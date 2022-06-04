Sıfırdan Binance Eğitimine başlıyoruz ve Binance Borsa'sına giriş yapıp,detaylı ve basit bir anlatımla kayıt olma, kimlik doğrulama işlemi yapıyoruz.

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Sevgili okur!

Eğer kripto para borsasına ilk defa giriş yapmaya niyetlendiysen senin için bir eğitim serisi hazırladım. İstiyorsan aşağıya neler yazmışım bir bakalım?

Bildiğiniz gibi gün geçtikçe kripto para kavramı bilinebilir ve duyulabilir hale gelmeye başladı. Sektörün içinde olan insan sayısı kadar bir o kadar da dışarıda olan insan sayısı var. Hatta belki de daha da fazla. İster istemez biz kripto para kavramını sağdan soldan en çokta arkadaş ortamında duyuyoruz. Durum böyle olunca bir şekilde sektöre kendimizi atmak istiyoruz ama nedense atamıyoruz.

Neden?

Çünkü kripto para borsasında kayıt işlemi ve kimlik doğrulama işlemi nasıl yapılır? Hadi kayıt işlemini gerçekleştirdik, kripto para borsasına para gönderme işlemini nasıl yaparız? Hadi onu da yaptık göndermiş olduğumuz Türk Lirası’nın USDT’e çevirisini nasıl sağlarız gibi sorulara cevap veremiyoruz ama bu sorulara cevap olması niteliğinde bu eğitim serisini hazırlamayı düşündüm.

Sıfırdan borsa eğitimi serisi ile birlikte aslında insanoğlu olarak bizlerde kalıplaşmış, birilerine bağlı kalarak hareket etme durumundan uzaklaşıp, kendi başımıza kripto para borsalarında rahat bir şekilde işlem yapabilir hale geleceğiz. Yani “Sercan! Binance borsasına şu hesaptan para atıver be!” yaklaşımını kıracağız…

Çünkü bu işlemleri sende yapabilirsin!

Bu Eğitim Seti Sayesinde;

Kripto Para camiasına adım atmış olacaksın. Bunun içinde rehber olarak Dünya ‘nın en çok kullanılan ve bilinen Binance Borsa ‘sının kullanımını öğreneceğiz.

camiasına adım atmış olacaksın. Bunun içinde olarak ‘nın ve ‘sının kullanımını öğreneceğiz. Senin sağdan-soldan, arkadaş ortamından; “bunu nasıl yaparım, borsaya para nasıl atarım, al-sat işlemi nasıl olur, al şunu bana yapıver vb.” gibi aklında oluşan soruları, kimseye gerek duymadan, kripto para borsalarında kendi bilgin ile rahat bir şekilde cevaplandırmanı ve hareket edebilmeni sağlayacağım.

Peki Seni ve Beni Neler Bekliyor?

Kripto para ve borsalar hakkında genel bilgiye sahip olacağız. Binance Borsası kullanımını öğreneceğiz. Binance Borsasına kayıt olmayı ve kimlik doğrulama işlemlerini yapmayı öğreneceğiz. Binance Borsasına para yatırmayı öğreneceğiz Binance Borsasında Türk Lirası’nı, Dolar’a çevirmeyi öğreneceğiz. Binance Borsasında paranızı diğer borsalara transfer etmeyi öğreneceğiz. Binance Borsasında alım-satım işlemleri nasıl yapılır sorusuna cevap bulacağız. Binance Borsasında para birimleri arasında geçiş nasıl yapabilirsiniz öğrenmiş olacağız. Binance Borsasında Stop Loss işlemi nasıl yapılır öğrenmiş olacağız. Binance Borsasında OCO Emri nasıl verilir öğrenmiş olacağız. Binance Borsasında Referans Kodu nasıl oluşturulur ve ne işe yarar öğrenmiş olacağız. Binance Borsasında açtığımız işlemleri ve kar zarar tablosunu nasıl görürüz öğreneceğiz.

Eğitim setine başlamak için ilk videomu aşağıya link olarak bıraktım. Hızlı bir şekilde devamı gelecektir. Sizlerde biz Cointürk’ün nimetlerinden yararlanmak ve katkı sağlamak istiyoruz diyorsanız! Aşağıda bıraktığım referans linkleri ile Binance ve Binance TR borsasına ile kayıt olabilirsiniz!

Binance TR Referans Kayıt Linki ve Kodu: https://bit.ly/3wZ6DIj / AN196IDL

Binance Global Referans Kayıt Linki ve Kodu: https://bit.ly/3zbbOrn / PL44Y5G3