Analistlere göre BNB’nin bu döngüde 10 bin dolara ulaşması piyasa değeri nedeniyle zor görünüyor

BNB’nin fiyat görünümü, kripto para piyasasını izleyen analistlerin yeniden odağına girdi. Yaklaşık 570 dolar seviyesinde işlem gören varlık, Ekim 2025’te görülen 1.375 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %60 altında bulunuyor. Buna karşın bazı analistler, BNB için 10 bin ila 20 bin dolar aralığında dillendirilen kısa vadeli hedeflerin mevcut piyasa büyüklüğü dikkate alındığında gerçekçi olmadığını savunuyor.

Piyasa değeri hesabı öne çıkıyor

Kripto para analisti Crypto Patel’in X paylaşımında aktardığı hesaplamaya göre, BNB fiyatının 10 bin dolara yükselmesi halinde toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolara yaklaşacak. Bu seviye, Bitcoin’in bugün ulaştığı toplam değerlemeye yakın bir büyüklüğe işaret ediyor. Fiyatın 20 bin dolara çıkması durumunda ise BNB’nin piyasa değerinin 2 trilyon dolara ulaşacağı, bunun da yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık toplam kripto para piyasasının neredeyse tamamına karşılık geleceği belirtiliyor.

Crypto Patel, 20 bin dolarlık yakın vadeli hedeflerin analizden çok beklenti satışı anlamına geldiğini, mevcut döngü için daha makul yükseliş senaryosunun 2 bin ila 3 bin dolar aralığında şekillendiğini savundu.

Analiste göre BNB’nin düzenli yakım programı da bu farkı kısa sürede kapatmaya yetmiyor. 33. çeyreklik yakım kapsamında 1,44 milyon BNB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktarın yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor. Arzın uzun vadede 100 milyon BNB hedefine gerilemesi beklense de, fiyat üzerinde belirleyici unsurun yine toplam piyasa değeri sınırı olduğu değerlendiriliyor.

Aynı değerlendirmede, BNB’nin 10 bin dolara ulaşabilmesi için toplam kripto para piyasasının 10 trilyon doların belirgin şekilde üzerine çıkması gerektiği vurgulandı. Bunun ise tek bir piyasa döngüsünden çok, yıllara yayılan kurumsal benimsenme ile mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Zincir üstü veriler güçlü bir tablo çiziyor

Fiyat hedeflerine yönelik temkinli tabloya rağmen, BNB Chain’in 2025 verileri ağ faaliyetinde güçlü bir görünüm sergiledi. Günlük işlem sayısı 31 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Ağ üzerindeki kilitli toplam değer de yıllık bazda %40’ın üzerinde arttı. Stabilcoin büyüklüğünün 14 milyar dolara yükselmesi, kullanıcı ve protokol etkinliğinin arttığına işaret etti.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, tahvil, fon veya benzeri geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. TVL ise bir ağdaki merkeziyetsiz finans uygulamalarında kilitli tutulan toplam varlığı gösteren temel bir ölçüttür.

Ağ üzerindeki gerçek dünya varlıklarının tokenizasyon büyüklüğü 1,8 milyar doları aştı. BlackRock, Franklin Templeton ve VanEck gibi kurumların da ağ üzerinde varlık ihraç ettiği aktarıldı. Bu tablo, BNB Chain’in uzun vadeli konumuna yönelik kurumsal ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. BNB Chain, BNB ekosisteminin akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısını oluşturan blokzincir ağı olarak biliniyor.

Gösterge Seviye BNB fiyatı 570 dolar Tüm zamanların zirvesi 1.375 dolar, Ekim 2025 Günlük işlem sayısı 31 milyon Stabilcoin büyüklüğü 14 milyar dolar Gerçek dünya varlıkları 1,8 milyar doların üzerinde

Kurumsal ilgi artarken riskler sürüyor

Haberde, 30’dan fazla şirketin BNB odaklı hazine stratejileri üzerinde çalıştığının bildirildiği, bunun da piyasada daha önce Bitcoin ve Ethereum tarafında görülen eğilime benzediği kaydedildi. Bu tür kurumsal adımların çoğu zaman fiyatı dik şekilde yukarı taşımaktan çok, aşağı yönlü baskıya karşı bir taban oluşturduğu değerlendiriliyor.

Veriler, BNB Chain tarafında işlem aktivitesi ve kurumsal ilginin güçlü kaldığını gösterse de, fiyat tarafında asıl sınırın ağ kullanımından çok piyasa değeri büyüklüğü olduğu görüşü öne çıkıyor.

Öte yandan BNB açısından en büyük yapısal riskin Binance ile olan güçlü bağ olduğu ifade ediliyor. Binance borsasına yönelik olası büyük çaplı düzenleyici adımların, BNB fiyatı üzerinde doğrudan ve hızlı etki yaratabileceği belirtiliyor. Analistlere göre bu yoğun bağlılık, BNB’yi daha merkeziyetsiz katman 1 ağlarından ayıran başlıca unsur olmaya devam ediyor.