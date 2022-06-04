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Balinalar Altcoin Topluyor! LINK Dahil 8 Kripto Para Var!

Onlar çok fazla kripto kışı gördü ve bugünlerde altcoin toplamaya devam ediyorlar. Kripto para piyasalarının tecrübeli grubu olan balinalar hangi kripto paralara ilgi gösteriyor?
12:30
4 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para yatırımcılarına balina ismi veriliyor ve piyasalar düşerken bunlar biriktirmeye devam ediyor. Büyük yatırımcıların ilgi duyduğu altcoinler uzun vadeli beklentilerin iyi olduğunu gösteriyor. Peki piyasaların kurdu olan bu yatırımcılar hangi 8 altcoinde gelecek görüyor ve fiyatları ucuzken onları topluyor?

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB), BlueWhale0073 isimli balinanın son 24 saatte portföyüne 1,41 milyon dolar değerinde 129.25 Milyar SHIB daha eklemesiyle en büyük 500 Ethereum balinasının en fazla ilgi gösterdiği ikinci altcoin oldu. Geçtiğimiz yıl bir sıfır atmadan önce de kripto para balinaları yüklü SHIB alımları yapmış ve fiyatın ATH seviyesine olan yolculuğunun sinyalini vermişlerdi.

En büyük 500 ETH balinası için SHIB varlıkları, 629,67 milyon dolara yükseldi. En büyük 419’uncu balinanın yaptığı son alım sıralamayı etkiledi. WhaleStats’a göre, alımı yapan balinanın sepetindeki en büyük beşinci yatırım olan Shiba Inu (SHIB) cüzdanda önemli miktarda yer kaplıyor. Shiba Inu, ETH Balinasının son zamanlardaki büyük birikimine rağmen düşmeye devam ediyor. Yazı hazırlandığı sırada SHIB 0,00001078 dolardan alıcı bulmaya çalışıyor. Bitcoin’in düşmeye devam etmesiyle negatif görünüm sürüyor.

Diğer 7 Altcoin

Balinaların cüzdanlarında tutulan en büyük 7 altcoin ise sırasıyla FTT, BEST, CHSB, MXC, MANA, LINK ve LOCUS’dur. Listenin başında yer alan FTX token toplamda 903 milyon dolarlık balina yatırımını kendine çekti. Üçüncü sırada yer alan BEST ise 256 milyon dolarlık yatırım aldı. Kripto para balinaları genellikle orta ve uzun vadede kazanç elde edebilecekleri ve fiyatları ucuz gördükleri varlıklara yatırım yapar. Ayı piyasalarında biriktirmeye devam eden balinalar düşüşlerin sonsuza kadar devam etmeyeceğinin farkında.

En büyük Ethereum balinaların cüzdanlarında tuttuğu 10 kripto para

Piyasadaki daha küçük yatırımcılara göre tecrübe anlamında yetkin olan bu yatırımcılar coşkunun arttığı dönemlerde satış yaparken, korkunun zirveye ulaştığı piyasa günlerinde cüzdanlarını doldurmayı tercih ediyor.

Fakat bir balina da olsanız geleceği görmeniz mümkün değil. Yani bu altcoinler daha fazla ilgi gördüğü için yatırımcısına inanılmaz kazançlar getirmek zorunda değil. Bu sebepten yatırımcılar portföylerinin oluştururken daha büyük yatırımcıların hareketlerinden daha fazla, kendi araştırma ve risk analizlerine göre hareket etmelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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