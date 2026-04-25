RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde 1 milyar dolarlık rekor, Bitwise rakiplerini geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP ETF’lerinde 1 milyar dolarlık baraj aşıldı, Bitwise rakiplerine fark attı.
  • 📈 Bitwise’ın XRP tabanlı fonuna tek günde milyonlarca dolar aktı ve liderliği pekişti.
  • 💡 Yeni yatırımlar, kurumsal ilginin $XRP ’de giderek hızlandığını gösteriyor.
  • ⚡️ Kritik durum: Bitwise’ın istikrarlı yükselişi, piyasa liderliğini eline geçirdi.
Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcı ilgisinin giderek arttığı XRP odaklı ETF ürünlerinde önemli bir dönüm noktası kaydedildi. Son günlerde XRP’ye bağlı yatırım fonlarına ciddi miktarda yeni sermaye girişi gerçekleşirken, öne çıkan şirketlerden biri de Bitwise oldu. ABD merkezli Bitwise, dijital varlık yönetimi alanında sunduğu yeni nesil yatırım ürünleriyle tanınıyor ve bu alanda kurumlara ve bireysel yatırımcılara çeşitli kripto para tabanlı fonlar sunuyor.

1 Bitwise’ın XRP ETF’ine büyük ilgi
2 Piyasa hacminde önemli artış
3 Bitwise açık ara önde

Bitwise’ın XRP ETF’ine büyük ilgi

Piyasa analiz platformu Xaif Crypto’nun sağladığı güncel verilere göre, Bitwise’ın XRP’ye endeksli ETF ürünü, sadece bir işlem gününde milyonlarca dolarlık net giriş elde ederek benzer fonların önüne geçti. Sadece kısa süreli bir hareketten ibaret olmayan bu yükseliş, fonun genel performansında da açıkça görülüyor. Toplam girişlerin 426 milyon dolara ulaşması Bitwise’ın bu alanda yalnızca rekabet ettiğini değil, liderlik koltuğuna oturduğunu da gözler önüne seriyor.

Bitwise’ın XRP tabanlı ETF’ine yönelik talep giderek artarken, rakip ürünlerde benzer bir ivme gözlemlenmiyor. Bitwise, istikrarlı sermaye girişleri sayesinde yatırımcının stratejisine ve piyasadaki uygulamasına olan güveni pekiştirmiş durumda. Özellikle ürün yapısı, likiditeye erişim ve düzenleyici çerçeveyle uyumu, yatırımcıların tercihlerini belirleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Piyasa hacminde önemli artış

XRP odaklı ETF’lere olan güvenin ay başında belirgin şekilde arttığı dikkat çekiyor. Günlük işlem hacmi 26 milyon doların üzerine çıktı. Bitwise ise bu günlerde 11,14 milyon dolarlık işlem hacmiyle öne çıkarak fonlar arasındaki farkı açtı. Bu performans, geçici bir dalgalanmadan öte likidite artışı ve piyasa katılımında kalıcılığı işaret ediyor.

XRP’ye bağlı ETF’lerin toplam varlık büyüklüğü 1,08 milyar doları aştı ve bu durumun yatırımcı talebinin hızlandığını gösterdiği vurgulanıyor.

Yatırımcılar açısından bu tür fonların, XRP’nin potansiyelinden yararlanmak için doğrudan alım-satım yapmaya gerek kalmadan, daha sade ve düzenlenmiş bir yatırım imkanı sağladığı dile getiriliyor. Bu durum, dijital varlık piyasasının kurumsal dünyada giderek daha fazla yer edinmesine de katkı sunuyor.

Bitwise açık ara önde

Bitwise ile rakipleri arasındaki farkın giderek açılması, şirketin stratejik planlamadaki başarısı olarak değerlendiriliyor. Ürün tasarımından marka güvenilirliğine kadar birçok unsur, yatırımcı tercihlerinde belirleyici etki yaratıyor. Kripto piyasasında sermaye hareketlerinin hızına rağmen, kalıcı girişler olağan dışı bir güvenin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Varlık miktarındaki hızlı yükseliş ve yeni yatırımlar, kripto dünyasında önemli bir dönüşümün habercisi olarak okunmakta. Özellikle XRP, geçmişte dalgalı bir yol izlese de ETF’ler aracılığıyla yeniden kurumsal ilgi çekmeyi başardı ve bu da piyasadaki algının değiştiğinin işareti olarak görülüyor.

Uzmanlar, Bitwise’ın şu an için sadece hikâyeye dahil olmakla kalmadığını, piyasanın gidişatını da belirlediğini ifade ediyorlar.

Mevcut ivme devam ettiği sürece, Bitwise’ın yakaladığı avantajı kısa vadede kaybetmesi beklenmiyor. Rakip ürünlerin geride kalması, net sermaye girişi sağlayan ender fonlardan biri olan Bitwise’ın sektördeki konumunu güçlendirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de 1,1 milyar dolarlık rekor giriş, Ethereum’u geride bıraktı!

XRP’den yılın altıncı en yüksek çıkışı gelirken fiyat $1,43’te sabitlendi

Harvard’dan Brad Garlinghouse’a Yılın Lideri Ödülü: Ripple’da Büyük Onur

XRP’de 1,50 dolar direnci aşılamadı, gözler kritik çıkışta

XRP Coin yine aynı yükseliş sinyalini verdi, fiyat kaç dolar olacak?

Ripple’dan 120 şirketle kritik hamle, CLARITY Act için Washington’da baskı yükseldi

XRP fiyatı ani çıkışla 1,43 dolara ulaştı, Ripple CTO’sundan gizli plan iddialarına sert yanıt

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Yapay zekâ için tasarlanan kripto altyapısı finansın kurallarını değiştiriyor
Yapay zekâ için tasarlanan kripto altyapısı finansın kurallarını değiştiriyor
XRP’de 1,1 milyar dolarlık rekor giriş, Ethereum’u geride bıraktı!
Trump’ın kripto karşıtı bankalara uyarısı: Destek çekilirse yasaya engel olurum
XRP’den yılın altıncı en yüksek çıkışı gelirken fiyat $1,43’te sabitlendi
