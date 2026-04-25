BINANCE COIN (BNB)

BNB fiyatı 650 dolar direncinde takıldı, kaldıraçlı ETF lansmanı piyasada tepki yaratmadı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 ABD’de ilk 2x kaldıraçlı BNB ETF’i listelendi, fiyat 650 dolar direncinden döndü.
  • Yatırımcılar artık $BNB ’ye aracı kurumlar üstünden kaldıraçlı erişim sağlayabiliyor.
  • ETF’in spot olmayan yapısı ve dalgalı ortamda getiri sapmaları kısa vadeli işlemler için öne çıkıyor.
  • ⚡ Kritik detay: 600 dolar altına sarkarsa BNB için 570-580 önemli destek olarak izlenecek.
Teucrium, ABD borsalarında işlem gören ilk 2 kat kaldıraçlı BNB ETF’ini (XBNB) piyasaya sürdü. Bu fon, BNB vadeli işlemlerinin günlük hareketlerinin iki katı oranda performans sunmayı hedefliyor. Ürün, doğrudan spot piyasadan değil türev sözleşmeler üzerinden yönetiliyor ve geleneksel aracı kurum hesapları aracılığıyla erişilebiliyor. Bu yenilikle birlikte BNB, ABD’de kaldıraçlı borsa yatırım fonu sunulan az sayıdaki büyük altcoin arasında yerini aldı.

İçindekiler
1 Teucrium yeni BNB ETF’ini piyasaya sürdü
2 ABD’de spot BNB ETF’i hala beklemede
3 BNB fiyatında yön arayışı devam ediyor

Teucrium yeni BNB ETF’ini piyasaya sürdü

Teucrium, daha önce XRP için piyasaya sürdüğü kaldıraçlı ETF sonrası BNB tabanlı ürünüyle kripto yatırım seçeneklerini çeşitlendirdi. Şirketin yeni fonu, kısa vadeli ve hızlı pozisyon almak isteyen taktiksel yatırımcılara hitap ediyor. Çünkü ETF’in yapısı gereği portföy her gün yeniden dengeye sokuluyor. Böylelikle BNB vadeli işlemleri bir gün içinde yüzde 1 artarsa, fon yaklaşık yüzde 2’lik bir getiri sağlamak üzere düzenleniyor. Buna karşılık, vadeli işlemlerde yaşanacak yüzde 1’lik düşüş, fona doğrudan iki kat kayıp olarak yansıyor.

Bu günlük yeniden ayarlama, kaldıraçlı ETF’lerin doğasında var. Fakat uzun vadede dalgalı dönemlerde getiriler, BNB’nin birebir fiyatından sapabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, ürünün uzun süre tutmak yerine kısa vadeli işlemler için uygun olduğunu belirtiyor. XBNB’nin yönetim ücreti ise yüzde 1,89 seviyesinde; bu oran genellikle özel kaldıraçlı kripto ürünlerinde görülüyor.

ABD’de spot BNB ETF’i hala beklemede

Şu anda ABD’de BNB için onaylanmış bir spot ETF bulunmuyor. VanEck ve Grayscale gibi kuruluşların başvuruları ise henüz değerlendirme sürecinde. XBNB, türev tabanlı yapısıyla BNB piyasasına doğrudan bağlı ilk ABD borsa fonu oldu. Spot tabanlı bir ETF’in ne zaman onaylanacağı piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

BNB fiyatında yön arayışı devam ediyor

Teucrium’ın yeni ETF’i yatırımcılara profesyonel portföylerde BNB’ye kaldıraçlı şekilde erişim imkânı tanısa da BNB fiyatındaki hareket sınırlı kaldı. CoinCodex verilerine göre BNB fiyatı, 645 ile 650 dolar civarında satış baskısıyla karşılaşmasının ardından 630 dolar seviyesine çekildi. Fiyatın bu bölgede sıkışık seyretmesi, fon lansmanının fiyata doğrudan güçlü bir etki yapmadığını gösteriyor.

Teknik analizde, BNB son dönemde 570-580 dolar aralığındaki güçlü alım bölgesinden toparlanarak kademeli şekilde yükseliş denemeleri yapıyor. Ancak fiyat, üst bant olan 645-650 dolar civarında tekrar geri çevrildi. Bu bölgede satıcıların etkili olduğu izleniyor. Fiyat şu an 600-645 dolar bandında dalgalanıyor; 603 doların üzerinde kalındıkça hafif de olsa alıcılı bir görünüm korunuyor. 600-605 dolar altına sarkılması ise ilgiyi yine 582 ve 570 dolara kaydırabilir.

Momentum göstergelerine bakıldığında, MACD’nin güç kaybettiği ve yatayda kaldığı anlaşılıyor. Bu da BNB’de güçlü bir yukarı kırılım yerine yatay seyir ihtimalinin öne çıktığını gösteriyor. Bundan sonraki hareketin yönü, 645-650 dolar bandının yukarı geçilip geçilemeyeceğine bağlı olacak. Eğer bu bölge aşılırsa, Fibonacci analizlerine göre ilk hedef 668 dolar, ardından ise 690 dolar olabilir.

Fonun vadeli işlemlerle günlük 2 kat kaldıraç hedefi, hızlı yatırım imkanı sunuyor ancak yüksek oynaklık dönemlerinde getirinin BNB fiyatından önemli ölçüde sapabileceği uyarısı yapılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
