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Kıdemli Analist Uyarıyor: Bitcoin Fiyatına Dikkat!

Uzman analist yaptığı açıklamalarında Bitcoin'de (BTC) gerekli şartlar sağlandığında ciddi fiyat artışları görülebileceğini öne sürdü.
20:30
4 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü analist Lyn Alden röportajında, gerekli koşullar yerine getirildiğinde lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki aylarda fiyatında ciddi artışlar olabileceğini öne sürdü. Ayrıca Fed’in mevcut politikalarını değerlendirdi.

Gereken Şartlar

Analist bir kuruluş ile yaptığı röportajında ​​​​Bitcoin’in bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini tekrar ziyaret edip edemeyeceği konusunda görüşlerini bildirdi. Uzman analist, Federal Rezerv’in faiz oranlarını yükseltme gibi mevcut para politikası önlemlerini tersine çevirmesi durumunda lider kripto para biriminin fiyatının artabileceğini ifade ediyor.

Ünlü analist Lyn Alden yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin fiyatında Fed’in önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Fed mevcut politikalarında değişikliğe giderse Bitcoin fiyatında büyük bir yükseliş yaşayabiliriz.”

Uzman analist Lyn Alden daha sonra Bitcoin’in kısa vadede nasıl bir performans göstereceğine dair yorumlarını paylaştı. Lider kripto para biriminin fiyatında yeni düşük seviyelerin görülebileceğini öne süren analist şu anki fiyatlanmaların uzun vadeli holder’lar için bir giriş fırsatı olarak gördüğünü vurguluyor.

Düşüşler Görülebilir

Bunlara ek olarak uzman analist röportajında Bitcoin fiyatı hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin fiyatının aşağıya inip inmeyeceği konusunda gerçekten yüksek bir inancım yok. Ekonomik göstergeler dibe vurduğu anda Bitcoin’de mutlaka dibe vuracak gibi bir durum söz konusu değil. Bence bir tür değer aralığındayız ama bu daha aşağı inemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ancak fiyatlar dibe vuracak olsaydı bu vakte kadar birçok kez bu durum gerçekleşirdi.”

Öte yandan makro analist Lyn Alden röportajda, Bitcoin’in tarihsel olarak nasıl bir konum içerisinde olduğu hakkında şunları söyledi:

“ Tarihsel olarak incelendiğinde Bitcoin’in kötü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Çünkü 13 yaşındaki bir varlıktan bahsediyorum. Ekonomik yönden yavaşlayan mevcut ortamlarda kripto para biriminin çok daha iyi konumlarda olması gerekirdi. Bitcoin tarihinde ilk kez enflasyonist bir düşüş döngüsünden geçiyoruz.”

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