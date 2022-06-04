Altcoin piyasaları ne zaman geri dönüş yapacak? Popüler analistin Bitcoin için tahminleri neler?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler emtia stratejisti, en büyük kripto para biriminin geleceğiyle alakalı oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Mike McGlone, Bitcoin için belirlediği hedef fiyatla birlikte yükselişi başlatacak olayın ne olduğunu da açıkladı. Peki kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? İşte detaylar.

Bitcoin (BTC)

Amiral gemisi kripto para Bitcoin (BTC) ocak ayından bu yana yaklaşık %35 oranında düşerken, kripto para piyasasında korku önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak, birçok insan, piyasanın kripto kışının ne kadar derinde olduğunu ve bahar belirtileri olup olmadığını merak ediyor. Kitco News ile konuşan Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, riskli varlıklardaki ayı piyasaları tamamlandığında kripto para birimlerinin diğer tüm varlık sınıflarından daha iyi performans göstereceğini belirtti.

Daha önce McGlone, Bitcoin’in 2025 yılına kadar 100.000 dolara ulaşma yolunda olduğunu söylemişti. Emtia stratejisti ayrıca şunları söyledi:

“Bence olacak olan, büyük geri dönüş daha yeni başlıyor. 1929 sonrası gibi olabilir, 2008 sonrası gibi olacak, belki 1987 kazasından sonra çok gecikti. Çoğu insanın hayatındaki 40 yıllık en büyük enflasyon daha yeni başlıyor. Bu dönemi atlattığımızda, Bitcoin’in gezegendeki en iyi varlıklardan biri olduğunun farkına varılacağını düşünüyorum”.

McGlone, Bitcoin’in enflasyona karşı en güçlü araç olarak geri dönmesini umuyor.

Bitcoin ve Kripto Para Kışı

Bitcoin çoğu analistin beklentisinin aksine şimdiye kadar enflasyona karşı güçlü bir cevap verebilmiş değil. Uzun vadede altın gibi rakiplerine göre daha iyi bir performans gösterse de Amerika’daki 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya kaldığında kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

McGlone şunları söyledi;

“Bence en iyi performans gösteren varlıklar altına, ABD uzun tahvillerine ve Bitcoin’e dönecek. Bitcoin’in daha iyi performans gösterdiğini göreceğiz”.

BTC yazı hazırlandığı sırada 29.700 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Yıl başından itibaren %40 civarında değer kaybeden teknoloji hisselerine göre Bitcoin nispeten güçlü kaldı. Fakat henüz beklenen patlamayı göremedik. Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi ve sonraki hafta yapılacak FED toplantısının piyasaları ay ortasına kadar baskılamaya devam etmesi bekleniyor. Kripto paralar FED’in atacağı adımları ve küresel enflasyonu büyük ölçüde fiyatladı ve artık geri dönüş yapması için zaman daralıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.