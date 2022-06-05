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IntoTheBlock Araştırmacısından Ayı Piyasası Analizi: “Acımasız Olmayabilir”

IntoTheBlock'un araştırma başkanı Lucas Outumuro'ya göre, zincir üzerindeki bazı göstergeler, kripto para piyasasının mevcut düşüş trendinin geçmiş ayı piyasaları kadar acımasız olmayabileceğini gösteriyor.
10:22
5 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik şirketi IntoTheBlock’un araştırma başkanı Lucas Outumuro’ya göre, zincir üzerindeki (on-chain) bazı göstergeler, kripto para piyasasının mevcut düşüş trendinin geçmiş ayı piyasaları kadar acımasız olmayabileceğini gösteriyor. Öte yandan Outumuro, analizinde “ayı piyasasında olunmadığını iddia etmenin giderek zorlaştığını” da kabul ediyor.

“Geçmişe Kıyasla Düşüş Sınırlı”

Lucas Outumuro, kripto para piyasasının toplam değerinin 2021’in Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 3.07 trilyon dolara göre yüzde 57 düşüş kaydettiğini ve temel göstergelerin önceki ayı piyasalarına kıyasla daha az düşüş kaybettiğini belirterek şunları belirtiyor:

Talebin yüksek bir kısmı spekülasyondan geldiğinden, ayı piyasalarında alım satım duyarlılığı azaldıkça işlem ücretlerinin ciddi şekilde düşmesi normaldir. Bununla birlikte, daha yüksek seviyelerde kalmak daha fazla talep olduğunu gösterir. Bitcoin, 2018’in Mayıs ayında 130 bin dolara kıyasla bu yılın Mayıs ayında günlük işlem ücretleri 500 bin doların üzerinde bir ortalamaya ulaştı. Ethereum ve diğer kripto para birimleri, zincir üstü (on-chain) aktivitede önceki ayı piyasalarına göre daha az belirgin düşüşle aynı modeli yansıtıyor.

Geliştirme Aktivitesi Tutarlı Bir Şekilde Yükseliyor

Araştırmacıya göre, hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum (ETH), son aylardaki belirgin düşüş trendine rağmen geliştirme aktivitesinde tutarlı bir ilerleme gösteriyor:

Bitcoin ağında yapılan geliştirmeler, geliştirici çabaları sürekli olarak artıyor ve son iki yılda yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti. Bu, açık kaynaklı bir ekosistem olduğu kriptoda parada büyüme için birkaç öncü göstergeden biri ve bu ağların sürekli iyileştirilmesi için küresel olarak katkıda bulunan geliştiricilere güveni ortaya koyuyor.

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