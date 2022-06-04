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En İyi 3 Stablecoin! TerraUSD (UST) Çöküşü ve Riskler!

Terra çöküşü sonrasında stablecoinlerin riskleri daha iyi anlaşıldı. Peki en güçlü stablecoinler hangileri?
22:00
4 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Stablecoinler kripto para piyasalarındaki işleri büyük ölçüde kolaylaştırıyor ancak bu, risklerinin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. TerraUSD (UST) çöküşü sonrasında yatırımcıların stablecoinlere bakışı da değişti. Özellikle algoritmik stablecoinlerden önemli çıkışlar oldu. Peki 2022 yılının en iyi stablecoinleri hangileridir?

Stablecoin Nedir?

Stablecoinler blockchain üzerine kurulmuş ancak bir fiat para biriminin veya kripto dünyasının dışındaki başka bir varlığın gerçek değerine bağlı olan kripto para birimleridir. Bunlar ABD doları, EURO ve İngiliz sterlini gibi itibari para birimlerine endeksli olabilir. Ağırlıklı olarak USD endeksli stablecoinler yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, eğer bir stablecoin USD’ye sabitlenirse, o zaman o tokenin günün her saati 1 dolara eşit olması gerekir. Sorun da burada başlıyor. Stablecoinler dolara sabitliğini koruyabilmek için çeşitli çalışma mekanizmaları kullanıyor.

  • Eşit teminat

Basılan stablecoin miktarınca nakit veya nakde kolay çevrilebilir rezerv ile varlıklar desteklenir.

  • Aşırı teminatlı

Bunlarda ise 1 milyar dolar değerinde stablecoin basıldıysa, bu rakamın üzerinde bir rezerv ile stablecoinler korunur.

Rezerv konusu ise çok daha kapsamlı, algoritmik stablecoinler genellikle farklı bir kripto para ile desteklenir. Örneğin Tron’un doları, TRX ile korunur. Fakat bu farklı sorunlara yol açıyor. Örneğin LUNA’nın piyasa değerinde yaşanan düşüş UST teminatının erimesine doğal olarak dolaşımdaki UST tokenlerin karşılıksız bir şeye dönüşmesine sebep oldu.

En İyi 3 Stablecoin

Tether ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürüldü. Piyasadaki en kapsamlı ve en iyi bilinen stablecoin USDT’dir. Tether, 72 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip ve bu da onu üçüncü en büyük kripto para birimi yapıyor. 400’den fazla kripto borsasında mevcuttur. Olağanüstü işlevselliğine ve pazar lideri konumuna rağmen, şirket sürekli olarak soruşturmaları reddettiği ve ABD’deki yasadışı faaliyetler için cezalar ödemek zorunda kaldığı için USDT hep tartışmaların odağında oldu. Bu zorluklara rağmen USDT, lansmanından bu yana lansmanından itibaren yatırımcılarına ciddi bir mağduriyet yaşatmadı. Bu yüzden rezervleri konusundaki tartışmalara rağmen USDT yatırımcıların en fazla güvendiği stablecoin arasında yer alıyor.

USD Coin (USDC), 2018 yılında Coinbase borsası tarafından piyasaya sürüldü. USDC, en kapsamlı ikinci stablecoindir. 54 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Bu, USDC’yi Coinmarketcap’ta Tether’den sonra 4. sıraya koyuyor. USDC, 300’den fazla borsada mevcuttur ve finansal kuruluşlar ve düzenleyiciler ile geniş çapta çalışır. Tether’den farklı olarak, USDC’de aylık denetimler yapılır.

Coinbase, USD Coin‘i piyasaya sürdükten sonra, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, kısa bir süre sonra 2019’da kendi stablecoinini başlattı. Piyasa değeri 18 milyar ABD dolarıdır. Bu, BUSD‘yi Coinmarketcap’ta 8 numaraya yerleştiriyor. BUSD yalnızca 100’den fazla borsada kullanılabilir. Binance Coin (BNB) ile Binance, halihazırda piyasa değeri ile dördüncü en büyük kripto para birimini oluşturdu. Kendi stablecoin’i Binance USD, 2022’deki en kapsamlı 3 stablecoin’den biridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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