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NFT Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Doğru NFT Projesi Nasıl Seçilir?

Doğru NFT projesi nasıl seçilir? NFT, seçerken nelere dikkat etmek gerekir? NFT alanında kötü niyetli kişilerden kendimizi nasıl koruyabiliriz?
23:55
4 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimleri ile ilgileniyorsanız NFT’leri yani non-fungible token’ları duymamış olmanız mümkün değil. Çünkü özellikle 2021 yılından bu yana NFT’ler kripto para piyasasının en popüler alanlarından biri haline geldiler. Peki, doğru NFT projesi nasıl seçilir? NFT, seçerken nelere dikkat etmek gerekir? NFT alanında kötü niyetli kişilerden kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Doğru NFT’yi Seçmek

Aslında doğru NFT projesini seçerken de tıpkı doğru kripto para projesine yatırım yapmak için izlediğimiz adımları izliyoruz. Ancak burada bazı faktörler de devreye giriyor. Hadi bunlara sıra sıra bakalım:

  • Öncelikle projeyi mutlaka araştırın ve Twitter’da ya da farklı sosyal medya platformlarında gördüğünüz yönlendirmelerden bağımsız araştırmalar yapın. Bunun için projenin ekibini, yol haritasını ve bugüne kadar yaptıklarını araştırabilirisiniz.
  • NFT projelerinde ekip anonim olabiliyor. Bu her ne kadar kripto para birimlerinde “ekip anonimse uzak durun” şeklinde bir tepkiye neden olsa da NFT’lerde işler biraz daha farklı yürüyor. Ancak ekibin anonim olması, tamamen gizli saklı hareket etmelerini ya da hiçbir yerde görünmek istememelerini açıklamaz tabii ki. Eğer ekip tamamen hası altından işleri yürütüyorsa bu projeyi bir değil bir kaç kez değerlendirmekte fayda var.
  • NFT projeleri genel olarak ilk önce Discord kanalı üzerinden işleri yürütmeye başlıyor. Bu da topluluğun oluşması ve ekibin kendini anlatması için oldukça faydalı. Benim de size tavsiyem almak istediğiniz NFT’nin Discord kanalını mutlaka didik didik inceleyin. Neler konuşulmuş, neler paylaşılmış, whitelist koşulları neler? Bunları tek tek okuyun, görün. Hatta fırsatınız varsa Discord moderatörleri ile iletişime geçin, sorular sorun… Projenin güvenilir olup olmadığı noktasında çok önemli ipuçları elde edebilirsiniz.

  • Projenin roadmap’ini mutlaka inceleyin. Roadmap’te yani yol haritasında vaat edilenlerden hangileri yapılmış ve hangileri reel olarak yapılabilir mutlaka tartın. Ütopik bir yol haritası sunan projelerden uzak durmanızı tavsiye ederim.
  • Projenin hayat geçtiği ya da geçeceği ağ hakkında bilgi sahibi olun. Örneğin; proje Ethereum ağında mı, Solana’da mı yoksa Avalanche ya da farklı bir ağda mı hayata geçecek öğrenin. Ayrıca fee’lere de dikkat etmenizi öneririm. Zaman zaman NFT’den daha fazla işlem ücreti ödendiği olabiliyor.
  • Projenin teknik ekibini, sözleşmenin incelemeden geçip geçmediğini kontrol edin. “Teknik ekip arka planda nasıl çalışıyor, daha önce hangi projelerde çalışmışlar” gibi soruların yanıtları da size yardımcı olabilir.

NFT Yatırımı Yapmak Mantıklı Mı?

Aslında bu sorunun yanıtı biraz da sizin ne beklediğinize bağlı. NFT henüz çok yeni bir alan ve ileride bizi nelerin beklediğini şimdiden tahmin etmek oldukça zor. Ancak bu konuda uzman olan kişileri dinleyerek, yazdıklarını okuyarak ve NFT projelerini inceleyerek ne istediğinize karar verebilirsiniz.

Bored Ape Yacht Club, Goblin, Ninja Squad, Otherdeed ve CryptoPunks gibi NFT koleksiyonlarının çok ciddi karlar getirdiğine şahit olduk. Ancak alındığı fiyatın çok altına gerileyen NFT projeleri de mevcut. Dolayısıyla hype’a kapılmadan, gerekli araştırmaları yaparak ve mutlaka bütçenize uygun projeleri takip ederek NFT alımı yapmak oldukça önemli.

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