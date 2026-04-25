XRP’den yılın altıncı en yüksek çıkışı gelirken fiyat $1,43’te sabitlendi

24 Nisan 2026’da XRP Ledger üzerinden toplam 34,94 milyon XRP, merkezi borsalardan çıkarılarak kişisel cüzdanlara taşındı. Bu veri, blockchain analiz firması Santiment tarafından raporlandı ve yılın şimdiye kadarki en büyük altıncı günlük XRP çıkışını işaret etti. Hareketlilik, piyasa genelinde yeni bir iyimserlik dalgasına neden oldu.

XRP’de Yüksek Borsa Çıkışlarının Etkisi

Santiment’e göre, son 24 saatte gerçekleşen bu transfer toplamı, kullanıcıların XRP’lerini borsada tutmak yerine kendi denetimlerine alma eğilimini güçlü biçimde gösteriyor. Ayrıca, geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi, bu boyutta çıkışların ardından genellikle fiyatlarda yukarı yönlü hareketler izlendi.

XRP, son üç ayda yüzde 30’dan fazla değer kazandı ve şu anda 1,43 dolardan işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin fiyatı bu seviyede istikrarını korurken, yıl sonuna kadar yüzde 30 civarında ek bir yükselişin gerçekleşebileceği ve fiyatın 1,87-1,89 dolar bandına ulaşabileceği öngörülüyor.

Santiment’in değerlendirmesinde, “Borsalardan toplu XRP çıkışları genellikle satış baskısını azaltıyor ve dolaşımdaki XRP’nin piyasaya kısa vadede geri dönmeyeceğini gösteriyor” ifadesi yer aldı.

Bu trendin piyasa üzerindeki en önemli etkisi, borsalarda işlem gören XRP miktarının azalmasıyla birlikte satış baskısının hafiflemesi oldu. Uzmanlara göre, özellikle kurumsal yatırımcıların borsadan cüzdanlara yönelen bu transferlerde rol aldığı tahmin ediliyor.

Kurumların Yatırımları ve Zincir Üzerindeki Gelişmeler

ABD’deki spot XRP ETF’leri son üç hafta içinde toplam 82,88 milyon dolarlık net girişle dikkat çekti. ETF’lerdeki yönetilen varlık büyüklüğü ise 1,1 milyar dolara ulaştı. Bu girişler, geleneksel finans kurumlarının XRP’ye yönelik ilgisinin ve piyasa beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Ek olarak, blok zinciri üzerindeki büyük cüzdan sahiplerinin (balinaların) hareketleri de fiyat beklentilerini olumlu yönde etkiledi. 2026’nın başında negatif olan XRP balina ortalaması, son dönemde pozitife döndü. Bu gelişme, büyük yatırımcıların birikim yapmaya başladığını gösteriyor.

Teknik Görünüm ve Kritik Seviyeler

Günlük grafiklerde yaklaşık beş yıldır süren bir düşen takoz formasyonu hakim durumda. XRP, yakın zamanda bu formasyonun alt sınırına temas etti. Analistlere göre, eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse fiyatın 1,87-1,89 dolara kadar ivmelenmesi beklenebilir. Bu seviye, hem 50 haftalık üssel hareketli ortalamaya hem de 0,5 Fibonacci düzeltmesine denk geliyor ve yüzde 30’luk bir potansiyele işaret ediyor.

Fonksiyonel olarak, mevcut dinamikler değişmezse Haziran’da formasyonun çözülmesi ve sert bir hareketin görülmesi gündeme gelebilir. Öte yandan, güçlü destek seviyesinin altına inildiği takdirde fiyat 0,98 dolara kadar geri çekilebilir.

Nisan başından bu yana, XRP fiyatında simetrik üçgen formasyonu oluştu. Her yeni zirvenin daha düşük, her dip seviyenin daha yüksek gerçekleşmesi piyasadaki sıkışmayı artırıyor. Bu tip “yay gibi gerilen” teknik görünüm, genellikle hacimli kırılmaların habercisi olarak görülüyor.

Geniş piyasa dinamikleri de XRP’yi destekliyor. Bitcoin, Nisan’da yüzde 13’ten fazla primle 77 bin doların üzerinde seyrederken, sabit coin arzındaki artış (özellikle Tether’ın 150 milyar dolara yaklaşan büyüklüğü) dikkat çekiyor. Analistler, şu anki ortamı “tetiklenmek üzere bekleyen sıkışık bir yay” şeklinde tanımlıyor.

Kısa vadeli satış baskısı hala varlığını sürdürse de, kurumsal alımlar, borsadaki XRP arzının azalması ve derin olmayan düzeltmeler sayesinde alıcılar kontrolü elinde tutuyor. Bu yükseliş eğiliminin devamı için 1,39 dolar seviyesi kritik önem taşıyor.