Bitso, Meksika pesosuna sabit MXNB stabilcoinini XRP Ledger üzerinde dolaşıma alacağını açıkladı

Ripple ile Bitso arasındaki genişleyen iş birliği, ABD ile Meksika arasındaki ödeme koridorunda XRP Ledger’ın daha merkezi bir uzlaşma katmanı olarak konumlanmasına işaret ediyor. Gelişmenin odağında, Bitso’nun düzenlemeye tabi Meksika pesosu destekli stabilcoini MXNB bulunuyor.

MXNB, kapalı yapıdan XRPL ağına taşınıyor

Daha önce daha sınırlı bir ekosistem içinde kalan MXNB, artık doğrudan XRP Ledger üzerinde ihraç edilecek ve Ripple’ın merkeziyetsiz borsa altyapısındaki ödeme sistemine entegre edilecek. Böylece kurumsal ölçekte dolar ve peso transferleri için daha doğrudan bir uzlaşma hattı oluşturulması hedefleniyor.

Bu yapıda MXNB, Ripple’ın RLUSD stabilcoini ile birlikte çalışacak. Sistemin amacı, özellikle kurumsal para akışlarında doların RLUSD olarak ağa girip MXNB’ye dönüştürülmesi ve işlemlerin daha az aracıyla tamamlanması olarak öne çıkıyor.

MXNB’nin XRP Ledger üzerinde ihraç edilmesi ve Ripple Payments on DEX altyapısına bağlanması, dolar ile peso arasındaki kurumsal ödemelerde daha doğrudan bir uzlaşma yolu kurulmasına imkan tanıyor.

Bitso, Latin Amerika merkezli bir kripto para platformu ve ödeme şirketi olarak biliniyor. Ripple ile şirketin ilişkisi yeni değil; iki taraf halihazırda Meksika ve Kolombiya dahil çeşitli Latin Amerika ödeme koridorlarında birlikte çalışıyor.

Yapısal değişim, sınır ötesi ödemelerde yeni katman oluşturuyor

Bu kez öne çıkan unsur, mevcut ortaklığın kapsamından çok teknik mimarideki değişim oldu. Süreç, kripto destekli transfer modelinden düzenlemeye tabi stabilcoinler ve kontrollü likidite etrafında kurulan blokzincir tabanlı bir uzlaşma katmanına doğru kayıyor.

Mini sözlük: Permissioned DEX, yalnızca doğrulanmış katılımcıların işlem yapabildiği merkeziyetsiz borsa yapısını ifade eder. Bu model, kimlik doğrulama ve kara para aklamayı önleme kurallarıyla uyumlu çalışırken zincir üstü hız ve otomasyon avantajını korumayı amaçlar.

İş birliğinin önemli parçalarından biri de XRPL Permissioned DEX oldu. Bu yapı, katılımı doğrulanmış kurumlarla sınırlandırıyor. Böylece likidite, müşteri tanıma ve kara para aklamayı önleme çerçeveleri içinde çalışabiliyor. Bankalar ve finans teknolojisi şirketleri açısından bu yaklaşımın, uyum sınırlarının dışına çıkmadan işlem süreçlerindeki sürtünmeyi azaltabileceği değerlendiriliyor.

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ABD ile Meksika hattı öne çıkıyor

ABD ile Meksika arasındaki ödeme koridoru, havale ve kurumsal para akışlarıyla birlikte dünyadaki en büyük hacimli hatlardan biri arasında yer alıyor. Bu koridorda her yıl yüz milyarlarca dolarlık işlem gerçekleşiyor. Bitso’nun bu ekosistemde zaten kayda değer bir ağırlığı bulunduğu, MXNB’nin XRPL ağına taşınmasının da bu hacmin bir bölümünü blokzincir tabanlı uzlaşma hattına bağladığı belirtiliyor.

Bitso’nun yıllık ödeme hacminin milyarlarca dolara ulaştığı ve Latin Amerika genelinde güçlü bir kurumsal varlık oluşturduğu aktarılıyor. Ripple açısından ise bu adım, düzenlemeye tabi likidite altyapısını büyütme stratejisinin bir parçası niteliği taşıyor.

İş birliği, sınır ötesi ödemelerin giderek tokenleştirilmiş likidite akışları şeklinde yeniden kurulduğunu ve XRPL’nin bu dönüşümde merkeze yaklaştığını gösteriyor.

Haberde çizilen çerçeveye göre daha geniş tablo, sınır ötesi ödemelerde geleneksel muhabir banka modeline alternatif olarak blokzincir tabanlı, programlanabilir ve düzenlemeyle uyumlu likidite yapılarının öne çıktığını ortaya koyuyor. MXNB’nin XRPL üzerindeki kullanımı da bu dönüşümün son halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.