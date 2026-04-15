Kripto Para HukukuSTABILCOIN

Cantor Fitzgerald’dan kripto yanlısı adaylara seçim öncesi 10 milyon dolarlık büyük destek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Wall Street’in köklü şirketi Cantor Fitzgerald, seçim öncesi kripto dostu adaylara 10 milyon dolarlık bağış yaptı.
  • 💰 Fellowship PAC, Tether bağlantılı isimlerle birlikte hızlı bir şekilde Amerikan siyasetinde etkinlik kazandı.
  • ⚡ Kriptonun Washington’daki lobi gücü giderek artıyor, #Tether destekli PAC’lar milyonlarca dolarlık reklamla öne çıkıyor.
  • 📊 Kritik veri: Ocak ayı itibarıyla benzer PAC’lar toplamda 193 milyon dolarlık fona ulaştı.
ABD merkezli finans dünyasının köklü şirketlerinden olan Cantor Fitzgerald, yaklaşan seçim döneminde kripto varlıklara sıcak bakan adayları desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Şubat ayında Fellowship PAC’a tam 10 milyon dolar bağışladı. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre açıklanan bu bağış, Wall Street’in kripto sektörüne olan ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Cantor Fitzgerald bugün, daha önce şirkette üst düzeyde bulunan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in oğulları tarafından yönetiliyor.

İçindekiler
1 Fellowship PAC’ın yükselişi ve kripto lobisi
2 Yasal düzenleme ve sektörün tutumu
3 Tether’in ABD hamlesi ve adaylara reklam desteği

Fellowship PAC’ın yükselişi ve kripto lobisi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında kurulan Fellowship PAC, şimdiden 100 milyon doların üzerinde taahhüt edilen finansmana ulaşmış durumda. Bu oluşumun ana hedefi, dijital varlıklar için şeffaf ve öngörülebilir yasal düzenlemeleri savunan adaylara güçlü bir destek sunmak. Son olarak bu ay, stabilcoin pazarının lider ismi Tether’in ABD’deki yöneticilerinden Jesse Spiro, PAC’ın başkanlığına getirildi. Böylece kripto ekosistemindeki önemli aktörlerin bu lobi faaliyetlerinde ne kadar etkili olabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

Fellowship PAC, geçtiğimiz yılın seçimlerinde de kriptoyu savunan isimlere milyonlarca dolarlık katkı sağladı. Ayrıca, bir başka önemli PAC olan ve ocak itibarıyla 193 milyon dolar rezervi bulunan Fairshake’in de dahil olduğu bu lobi hareketi, sektörün Washington’daki etkinliğini arttırıyor.

Yasal düzenleme ve sektörün tutumu

Kripto sektöründe düzenlemelerin önemi vurgulanırken, Anchorage Digital isimli kripto bankası da Fellowship PAC’a 1 milyon dolar bağış yaptı. Anchorage Digital adına yapılan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Federal olarak lisanslanan ilk kripto bankası olarak kriptonun ve bilinçli düzenlemenin birbirini tamamladığına inanıyoruz. Hem Demokratlarla hem de Cumhuriyetçilerle yürütülen temaslarımızda şeffaf ve uygulanabilir kurallar konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

Yakın dönemde kriptoya ilişkin yasa yapıcılarla yürütülen görüşmelerin yoğunluk kazanması, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanat tarafından sektörün yakından izlendiğine işaret ediyor. Cantor Fitzgerald ile Tether arasında 2021’den bu yana devam eden iş birliği de, sektörün kurumsal ilişkilerinin geçtiği evrimi gösteriyor.

Tether’in ABD hamlesi ve adaylara reklam desteği

Yılın başında, ABD Kongresi’nin stabilcoin düzenlemesini yasalaştırmasının ardından Tether, ABD pazarına yönelik USAT adlı stabilcoin’ini hayata geçirdi. USAT’ın ihraççısı Anchorage, rezervlerinin gözetim ve saklama görevini ise Cantor Fitzgerald üstleniyor.

Seçimlere yaklaşırken Fellowship PAC, toplamda 1 milyon doların üzerinde reklam harcaması yaparak, Kentucky’den Nate Morris, Nebraska’dan Pete Ricketts ve Georgia’dan Clay Fuller gibi Cumhuriyetçi adayları öne çıkardı. Bu reklam faaliyetlerinin yönetildiği Nxum Group adlı şirket ise, Tether.US CEO’su Bo Hines’ın ortaklarından biri olduğu bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Hines, daha önce dijital varlıklar alanında Beyaz Saray danışmanlığı yapmış bir isim.

Tether ve Cantor Fitzgerald, gelişmelere dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kripto sektöründe finansman, lobi ve düzenleme eksenindeki hareketlilik, önümüzdeki seçim sürecine damgasını vuracak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
