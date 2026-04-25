Kripto Para HukukuSTABILCOIN

Trump’ın kripto karşıtı bankalara uyarısı: Destek çekilirse yasaya engel olurum

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump, kripto yasasını engellemeye çalışan bankalara açık uyarı verdi.
  • Florida’daki buluşmada $TRUMP yatırımcıları ve kriptonun dev isimleriyle bir araya geldi.
  • Bankaların etkisiyle sürecin tıkanmasına fırsat tanınmayacağı bildirildi.
  • ⚠️ Ama asıl mesele, hem yasa teklifinin gidişatı hem de Trump’ın kriptoyla kurduğu yakın ilişki.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki özel bir etkinlikte, en büyük TRUMP memecoin sahipleri ve önde gelen kripto isimleriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Trump, kripto para sektörünü ilgilendiren önemli yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu ve bu sürecin bankacılık lobisinin baskısıyla tehlikeye girmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

İçindekiler
1 Mar-a-Lago buluşması ve yasa tartışmaları
2 Kripto sektöründe yasal engeller
3 Trump’ın kriptoya yaklaşımı ve eleştiriler

Mar-a-Lago buluşması ve yasa tartışmaları

Palm Beach’teki Mar-a-Lago tesisinde düzenlenen ve finans kesiminden davetlilere açık olan konuklu buluşmanın başrolünde Trump ve üst düzey kripto yatırımcıları yer aldı. Görüşmeye Tether CEO’su Paolo Ardoino, Ark Invest’in başındaki Cathie Wood ve Anchorage Digital CEO’su Nathan McCauley gibi sektörün tanınan isimleri de katıldı. Etkinliğe ayrıca ünlü boksör Mike Tyson’ın da davet edildiği dikkat çekti. Organizasyon, “dünyanın en ayrıcalıklı konferansı” olarak tanımlandı.

Trump, konuşmasında kripto para piyasasının ABD’de düzenlenmesini hedefleyen Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası üzerinde durdu. Beyaz Saray’ın bu konuda daha önceki danışmanlarının çizgisinden gittiği belirtiliyor. Toplantıya katılan bir ismin aktardığına göre, Trump bankacılık lobisinin bu yasa üzerinde etkili olup, süreci çıkmaza sokmasına karşı çıkıyor.

Kripto sektöründe yasal engeller

Son aylarda bankacılık kurumlarının, getirilmesi planlanan stablecoin ödül programlarının geleneksel mevduat hesaplarını tehdit edeceği gerekçesiyle ABD Senatosu’nda bazı politikacıları etkilediği biliniyor. Bu itirazlar sonucunda, yeni bir kripto düzenleme rejiminin yolunu açacak yasanın çıkışı önemli ölçüde yavaşladı. Ancak son müzakereler devam ettikçe, yasa teklifinin bu yılki siyasi takvim içinde tekrar gündeme taşınabileceği de konuşuluyor. Trump’ın, bu düzenlemenin öncelikleri arasında olduğu öne sürülüyor.

Etkinlikte sözü edilen düzenleme, kripto piyasasına daha şeffaf bir yasal zemin kazandırmayı ve bankaların pazar üzerindeki kontrolünü sınırlamayı hedefliyor. Bazı Demokrat siyasetçilerin, özellikle üst düzey yöneticiler ve cumhurbaşkanının bizzat kripto piyasasından çıkar elde etmesini engellemek için ilave hükümler talep ettiği de gündeme geldi. Bu tartışmalar, Clarity Act’ın Kongre’de hızla ilerlemesini yavaşlattı.

Trump’ın kriptoya yaklaşımı ve eleştiriler

Trump, etkinlikte yalnızca dijital varlıklarla ilgili konulara değinmekle sınırlı kalmadı; dış politika başlıklarında da İran, Venezuela ve NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu. NATO’yu “her zaman yanımızda olmayan” ve “kâğıttan kaplan” şeklinde tanımlaması, dış politika vurgusu açısından dikkat çekti.

Her şeye rağmen Trump, ABD’nin kripto konusunda küresel lider konumunda olduğunu savundu. Kendi ifadesiyle, kripto artık ana akıma oturmuş durumda.

“Biz kriptoda lideriz. Kripto artık ana akım haline geldi.”

Trump’ın ismiyle ilişkili çeşitli kripto projelerini kamuoyu önünde desteklemesi hem sektör tarafından ilgiyle izleniyor hem de siyasi çevrelerde tartışma yaratıyor. Başkanın ilgili şirketlerle yakın ilişki içinde olması, yasal düzenlemelerin kişisel kazanç için kullanılabileceği eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz yıl yine meme token yatırımcılarına özel olarak katıldığı bir etkinlik, demokratların organize protestolarına ve çıkar çatışması eleştirilerine neden olmuştu. Ayrıca bu tür organizasyonlara isimsiz yabancı iş insanlarının da para karşılığı katıldığına dair iddialar gündeme gelmiş, Trump’ın bu görüşmelerdeki tavrı muhalifler tarafından etik açıdan sorgulanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump’ın Florida’da düzenlediği özel toplantıda $TRUMP sahiplerine büyük sürpriz

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu

Tether’da 344 milyon dolarlık dondurma kararı sonrası İran’a ait cüzdanlar ABD yaptırımında

Tennessee kripto ATM’lerini tamamen yasakladı: 1 yıl hapis ve 2.500 dolar ceza geliyor

Jane Street, Terra çöküşü davasında suçlamaları sert şekilde reddetti

Hindistan, 80 milyar dolarlık yardımı e-rupe üzerinden dağıtmaya başlıyor

Morgan Stanley’den stablecoin rezervlerine özel 1 dolarlık yeni fon hamlesi

