X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum, AVAX ve XRP!

Kripto para birimleri hafta sonuna nispeten stabil bir başlangıç yaptı. Ancak sonrasında bazı geri çekilmeler yaşandığını görüyoruz.
16:00
4 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimleri hafta sonuna nispeten stabil bir başlangıç yaptı. Her ne kadar lider kripto para birimi hafta başında fiyat sıkışıklığını yukarı yönlü kırmış olsa da yükseliş hamlesi devam etmedi ve fiyat yeniden 29.000 dolar ile 30.000 dolar aralığına geri döndü. Peki, popüler altcoin’ler Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) ve Ripple’da (XRP) son durum ne?

Ethereum Kaç Dolar?

214,2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük ikinci kripto para konumunda bulunan Ethereum yazının kaleme alındığı sırada 1.770 dolardan işlem görüyor. Rekor seviyesini 16 Kasım 2021 tarihinde 4.891 dolar ile kıran ETH, şu anda bu seviyenin yaklaşık olarak yüzde 63 altında işlem görüyor.

Bunlara ek olarak Ethereum’un hafta başında 2.000 dolar üzerine çıkmış olması ve son 24 saat içinde stabil ilerliyor olması da dikkatleri çekiyor. Analistlere göre ETH fiyatında 1.700 dolar şu an için dip seviye olarak görülürken 4 saatlik grafiklerde 2.143 dolar tepe seviyeyi oluşturuyor. Dolayısıyla analistler bu iki seviye üzerine ya da altına yapılacak hamlelerin yönü belirleyebileceğini ifade ediyor.

AVAX Alınır Mı?

Piyasanın popüler kripto para birimlerinden olan Avalanche (AVAX) yazının kaleme alındığı sırada 23 dolardan işlem görüyor. 6,7 milyar dolarlık piyasa değeri 15. sırada yer alan AVAX, rekor seviyesini 21 Kasım 2021 tarihinde 146 dolar ile kaydetmişti ve dolayısıyla şu anda bu seviyenin %84 altında işlem görüyor.

Bunların yanında analistlere göre AVAX için şu anda 21 dolar dip seviyeyi ve 37 dolar tepe seviyeyi oluşturuyor. AVAX’ın yükselişe başlayabilmesi için genel kripto para piyasasında bir toparlanma olması gerektiğini ifade eden analistler 30 doların önemli olabileceğini ifade ediyor.

XRP Fiyatı

SEC ile devam eden dava süreci ile piyasanın tartışmalı kripto para birimleri arasında yer alan XRP, 18,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 7. sırada yer alıyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,39 dolardan işlem gören XRP, piyasa ile birlikte stabil bir görünüm sergiliyor.

Analistlere göre XRP’nin yukarı yönlü bir hamle başlatabilmesi SEC ile olan dava sürecine hala bağlı. Ancak 4 saatlik grafiklerde 0,37 doların dip ve 0,45 doların tepe seviyeyi oluşturduğu ifade ediliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Ünlü İsimden Ethereum Fiyat Tahmini: Yatırımcılar Dikkat!
Ünlü İsimden Ethereum Fiyat Tahmini: Yatırımcılar Dikkat!
Ripple (XRP) CEO’su Gelecek Hakkında Konuştu!
Ripple (XRP) CEO’su Gelecek Hakkında Konuştu!
2025 ve 2030 Yılı Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini!
2025 ve 2030 Yılı Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini!
Ethereum (ETH) Haziran Ayına Nasıl Başladı?
Ethereum (ETH) Haziran Ayına Nasıl Başladı?
Altcoin Sherpa Ethereum ve Bu 2 Rakibine Dikkat Çekiyor!
Altcoin Sherpa Ethereum ve Bu 2 Rakibine Dikkat Çekiyor!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
4,5 Trilyon Dolarlık Şirketin Altcoin Planı Açıklandı! Piyasa Beklentileri Neler?
4,5 Trilyon Dolarlık Şirketin Altcoin Planı Açıklandı! Piyasa Beklentileri Neler?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Opensea’de Deprem Etkisi Yaratan Olay!
OpenSea Eski Ürün Başkanının Başı Dertte!
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022