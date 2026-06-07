Solana fiyat tahmini, 2032 için $808,45 seviyesine kadar yükseliş öngördü

Solana için yayımlanan son fiyat tahmini, kısa vadede zayıf teknik görünümün sürdüğünü, uzun vadede ise daha yüksek seviyelerin gündemde kalabileceğini gösterdi. Verilere göre SOL fiyatı 7 Haziran itibarıyla 61 dolar seviyesine geriledi, ardından 65 dolar civarına toparlandı. Aynı çalışmada 2026 için en yüksek 217,03 dolar, 2029 için 419,60 dolar ve 2032 için 808,45 dolar seviyesi öngörüldü.

Teknik görünümde kısa vadeli baskı öne çıktı

Analizde piyasa eğilimi düşüş yönlü olarak değerlendirildi. 50 günlük basit hareketli ortalama 86,42 dolar, 200 günlük basit hareketli ortalama ise 104,85 dolar seviyesinde yer aldı. Kısa vadeli fiyat tahmini 54 dolar olarak verilirken, Korku ve Açgözlülük Endeksi 28 puan ile korku bölgesine işaret etti. Son 30 günün 14 günü yükselişle tamamlandı ve 14 günlük RSI verisi 40,44 ile nötr bölgede kaldı.

Günlük grafikte SOL’un 61 dolar bölgesine kadar geriledikten sonra destek bulduğu, ardından 65 dolara doğru tepki verdiği aktarıldı. Bollinger bantlarının geniş yapısı oynaklığın yüksek seyrettiğini gösterirken, üst bandın 95,02 dolar, orta bandın ise 63,05 dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi. RSI göstergesinin 24,03 seviyesine yükselmesi, varlığın aşırı satım bölgesinde kaldığına işaret etti.

Analize göre SOL, gün içindeki 82 dolar seviyesinden 61 dolara kadar düştü. Fiyat daha sonra 65 dolara toparlansa da satış baskısının sürmesi halinde yeniden 60 doların altı test edilebilir.

Dört saatlik grafikte ise 70 doların üzerinde direnç oluştuğu, son yedi günde sert satışların etkili olduğu kaydedildi. Alt Bollinger bandı 60,12 dolar ile destek, üst bant ise 69,49 dolar ile direnç bölgesi olarak öne çıktı. RSI göstergesi 38,13 seviyesinde seyrederken, kısa vadede sınırlı bir toparlanma alanı bulunduğu ancak baskının tam olarak ortadan kalkmadığı vurgulandı.

2026 ve sonrası için tahminler açıklandı

Haziran 2026 tahmininde SOL için 57,32 dolar ile 93,65 dolar aralığı verildi. Aynı dönem için ortalama fiyat beklentisi 85,99 dolar oldu. Yıllık bazda 2026 tahmininde en düşük 55,65 dolar, ortalama 139,73 dolar ve en yüksek 217,03 dolar seviyesi paylaşıldı.

Dönem En düşük Ortalama En yüksek Haziran 2026 57,32 dolar 85,99 dolar 93,65 dolar 2026 geneli 55,65 dolar 139,73 dolar 217,03 dolar 2029 195,02 dolar 307,31 dolar 419,60 dolar 2032 351,97 dolar 580,21 dolar 808,45 dolar

Daha uzun vadeli projeksiyonda 2027 için en yüksek 255,68 dolar, 2028 için 386,73 dolar, 2030 için 500,93 dolar ve 2031 için 582,89 dolar tahmini yer aldı. 2032 öngörüsünde ise ortalama fiyatın 580,21 dolar, üst sınırın 808,45 dolar olabileceği belirtildi.

Kurumsal gelişmeler ve ekosistem vurgusu

Metinde Solana ağının düşük işlem ücretleri ve ölçeklenebilir yapısının uzun vadeli beklentileri destekleyen unsurlar arasında sayıldığı görüldü. Solana, merkeziyetsiz finans ve Web3 uygulamalarında öne çıkan katman 1 blokzincir ağları arasında yer alıyor.

Mini sözlük: TVL, yani toplam kilitli değer, bir blokzincir ağı üzerindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarında kilitli duran toplam varlık miktarını ifade eder. Bu gösterge, ağ üzerindeki kullanım düzeyini ve likidite büyüklüğünü izlemek için kullanılır.

Güncel gelişmeler bölümünde SoFi’nin yakın dönemde stabilcoin başlatan, ulusal banka lisansına sahip ilk ABD bankası olduğu bilgisi de yer aldı. Bu bilginin Solana Payments hesabı üzerinden paylaşıldığı görüldü.

Raporda, Solana ağında zaman zaman tıkanıklık ve rekabet baskısı görülse de ekosistemin dayanıklılık ve uyum kabiliyeti sergilediği, bu nedenle DeFi ve Web3 alanında güçlü konumunu koruduğu belirtildi.