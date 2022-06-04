Altın yıllardır tüm bu eksiklerine rağmen bir yatırım aracı olarak görüldü. Ancak dünya değişiyor ve Bitcoin daha iyi bir yatırım aracı gibi görünüyor.

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Kripto para yatırımcıları Bitcoin hakkında “dijital altın” ifadesini sıkça kullanırlar. Altın ve Bitcoin karşılaştırıldığında hangisi daha iyi bir seçenektir? Artan küresel enflasyon insanların varlıklarını koruyabilmesi için alternatiflere yönelmesini sağladı. Dünya genelinde çift haneye yaklaşan enflasyon, bu erimenin önüne geçebilecek koruyucu yatırımları zorunlu hale getiriyor. Peki ya biz? Türkiye’deki insanların enflasyon ve kur dalgalanması sebebiyle ellerindeki parayı korumaya daha fazla ihtiyacı var.

Bitcoin ve Altın

Amerika da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon birçok finansal analisti, bunlarla mücadele etmek için tavsiyeler vermeye itti. Artan volatilite ve dolardaki değer kaybı özellikle alt gelir grubuna dahil çalışanları son derece olumsuz etkiliyor.

Hem altın hem de Bitcoin satın almanın en yaygın nedenlerinden biri, ekonomik belirsizlik zamanlarında değerlerini koruma geçmişine sahip olmalarıdır. Bu gerçek iyi belgelenmiştir ve altının tarihsel olarak en iyi servet korumasını sunduğu inkar edilemez, ancak her zaman değerini korumaz. Aşağıdaki grafik, altın yatırımcılarının da uzun süreli fiyat düşüşlerine maruz kaldığını gösteriyor.

Örneğin, Eylül 2011’de altın alan bir kişi, yeşile geri dönmek için Temmuz 2020’ye kadar beklemek zorunda kalacaktı. Bu elbette bir Amerikalı için geçerli senaryodur, ülkemizde TL karşısında altın uzun süredir değer kazanıyor. Tıpkı diğer döviz ve emtialar gibi.

Bitcoin Yatırımı Mantıklı Mı?

Bitcoin tarihinde, fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini geri kazanması ve aşması hiçbir zaman üç ila dört yıldan fazla sürmedi, bu da uzun vadeli bir zaman çizelgesinde BTC’nin daha iyi bir değer deposu olabileceğini düşündürüyor. Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı iyi bir korunma aracı olarak görülmüştür çünkü fiyatı, yaşam maliyetindeki artışlarla birlikte yükselme eğilimindeydi. Ancak, Bitcoin’e kıyasla altın grafiğine daha yakından bakıldığında, altının son iki yılda %21,84’lük mütevazı bir kazanç elde etmesine rağmen, Bitcoin fiyatının %311 arttığını görüyoruz. Ve evet, bu artış dolar bazındadır.

Genel yaşam maliyetinin çoğu insanın kaldırabileceğinden daha hızlı arttığı bir dünyada, yükselen enflasyonu geride bırakabilecek bir varlığa sahip olmak kritik bir ihtiyaçtır. Genellikle “kriz metası” olarak adlandırılan altının, jeopolitik belirsizlik zamanlarında değerini koruduğu iyi bilinir, çünkü dünya gerilimleri yükseldiğinde insanlar altına yatırım yapar. Yükte hafif, paha da ağırdır. Dünyanın her yerinde geçer ve mülteci durumuna düştüğünüzde onu kolayca saklayabilirsiniz. Peki Bitcoin? BTC kesinlikle çok daha kolay saklanır ve taşınır.

Bitcoin savaşın ortasındaki insanlara çok daha güvenli bir şekilde varlıklarını taşıma imkanı sunar. Sadece kripto para cüzdanınızın 12-24 kelimelik özel anahtarını ezberleyerek dünyanın her yerinde varlıklarınızı harcayabilirsiniz. Tıpkı Rus oligarkların bugün yaptığı gibi.

Altın binlerce yıldır en çok kullanılan varlık olmasına rağmen, modern dijital toplumumuzda yaygın olarak kullanılmamakta veya kabul edilmemektedir ve genç nesillerdeki çoğu insan altın yatırımı yapmıyor.

Birçok yatırımcı ve finans uzmanı, altının iyi bir yatırım olmasının bir nedeni olarak, yıllarca süren üretimin azalmasının ardından altın için kıtlık ve arz kısıtlamalarına işaret ediyor. Yeni bir madenin üretime geçmesi beş ila on yıl alabilir, bu da arzda hızlı artışların olası olmadığı ve merkez bankalarının 2008’de altın satış oranlarını önemli ölçüde yavaşlattığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, madencilerin önemli bir fiyat artışı durumunda memnuniyetle çıkarmaya odaklanacakları 50.000 metrik tondan fazla altın olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan Bitcoin, şimdiye kadar üretilecek 21 milyon BTC‘lik sabit bir arza sahip ve ihracı bilinen bir oranda gerçekleşiyor. Ayrıca blockchain tüm bu arzın şeffaf şekilde görülmesine olanak tanır. Sahte Bitcoin diye bir şey olamaz. Bu gezegendeki tüm altın mağazalarını gerçekten bulmanın ve doğrulamanın hiçbir yolu yok, bu da gerçek arzının asla bilinemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, Bitcoin kıtlık konusunda altından çok daha iyidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.