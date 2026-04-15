Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana ETF’lerinde 1,27 milyon dolarlık haftalık çıkış dikkat çekti, fiyat 85,12 dolarda destek buldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana ETF’lerinde bu hafta 1,27 milyon dolar net çıkış yaşandı, fiyat kısa sürede 85,12 dolara tutundu.
  • Kurumsal ilgi devam ederken, BSOL ve FSOL fonlarında dikkat çeken sermaye hareketleri görüldü.
  • 💡 BitGuru’ya göre yükseliş için 82 doların üzerinde kalıcılık şart, 87 dolar aşılırsa yeni dirençler gündeme gelebilir.
  • 💰 #Solana’da dalgalı fon akışı sürerken, toplam varlıklar 817,61 milyon doları buldu.
COINTURK
COINTURK

Solana ekosistemiyle bağlantılı borsa yatırım fonlarında (ETF) bu hafta dalgalı sermaye hareketleri gözlenirken, toplam varlık tutarı artmaya devam etti. Piyasadan alınan verilere göre, genel tabloda 1,27 milyon dolarlık haftalık net çıkış yaşandı ve bu düşüşte özellikle FSOL fonunun etkisi öne çıktı.

İçindekiler
1 Fonlarda karışık seyir ve liderlik değişiyor
2 FSOL ve VSOL’da öne çıkan hareketler
3 TSOL fonunda sert çıkış ve Solana fiyatında son durum

Fonlarda karışık seyir ve liderlik değişiyor

Yatırımcıların genel eğilimi kısa vadeli dalgalanmaya rağmen Solana ETF’leri üzerinden pozisyonunu korumaya devam etti. 14 Nisan itibarıyla yönetilen toplam varlık tutarı 817,61 milyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, düzenlenmiş yatırım araçlarıyla Solana teması arayan kurumsal talebin sürdüğüne işaret ediyor.

Segmentte BSOL 578,61 milyon dolarlık fon varlığıyla başı çekerken, toplam girişleri de 795,54 milyon dolara ulaşmış durumda. Güçlü işlem hacmi, BSOL’un bu alandaki liderliğini destekliyor. Diğer yandan, GSOL de 104,32 milyon dolarlık varlık değeriyle istikrarlı pozisyonunu koruyor ve toplam girişleri 103,66 milyon dolara ulaştı. Ancak her iki fonda da günlük yeni girişlerin olmaması, taze sermaye akışında bir duraklamaya işaret etti.

FSOL ve VSOL’da öne çıkan hareketler

Tüm Solana ETF’lerindeki toplam net giriş, 986,1 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar, Solana’ya düzenlenmiş fonlar aracılığıyla duyulan kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor. Günlük işlem hacmi ise 4,69 milyon dolar düzeyinde seyretti.

Bireysel fonlara bakıldığında, FSOL en güçlü günlük girişi 994.850 dolar ile kaydetti. Fonun toplam varlıkları 100,23 milyon dolara, toplam girişleri ise 151,75 milyon dolara ulaşmış durumda. VSOL ise günlük 278.130 dolarlık yeni giriş gördü ve net varlık değeri 15,02 milyon dolara çıktı. Bu veriler, yatırımcıların seçici şekilde fonlar arasında sermaye hareketi gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

Buna karşılık, SOLC ve SOEZ gibi daha küçük fonlarda varlık tutulma seviyesi düşük kalırken, günlük aktivite de sınırlı seyretti. QSOL ise 5,87 milyon dolarlık varlık değeriyle durağan fakat istikrarlı bir katılımcı görünümünde.

TSOL fonunda sert çıkış ve Solana fiyatında son durum

TSOL fonu ise olumsuz seyrin öne çıktığı tek büyük Solana ETF’si olarak görülüyor. Fon, elinde yalnızca 2,93 milyon dolarlık varlık bulundurmasına rağmen, toplamda 96,91 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu tablo, piyasa oyuncularının tüm ürünlere aynı ölçüde güvenmediğini gösteriyor.

Solana fiyatında ise geçtiğimiz hafta ETF’lerdeki çıkışa rağmen pozitif görünüm korundu. Solana, şu anda 85,12 dolardan işlem görüyor ve haftalık olarak hafif bir artış yaşadı; toplam piyasa değeri ise 48,9 milyar dolara yaklaştı, işlem hacmi de istikrarlı kalıyor. CryptoAppsy verilerine göre, Solana an itibarıyla 85,12 dolardan işlem görüyor ve piyasa kapitalizasyonu güçlü kalmaya devam ediyor.

BitGuru’nun analizine göre, SOL son günlerde 78 ila 80 dolar bandında destek bulduktan sonra toparlandı ve alıcılar fiyatı 87 dolar seviyesine doğru taşıdı; böylece yükseliş eğilimi yeniden güç kazandı. Şu anda fiyat 83–84 dolar bandında dengelenmiş durumda; bu hareketin trendde bir zayıflama olarak değil, sağlıklı bir düzeltme olarak okunabileceği belirtiliyor.

BitGuru analizlerinde, Solana’da 82 doların üzerinde kalındığı sürece artan alıcı ilgisinin korunacağı ve yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği öngörülüyor. Ayrıca, 87 dolar seviyesinin aşılması halinde fiyatın 90 ve 93 dolar direnç bölgelerine ulaşabileceği; ancak 80 doların altına gerileme görülürse olumlu senaryonun geçersiz olabileceğinin altı çizildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, ABD-İran görüşmeleriyle 75.000 dolar sınırına dayandı, 530 milyon dolarlık short tasfiye edildi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin, ABD-İran görüşmeleriyle 75.000 dolar sınırına dayandı, 530 milyon dolarlık short tasfiye edildi
BITCOIN (BTC)
Hedefler havada uçuşuyor, kripto paraları büyük şeyler bekliyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP’de 1.39 dolarlık kritik dirence yakın sıkışma devam ediyor, patlama bekleniyor
RIPPLE (XRP)
Tether 951 Bitcoin çekti, toplam rezervi 97.141 BTC’ye ulaştı
Kripto Para
Solana’da 88 dolar kritik direnç: Fiyat sıkıştı, ani sıçrama bekleniyor
Solana (SOL)
Lost your password?