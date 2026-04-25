XRP’de 1,1 milyar dolarlık rekor giriş, Ethereum’u geride bıraktı!

Son dönemde zincir üstü veriler, XRP Ledger’a olan ilgiyi yeniden tazeledi. Geçtiğimiz 30 gün içinde açıklanan rakamlar, XRP Ledger’ın büyük blockchain projeleri arasında net sermaye girişi açısından zirveye yerleştiğini gösteriyor. Özellikle kurumsal talebin artışıyla beraber gelen bu hareketlilik, sektörde dikkatleri XRP ekosistemine çekti.

XRP Ledger’a Yoğun Kurumsal Talep

RWA.xyz tarafından paylaşılan güncel verilere göre, son bir ayda XRP Ledger yaklaşık 1,1 milyar dolarlık net sermaye girişiyle öne çıktı. Aynı dönemde Ethereum’un 879 milyon dolar, Stellar’ın 643 milyon dolar ve BNB Chain’in ise 539 milyon dolar seviyelerinde kaldığı görüldü. Bu rakamlar, özellikle stabilcoin’ler hariç tutulduğunda, XRP Ledger’ın ciddi bir talep gördüğüne işaret ediyor.

Söz konusu dönemde, piyasadaki sermaye akışlarında keskin bir ayrışma yaşandı. Bir yanda güçlü girişler gözlenirken, Solana 111 milyon dolar, Base 101 milyon dolar, Mantle 25 milyon dolar ve Arbitrum ise 19 milyon dolar net çıkışla karşı karşıya kaldı. Bu tablo, büyük projelerin sermaye rekabetinde önemli dalgalanmaların sürdüğünü ortaya koydu.

XRP Ledger Finansal Altyapıda Merkeze Yerleşiyor

XRP Ledger’ın istikrarlı sermaye çekişinin arkasında esas olarak kurumsal ilginin ve ekosistemin getirdiği avantajların etkili olduğu belirtiliyor. Analistlere göre, aşırı kısa vadeli yatırımlardan ziyade, bu sermaye girişleri ödeme işlemleri, varlık tokenizasyonu ve finansal mutabakat gibi gerçek dünyadaki kullanım alanlarına dayalı kalıcı talebi temsil ediyor.

Özellikle Ripple şirketinin sınır ötesi ödeme çözümlerini geliştirme vizyonu burada öne çıkıyor. Uzun işlem süreleri ve “son kilometre” sorunları nedeniyle bankacılık sektörü tarafından zaman zaman eleştirilen geleneksel SWIFT altyapısına alternatif olarak, daha hızlı ve verimli değer aktarımına olanak tanıyan XRP Ledger ön plana çıktı.

Ripple’ı destekleyenler, uluslararası ödemelerdeki sürtüşmeleri azaltmak ve finansal kurumlar için uçtan uca süreçleri daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını vurguluyor.

Ekosistemin canlılığını besleyen bir diğer unsur da reel varlıkların blockchain üzerinde token olarak ihraç edilmeye başlaması. Son dönemde açıklanan raporlara göre, yalnızca ABD Hazine tahvili olarak yaklaşık 333 milyon dolarlık bir varlığın XRP Ledger üzerinden token’laştırıldığı kaydedildi. Bu gelişme, finans dünyası için blockchain tabanlı platformlara yönelik temkinli yaklaşımda bir değişime işaret ediyor. Kurumların varlık ihracı ve mutabakat süreçlerinde dağıtık defter teknolojilerinden yararlanma eğilimi artıyor.

Küresel Rekabette XRP Ekosistemi Gözde

Kripto para dünyasında büyük blockchain’ler arasındaki rekabet devam ederken, son dönem sermaye hareketleri dikkatleri XRP Ledger çevresinde yoğunlaştırmış durumda. Hem girişlerin güçlenmesi hem de kurumsal denemelerin artması sonucunda, XRP ekosistemi dijital finans alanındaki rolünü önemli ölçüde pekiştiriyor.

Uzun vadeli etkilerin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korusa da, mevcut ivme XRP Ledger’ın merkezde olduğu bir dönüşüme işaret ediyor.