşturuyordu. Bu şirketler arasında Strateji (MSTR) Bitcoin biriktirmeye devam ederken, Marathon (MARA) ise son dönemde satış tarafına geçti. Bu eğilim, piyasadaki talebin birkaç büyük katılımcının hareketlerine daha bağımlı hale gelmesine yol açtı.

Öte yandan, mevcut fiyatların üzerinde, özellikle 74.000 dolar civarında yoğun bir arz birikimi bulunuyor. Yüksek fiyattan alım yapan yatırımcıların elindeki Bitcoin’leri yükselişlerde elden çıkarmak istemesi, yukarı yönlü hareketlerin önünü belirgin şekilde kısıtlıyor.

Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in şu anki sakin görünümünün uzun vadeli bir güç göstergesi olmayabileceğine ve piyasadaki dengenin hassas bir noktada kaldığına işaret ediyor.