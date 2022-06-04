Kripto para birimleri hafta sonuna nispeten stabil bir başlangıç yaptı. Ancak sonrasında bazı geri çekilmeler yaşandığını görüyoruz.

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Kripto para birimleri hafta sonuna nispeten stabil bir başlangıç yaptı. Her ne kadar lider kripto para birimi hafta başında fiyat sıkışıklığını yukarı yönlü kırmış olsa da yükseliş hamlesi devam etmedi ve fiyat yeniden 29.000 dolar ile 30.000 dolar aralığına geri döndü. Peki, popüler altcoin’ler Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) ve Ripple’da (XRP) son durum ne?

Ethereum Kaç Dolar?

214,2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük ikinci kripto para konumunda bulunan Ethereum yazının kaleme alındığı sırada 1.770 dolardan işlem görüyor. Rekor seviyesini 16 Kasım 2021 tarihinde 4.891 dolar ile kıran ETH, şu anda bu seviyenin yaklaşık olarak yüzde 63 altında işlem görüyor.

Bunlara ek olarak Ethereum’un hafta başında 2.000 dolar üzerine çıkmış olması ve son 24 saat içinde stabil ilerliyor olması da dikkatleri çekiyor. Analistlere göre ETH fiyatında 1.700 dolar şu an için dip seviye olarak görülürken 4 saatlik grafiklerde 2.143 dolar tepe seviyeyi oluşturuyor. Dolayısıyla analistler bu iki seviye üzerine ya da altına yapılacak hamlelerin yönü belirleyebileceğini ifade ediyor.

AVAX Alınır Mı?

Piyasanın popüler kripto para birimlerinden olan Avalanche (AVAX) yazının kaleme alındığı sırada 23 dolardan işlem görüyor. 6,7 milyar dolarlık piyasa değeri 15. sırada yer alan AVAX, rekor seviyesini 21 Kasım 2021 tarihinde 146 dolar ile kaydetmişti ve dolayısıyla şu anda bu seviyenin %84 altında işlem görüyor.

Bunların yanında analistlere göre AVAX için şu anda 21 dolar dip seviyeyi ve 37 dolar tepe seviyeyi oluşturuyor. AVAX’ın yükselişe başlayabilmesi için genel kripto para piyasasında bir toparlanma olması gerektiğini ifade eden analistler 30 doların önemli olabileceğini ifade ediyor.

XRP Fiyatı

SEC ile devam eden dava süreci ile piyasanın tartışmalı kripto para birimleri arasında yer alan XRP, 18,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 7. sırada yer alıyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,39 dolardan işlem gören XRP, piyasa ile birlikte stabil bir görünüm sergiliyor.

Analistlere göre XRP’nin yukarı yönlü bir hamle başlatabilmesi SEC ile olan dava sürecine hala bağlı. Ancak 4 saatlik grafiklerde 0,37 doların dip ve 0,45 doların tepe seviyeyi oluşturduğu ifade ediliyor.