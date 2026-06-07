Vietnam 2026’nın üçüncü çeyreğinde düzenlenmiş kripto para piyasasını başlatmayı planladığını açıkladı

Vietnam Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu, kripto varlıklar ile tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının ülkenin resmi dijital ekonomi çerçevesine dahil edildiğini bildirdi. Kurum, hazırlıkları süren düzenlenmiş kripto para piyasasının 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını açıkladı.

Dijital varlıklara yasal statü verildi

Komisyona göre Vietnam Dijital Teknoloji Sanayi Yasası, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi ve dijital varlıkları mülkiyet kapsamında tanıdı. Böylece dijital varlık sahipliği için daha net bir hukuki zemin oluşturulurken, yatırımcılar ve kurumlar açısından koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 05/2025/NQ CP sayılı hükümet kararıyla, ülke genelinde lisanslı kripto varlık işlem platformları için beş yıllık bir pilot program başlatıldı. Yetkililer, bu yapının hem piyasanın kontrollü biçimde gelişmesini hem de dijital varlık sahipliğinin hukuken tanınmasını destekleyeceğini belirtti.

Vietnam Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu, kripto varlıklar ve tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının dijital ekonominin yeni dayanakları arasında görüldüğünü aktardı.

Düzenleyici çerçeve ve piyasa tasarımı

Vietnam Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu Başkan Yardımcısı Bùi Hoàng Hải, Hanoi’de düzenlenen ve düzenleyici kurumlar, bankalar ile blokzincir birliklerinin katıldığı konferansta, ülkenin dijital finans piyasaları için hukuki çerçeve oluşturduğunu söyledi. Kurum, Vietnam sermaye piyasalarının düzenlenmesinden sorumlu başlıca otorite olarak öne çıkıyor.

Toplantılarda kara para aklamayı önleme önlemleri, saklama altyapısı, siber güvenlik riskleri ve yatırımcı koruma başlıkları ele alındı. Yetkililer, sürdürülebilir büyüme için şeffaf bir piyasa yapısı ile daha güçlü güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu vurguladı.

Mini sözlük: Tokenlaştırma, bir varlığın mülkiyet veya ekonomik hakkının blokzincir üzerinde dijital tokene dönüştürülmesi anlamına gelir. Saklama ise kripto varlıkların özel anahtarlarının güvenli biçimde korunmasını ifade eder.

Taslak yönelimlere göre lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcıları, yerel işlem sisteminin merkezinde yer alacak. Yetkililer, zaman içinde tüm işlemlerin Vietnam dongu cinsinden çalışan onaylı yerel platformlarda yapılmasını öngörüyor. Önerilen çerçevede yabancı yatırımcıların da lisanslı platformlar üzerinden piyasaya erişebilmesi planlanıyor. Buna karşın kullanıcıların varlıklarını kişisel cüzdanlarda tutmayı sürdürebileceği belirtildi.

Bùi Hoàng Hải, dijital finans piyasalarının sağlıklı büyümesi için şeffaf ekosistemler ve daha güçlü yatırımcı koruma mekanizmalarının gerekli olduğunu kaydetti.

Tokenlaştırılmış varlıklarda büyüme beklentisi

Yetkililer, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarını geleceğin finansal altyapısının bir parçası olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda gayrimenkul, altın, altyapı projeleri, veri merkezleri, enerji projeleri ve limanlar gibi alanların öne çıkabileceği ifade edildi. Uzmanlara göre bu model, yüksek değerli varlıklarda parçalı sahipliği mümkün kılarken likiditeyi de artırabilir.

Sektör projeksiyonlarına göre küresel tokenlaştırılmış varlık piyasası 2033’e kadar 19 trilyon dolara ulaşabilir. Vietnam pazarının ise 2030 itibarıyla 70 milyar dolar ile 80 milyar dolar aralığında büyüme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Gösterge Veri Vietnam’da düzenlenmiş piyasa hedefi 2026 üçüncü çeyrek Pilot program süresi 5 yıl Vietnam tokenlaştırılmış varlık pazarı tahmini $70 milyar ile $80 milyar, 2030 Küresel pazar tahmini $19 trilyon, 2033

Vietnam, kripto para kullanıcı sayısında dünyada yedinci sırada yer alırken, işlem büyüme hızında beşinci sırada bulunuyor. Yetkililer ayrıca Bitcoin ETF ürünlerindeki genişlemeye ve Asya Pasifik bölgesindeki dijital varlık işlem hacminin yaklaşık 2,4 trilyon dolara ulaşmasına dikkat çekti.