Bitcoin 78.000 doların altına indi, ABD-İran görüşmelerine Trump freni etkili oldu

Kripto para piyasasında gün içinde yaşanan gelişmeler, Bitcoin’de sert bir fiyat dalgasına yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, özel temsilcileri Pakistan’a gönderme planını iptal ederek İran’la yapılacak olası barış görüşmelerini askıya alması, piyasadaki beklentileri yeniden şekillendirdi. Bu kararın ardından Bitcoin fiyatı, kısa süreli yükselişinin ardından 78.000 dolar seviyesinin altına geriledi.

ABD-İran görüşmelerinde ani değişiklik

Donald Trump, özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Pakistan’daki İran yetkilileriyle görüşmesini iptal etti. FOX muhabiri Aishah Hasnie, Trump’ın bu kararı X platformunda duyurduğunu aktardı. Trump, ekibine toplantı için 18 saatlik bir yolculuğa gerek olmadığını söylediğini belirtti. Bu gelişme, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin Pakistan’daki temaslarını tamamlayıp ülkeden ayrılmasından hemen sonra gündeme geldi. İki taraf arasında planlanan görüşmelerin ileri bir tarihe ertelenmesi, özellikle jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisini artırdı.

Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı açıklamada, zaman kaybı nedeniyle bu kararı aldıklarını ve İran liderliğinde kafa karışıklığı olduğunu öne sürdü. Ayrıca, görüşmelere ihtiyaç duyulursa İran’ın ABD’ye ulaşabileceğini belirtti.

Bitcoin’de anlık fiyat düşüşü ve piyasadaki etkiler

Söz konusu güncellemelerin ardından Bitcoin, seans içinde 78.000 dolar seviyesinden kısa süreli bir kayıpla 77.200 dolara kadar indi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, haber sonrası 77.200 dolar seviyelerinde işlem görerek 78.000 dolar eşiğinin altına geriledi. Fiyatın bu seviyeye düşmesi, son haftalarda gözlenen ivme kazanma çabalarının yeniden test edilmesine yol açtı.

“Trump’ın açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı, kısa süre içinde 78.000 dolar bandını kaybederek 77.200 dolara geriledi; piyasada belirsizlik ve temkinli fiyat hareketleri öne çıktı.”

Fiyat düşüşüyle birlikte işlem hacimlerinde de net bir yavaşlama oldu. Toplam 24 saatlik hacim, yaklaşık yüzde 40 düşüşle 18 milyar dolar seviyesine geriledi. Hacimdeki bu gerileme, yatırımcıların kısa vadeli belirsizliklerde daha ihtiyatlı davrandığını gösterdi. Buna rağmen, Bitcoin’in son bir ayda yaklaşık yüzde 10’luk artış yakaladığı görüldü.

Jeopolitik riskler ve teknik seviyeler öne çıkıyor

Trump’ın Axios’a verdiği röportajda, iptal edilen görüşmelerin ABD’nin İran’la yeniden savaş başlatacağı anlamına gelmediğini belirtmesi, piyasadaki yaygın risk algısının bir miktar dizginlenmesini sağladı. Ancak yatırımcıların bölgedeki barış sürecini yakından izlemeye devam ettiği aktarıldı. ABD-İran arasında ilan edilen ateşkesin ise Trump tarafından süresiz olarak uzatıldığı, daha önce iki haftalık süreyle planlanan ateşkesin 22 Nisan’da sona erecekken devam edeceği duyuruldu.

Bununla birlikte, ABD’nin İran’a karşı finansal yaptırımları sürerken son adımlardan biri olarak 344 milyon dolarlık Tether’in dondurulması dikkat çekti. Ayrıca, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle İran’ın günlük yaklaşık 500 milyon dolar kayıp yaşadığı belirtildi.

Analistlere göre, Bitcoin kısa vadede 80.000 dolar seviyesinde kritik bir dirençle karşı karşıya. Bu noktanın aşılması halinde fiyatın yeniden 90.000 dolara doğru hareket etmesi mümküne yakın görülüyor. Ash Crypto adlı piyasa analisti, Bitcoin’in haftalık grafiğinde yaklaşık beş ayın ardından ilk kez MACD pozitif kesişmesinin gerçekleştiğine dikkat çekerek fiyat eğiliminde güçlenme sinyali verdi. Ancak, jeopolitik belirsizlikler ve ani politika değişiklikleri risk iştahını baskılamaya devam ediyor.