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Shiba Inu (SHIB) 2022 Hedef Fiyatını Açıkladı! SHIB Ölüyor Mu?

Uzmanlar SHIB hakkındaki beklentilerini paylaştı. Shiba Inu için 2022 yılı fiyat hedefini paylaşan uzman sonrasında olacakları söyledi.
19:33
4 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ciddi miktarda kripto para yatırımcısı piyasalar SHIB sayesinde giriş yaptı. Popüler meme token geçtiğimiz yıl yaşadığı yükselişle adından fazlasıyla söz ettirdi. Fakat bu yıl tam tersi bir performans gösteriyor. ATH seviyesinden önemli ölçüde düştü anca 0,00001 dolar seviyesini korumaya da devam ediyor. Uzmanlar SHIB hakkında ne düşünüyor.

Shiba Inu (SHIB) Macerası

Shiba Inu, daha fazla insanı kripto yatırımına girmeye motive eden kripto paralar arasında yer alıyor. 2021 yılında fiyatı binlerce kat arttı bu sayede çoğu insan daha hızlı para kazanabilmek için ona yatırım yaptı. Azımsanamayacak miktarda yatırımcı 1 dolar fiyat hedefinin hayaliyle yaşasa da SHIB’in bir sıfır daha atması ümidiyle yatırım yapanlar da vardı.

Bununla birlikte, SHIB beş aydır istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bazı uzmanlar artık coşkunun sonra erdiğini ve meme tokenin erimeye devam edeceğini söylüyor. Bir yılın ardından gizemli SHIB kurucusu Ryoshi yeniden ortaya çıktı. Peki coşkuyu canlandıracak bir adım gelecek mi? Şimdilik mümkün görünmüyor. Unutulmamalıdır ki bazen çok uzun süren ayı piyasaları çok sayıda kripto paranın silinmesine sebep oldu.

SHIB Token Uzman Yorumları

Shiba Inu (SHIB) ne kadar süre daha ayakta kalabilecek? Çeşitli uzmanların tahminlerine göre Shiba Inu, 2030 yılından önce yok olacak. Elon Musk ile desteklene Dogecoin büyük bir avantaja sahip fakat SHIB için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Gelecekte multi milyarder destekçileri doğmadığı sürece SHIB gündemde kalabilir mi? Uzun süre para kazanamayan SHIB ordusu projeye ne kadar daha sadık kalabilecek?

DigitalX Asset Management’tan Matthew Harry, Shiba Inu (SHIB)’nun geleceğinin hiçbir şekilde istikrarlı olmadığını iddia ediyor. Harry, fiyatın 2022’nin sonunda 0,0001 dolara ulaşacağını ve sonraki üç yıl içinde tamamen ortadan kalkacağını tahmin ediyor.

“Bu pazar büyüyor ve sonuç olarak sermaye kalite ve değere akmaya başladıkça SHIB gibi ürünler ölecek”.

Karamsar olan sadece Harry değil. Swinburne Teknoloji Üniversitesi müdürü, Shiba Inu’nun gerçekte işe yaramadığını düşünüyor. Salmpasis’in tahminine göre tüm bu meme tokenler buharlaşacak. Böylece, “gerçek inovasyon” ve “uygun kullanım durumlarına hizmet edebilecek kripto varlıkların” önü açılacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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